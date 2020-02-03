

Kısırlığa karşı ROSI yöntemi umut oluyor

Çocuk özlemi çeken çiftlere müjdeli haber geçtiğimiz günlerde geldi. Son teknoloji kullanılarak uygulanan yeni nesil kısırlık tedavisi ROSI (Round Spermatid Enjeksiyonu) işlemiyle çiftler çocuk sahibi olma hayallerine kavuşabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirdiği ROSI tekniğinin sürecini ve başarılarını anlattı.

Günümüzde kısırlık tedavisi için merkezlere başvuran çiftlerin yaklaşık yüzde 20’si menide olgun sperm hücresi bulunamamış yani azoospermi tanısı konan kişilerden oluşuyor. Bu durumda bir takım tetkikler yapıldıktan sonra testislerden biyopsi alınarak mikroskop altında sperm hücreleri aranıyor. Bu işlemin yaklaşık 3’te 1’inde sperm bulunuyor ve tüp bebek işlemine geçiliyor. Sperm bulunamaması durumundaysa çocuk sahibi olmak isteyen çiftler, sperm bağışı veya evlatlık edinme gibi seçenekler dışında yıllardır etkili bir tedavi şekli bekliyordu.

Prof. Dr. Recai Pabuçcu, başarısını her geçen gün kanıtlayan ve arttıran ROSI yöntemi sayesinde, azoospermi kaynaklı kısırlık probleminin çözülebilir olduğunu, bu problemi yaşayan çiftlerin de çocuk sahibi olma şansının olduğunu vurguluyor.



Gebelik sayısı 101’e ulaştı ve 68 gebelik devam ediyor!

Türkiye’de ilk kez Prof. Dr. Recai Pabuçcu ve ekibinin uyguladığı ROSI yöntemiyle bugüne kadar birçok gebelik elde edildi. Bu yöntemle gebeliklerin sayısı 101’e ulaştı ve toplamda 68 gebelik devam ediyor.

Bugüne dek 7 canlı doğum gerçekleşti!



Prof. Dr. Recai Pabuçcu ve ekibinin yeni ROSI tekniğini uyguladığı çiftlerden bugüne kadar 7 tane canlı doğum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Recai Pabuçcu ve ekibi, ROSI tekniğini Türkiye’de uygulamak adına Japonya’da geliştirilen bu yöntemin kurucusu olan Dr. Tanaka ile birlikte çalışmalar yürüttü.

Azoospermi hastalarına umut kaynağı olan ROSI yöntemiyle Türkiye’de önemli bir başarıya imza atan Prof. Dr. Recai Pabuçcu bu süreci şöyle anlatıyor. “Bugüne kadar azoospermi yüzünden pek çok çift çocuk sahibi olma hayallerine ulaşamıyordu. Dolayısıyla geliştirilen ROSI yöntemi, hem bu hastalar için hem de bizim için heyecan vericiydi. Ekibimle birlikte Japonya’da Dr. Tanaka ile görüşmeler gerçekleştirdik. Detaylı çalışmalar sonucu tekniği Türkiye’de de uygulamaya başladık ve oldukça başarılı sonuçlar elde ettik. Artık azoospermi yüzünden çocuk sahibi olmak imkânsız değil. Şu an devam eden 68 gebeliğimiz mevcut. Bu yöntem ile Türkiye’de dünyaya gelen ilk bebek olan Ayaz Sefa bebeğin ardından şimdiye kadar 7 tane başarılı doğum gerçekleşti ve bebekler son derece sağlıklı.”

Prof. Dr. Recai Pabuçcu, ROSI tekniğinin detayları hakkında “ROSI tekniği uygulanmadan önce azoospermi hastalarına detaylı bir inceleme gerçekleştiriliyor. Azoospermide normal şartlarda olgun sperm hücresi bulunamadığından, sperm hücrelerinin yumurtayı döllemesi ve gebeliğin gerçekleşmesi mümkün olmuyor. ROSI yönteminde ise yapılan detaylı araştırmalarla ilk olarak yuvarlak veya uzun öncül sperm hücreleri bulunuyor. Bulunan hücreler özel işlemlerden geçirilerek yumurtayı dölleme kapasiteleri ve olasılıkları arttırılıyor, böylece embriyolar elde ediliyor. Elde edilen embriyoların transferiyle işlem tamamlanıyor ve gebelik elde ediliyor. Böylece olgun sperm hücresi bulunmasa bile, artık ROSI yöntemiyle azoospermi hastalarının da çocuk sahibi olma şansı doğuyor. Bir ROSI işlemi yaklaşık 6-8 saat sürüyor. Kesinlikle iyi bir donanım ve tecrübeli bir ekip işin olmazsa olmazları.” dedi.

Prof. Dr. Recai Pabuçcu, ROSI yöntemiyle gebelik sağlandıktan sonraki sürecin sağlıklı ve normal ilerlediğini, yöntemin başarısını sürdüreceğini ve bu teknikle elde edilen gebeliklerin sayısının her geçen gün artacağını da ekliyor.