Kışın sağlıklı cilt için nelere dikkat edilmeli

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Celal Alioğlu konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Meyve, Sebze ve Balığı Sofranızdan Eksik Etmeyin

Yumurta,domates,havuç,ıspanak,fındık,yaban mersini,avokado,ceviz,brokoli,bezelye,fasulye gibi...besinler cilt sağlığı ve güzelliği için faydalıdırlar.Ayrıca genel sağlık açısından da faydalı olan omega 3 yağ asitlerine sahip balıkların (somon,uskumru gibi...) tüketimi cilt için önemlidir.Çünkü cilde esneklik sağlayan kolajen yapımını destekliyor, kırışıklıkların azalması için yardımcı oluyor ve güneşin zarar veren etkilerine karşı da koruyor.

Su Tüketimine Özen Gösterin

Sağlıklı bir yaşamda önemli bir yere sahip olan ''Su'', cildin nemini korumak gereklidir. Susuzluk cildin yapısını olumsuz etkiler. Su tüketimi sayesinde cilt toksinlerden kurtulur. Eğer toksinler atılamazsa ciltte mat görünüm, kuruluk, kırışıklıklarda fazlalaşma meydana gelir.

Dudaklarda Kurumaya Karşı Nemlendirici Kremler

Güneş Kremi Kullanın

Dudaklar kurumaya en yatkın bölgelerdir çünkü yağ üretme özelliklerine sahip değildirler. Kuruyan dudakları ıslatmaktan uzak durulmalı ve dudaklara nemlendirici kremler sürülmelidir.

Güneşten yayılan UVA ışınları tüm sene boyunca aynı oranda güçlü yansırlar. Cilt,UVB ve UVA ışınlarına maruz kalırsa kırışıklıklara, yaşlanma lekelerine hatta en kötü durumda cilt kanserine bile neden olabilirler.Bu nedenle kış aylarında da cilt tipinize uygun güneş koruyucu kremi kullanmalısınız.

Oda Isısına Dikkat !

Evin içerisindeki nem oranını yüzde 30-50 civarında tutulmalıdır. Mevcut oda ısısını da 20-26 dereceleri arasında olmalıdır. Nemli ortam için evde hava nemlendiren cihazlardan kullanabilirsiniz.

Yüz Üstü Uyumaktan Vazgeçin

Yüz üstü yatıp uyumak yerine sırt üstü uyumaya özen gösterin.Çünkü yüz üstü uyumak kırışıklık oluşmasına sebep veren faktörlerden biridir.Yüz bölgesinde ve özellikle dekolte kısmında belirgin kırışıklıklarına yol açabilir.

Sabun Seçimi

Öncelikle cilt tipinizi bilmek önemlidir.Cilt tipinize uygun doğal olan sabun kullanarak yüzünüzü yıkamalısınız. İyi dinlendirilmiş, fazla kloru alınmış su bile bir tonik gibidir. Nemlendirici olarak acı badem sütü, badem yağından faydalanabilirsiniz.

