Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Kışın sağlıklı hamilelelik için 8 kritik kural  

Kış ayları hamilelik süreci için bazı riskleri beraberinde getirse de, bazı basit ama önemli kurallara dikkat ederek sağlıklı bir hamilelik geçirmek mümkün.

21 Ocak 2020 Salı 08:52
Kışın sağlıklı hamilelelik için 8 kritik kural  

Kışın sağlıklı hamilelelik için 8 kritik kural  

   Kış ayları hamilelik süreci için bazı riskleri beraberinde getirse de, bazı basit ama önemli kurallara dikkat ederek sağlıklı bir hamilelik geçirmek mümkün. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Funda Öztürk, “Kış aylarında hastalıklara karşı direncinizi artırmak, metabolizmanızı güçlendirmek ve en önemlisi de bebeğinizin sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlayabilmek için temel kural dengeli ve sağlıklı beslenmek. Bunun yanında alacağınız bazı önlemlerle kışın risklerini avantaja çevirmeniz de mümkün” diyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Öztürk, kışın sağlıklı hamilelik için 8 kritik kuralı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. 

Mutlaka dışarı çıkın

Hamileliğinizin kış aylarına rastlaması dışarı çıkmayıp eve kapanmanızı gerektirmiyor. Aksine sürekli ev içinde hareketsiz kalmak kilo artışı ve dolaşım problemlerine de neden olabileceğinden dışarı çıkıp düzenli yürüyüş yapmanızda fayda var. Hem kardiyovasküler sistem için hem de şeker metabolizması açısından her gün 30 dakika yürüyüş yapmaya özen gösterin. Ayaklarınızı sıcak tutacak, duruşunuzu destekleyecek, tabanı rahat ve kaymayan bir ayakkabı kullanmaya dikkat edin. 

Haftada iki gün balık tüketin

Yazın D vitamini ihtiyacımızı karşıladığımız güneş, kış aylarında yerini balığa bırakıyor. Balık sezonunda tam bir sağlık deposu olan balık tüketimine özen gösterin ve hem kendiniz hem bebeğinizin gelişimi için haftada en az iki gün sofranızda yer verin. Ancak balığı kızartma yerine ızgara, buğulama şeklinde pişirin. Kış aylarının sağlık deposu olan yeşil yapraklı sebzeleri de bolca tüketin. Portakal, mandalina, limon, kivi, roka, yeşil biber gibi C vitamini açısından zengin olan besinleri de sofranızdan eksik etmeyin. 

Yakın temastan kaçının 

Gribal enfeksiyonlardan korunmak için kalabalık ve kapalı mekanlarda, yeterince havalandırılmayan ortamlarda bulunmayın. Arkadaşlarınızla öpüşmek yerine başınızla selam vermekle yetinin. Sohbet ederken yakın temastan kaçının. Gerekirse maske takın. Tüm önlemlere rağmen yine de solunum yolu enfeksiyonuna yakalanırsanız; burun akıntısı için tuzlu su veya okyanus sularını tercih edin, kesinlikle yatak istirahatı yapın. Yüksek ateş, boğazda ağrı, eklem ağrısı ve geçmeyen öksürük durumlarında mutlaka doktora danışın. Kuru havanın solunum yollarına zarar vermesini önlemek için bulunduğunuz ortamın iyi havalanmasına, içerinin çok sıcak ve kuru olmamasına dikkat edin..

Kış çaylarına dikkat edin

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Funda Öztürk “Hamilelikte bitki çaylarının kullanımında çok daha dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle adaçayı, sinameki, fesleğen, keten tohumu, sarı kantaron, kediotu, oğulotu, karahindiba gibi çaylar çok fazla içildiği zaman düşük yapma riskini, hamilelik döneminde kanama riskini ve rahim kasılmalarını fazlalaştırarak zamanından önce erken doğum yapma riskini artırabilmektedir. Özellikle aktarlardan satın alınan içinde ne olduğuna tam olarak hakim olamadığımız karışım çaylardan uzak durun” diyor. 

Su içmeyi ihmal etmeyin

Kış aylarında yapılan en büyük yanlışlardan biri su içmek için susamayı beklemek. Oysa hamilelikte her gün mutlaka 10-12 bardak su içilmesi son derece önemli. Hamilelikte yeterli su içilmesi bebeğin metabolizması için gerekli olduğu gibi, anne açısından da sağlığa faydalarının yanı sıra; kabızlığı, ödemi ve yorgunluk hissini azaltıyor, vücut ısısını korumaya yardımcı oluyor.

Çok kalın giyinmeyin

Kış aylarında hamilelerin vücut ısılarını korumaları önemli. Bu nedenle giysi seçiminde dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var. Çok kalın giyinmeyin. Isıyı vücuda hapseden, nem ve hava değişimine izin vermeyen sıkı dokunmuş, sentetik lifleri yoğun içeren giysilerden kaçının. Yünlü, pamuklu, havalanabilir ve yumuşak giysiler tercih edin. Ayaklarınızı sıcak tutmak için pamuklu veya yünlü çorap giyin. 

Cildinizi soğuk havadan koruyun 

Soğuk hava cildi hem inceltiyor hem de dış etkenlere karşı güçsüz hale getiriyor. Yüz ve eller başta olmak üzere cildin kuruyup çatlaması enfeksiyon riskini artırıyor. Bu nedenle el ve yüz yıkamada soğuk su yerine ılık su tercih edin. Cildinizi nemlendirmek için bol su için. Nemlendirici kremlerin paraben, fitalat, toluen gibi zararlı maddeler içermemesine dikkat edin. 

Sosyal aktivitede bulunun 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Funda Öztürk “Kış aylarında depresyon daha sık görülüyor. Hamilelikte salgılanan hormonlar ve yaşanan fiziksel değişimler de psikolojinizi biraz olumsuz etkileyebileceğinden; kendinizi eve kapatmanız depresif günler geçirmenize neden olabilir. Bunun yerine temiz havada yürüyüş, seyahat, aile ve arkadaş ziyaretleri ile kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Ayrıca soğuk havayla birlikte tembelleşen vücudunuzu; meditasyon, pilates ve açık havada yürüyüş yaparak aktif hale getirebilirsiniz” diyor.

Son Güncelleme: 21.01.2020 09:06
Anahtar Kelimeler:
KışHamilelik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kışın sağlıklı hamilelik için 8 önemli kural
Kışın sağlıklı hamilelik için 8 önemli kural
Tatlı krizine son vermenin 8 etkili yolu
Tatlı krizine son vermenin 8 etkili yolu
Kirli havada KOAH hastalarına öneriler
Kirli havada KOAH hastalarına öneriler
Köpek Memesi'ne dikkat | Basit bir sivilce Hidradenitis Suppurativa olabilir
Köpek Memesi'ne dikkat | Basit bir sivilce Hidradenitis Suppurativa olabilir
Canınız çekiyorsa bir nedeni vardır
Canınız çekiyorsa bir nedeni vardır
Geniz eti kalıcı yüz bozukluklarına neden oluyor
Geniz eti kalıcı yüz bozukluklarına neden oluyor
Doğum sonrası vücut hızla nasıl toparlanır?
Doğum sonrası vücut hızla nasıl toparlanır?
Dengesiz Havalara Karşı Portakal Suyu
Dengesiz Havalara Karşı Portakal Suyu
Türkiye’nin cilt haritası çıkarılıyor
Türkiye’nin cilt haritası çıkarılıyor
Endoskopi ve kolonoskopi korkutmasın
Endoskopi ve kolonoskopi korkutmasın

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim