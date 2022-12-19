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Kol sarkmaları neden olur

Deri sarkması; yaşlanma, kilo alıp verme, doğum gibi süreçlerin ardından, cildin yapısının bozulması sebebiyle, derinin kendini yer çekime bırakması şeklinde de özetlenebilir.

19 Aralık 2022 Pazartesi 20:26
Kol sarkmaları neden olur

Kol sarkmaları neden olur


Kollar, bazı sebeplerden dolayı sarkma eğilimi gösterebilir. Bu durumda kişilere hem estetik hem de psikolojik açıdan rahatsızlık verebilir. Plastik , Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Celal Alioğlu konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Kollar neden sarkar? 

Sarkma, derinin normal koşullarda kas dokusunu sarması gerekirken gevşeyip dokudan uzaklaşmasıdır. Deri sarkması; yaşlanma, kilo alıp verme, doğum gibi süreçlerin ardından, cildin yapısının bozulması sebebiyle, derinin kendini yer çekime bırakması şeklinde de özetlenebilir.

Sarkmaya en meyilli bölge:  Kollarımız!

Kol sarkmaları düzenli spor yapan insanların bile şikâyetçi olduğu bir durum aslında. Kadınlar, daha yağlı ve yumuşak bir dokuya sahip olduklarından ve kol gücünü erkeklere oranla daha az kullandıklarından kol sarkması problemi ile daha erken yaşta tanışabilirler. Fakat bu, sorunun sadece kadınlara has olduğu anlamına gelmez, nitekim erkeklerin de aynı durumdan muzdarip olduğunu söyleyebiliriz.

Kol sarkmaları, daha çok bizleri görüntü açısından endişelendirir. Özel bir gün için seçtiğimiz güzel bir elbiseyi kollarımızdaki sarkma sebebiyle değiştirmek zorunda bile kalabiliriz. Fakat unutmamak gerekir ki bu sarkmalar, kötü görüntünün yanı sıra sürtünme, terleme gibi durumlar nedeniyle yaşam kalitesini düşüren bir sorun haline de gelebilir. Bütün bunları yaşamak istemeyenler için kol sarkması probleminin nedenini tespit etmek son derece önemli!

Kol sarkmasının sebepleri;

-Yaşlanma

-Zararlı güneş ışınlarına fazla maruz kalma

-Yer çekimi

-Hızlı kilo alıp verme

-Genetik yatkınlık

Küçük sarkmalar için ne yapabilir?

“Sorunum henüz ciddi boyutlarda değil. Küçük başlangıçlardayım, ilerlemesine engel olabilir miyim? diye soruyorsanız sarkmanın şiddetine bağlı olarak birçok farklı yöntemle sıkı kollara kavuşulabileceğini söyleyebiliriz. Bu noktada önemli olan kollarımızın ne derece sarkmış olduğu ve ne kadar sıkılaştırmak istediğimiz.

Sporla düzelir mi?

Yağlı ve kalın kollarda daha çok sarkma görünebilir. Sık sık kilo alıp vermek kolların aşağı doğru sarkmasına yol açabilir. Kilo verdikten sonra cildin sarkmaması için spor ile cilt elastikiyetinizi desteklemeniz önerilir. Ancak bazen kilo verme ile beraber yağ dokusu kaybı ile de kol sarkması görülebilir. Aslında spor ve egzersiz, deriyi değil kol kaslarını güçlendiren bir faktördür. Fakat kasların büyümesiyle ve kolajen üretiminin etkisiyle deride sıkılaşmaya başlar. Spor, sarkmaya karşı bedenin en büyük koruyucusudur. Yani evet, spor belli bir oranda sarkmaları engelleyebilir. Ancak çok ciddi, ileri derecede sarkmalardan söz ediyorsak spor maalesef yetersiz kalacaktır.

Kollarımdaki sarkıntılık için “hafif” kelimesi yetersiz mi diyorsunuz?

Cilt yapısının ileri derecede bozulduğu vakalarda cildin cerrahi olarak düzeltilmesi ve eski gergin ve esnek yapısının sağlanması gerekebilir. Burada amaçlanan, sarkarak sağlıklı yapısını kaybeden fazla cildin cilt altı bağ ve yağ dokularının cerrahi olarak çıkarılması, kalan dokuların sağlıklı bir görünüm kazanacak şekilde yeniden düzenlenmesidir. O zaman öncelikli olarak yapılması gereken bir estetik ve plastik cerrahi uzmanına görünmek olmalıdır.

Kesin çözüm : Cerrahi müdahale: Brakioplasti!

Brakioplasti de nedir? 

Kol altı germe ameliyatı !

Kol sarkmaları için krem, sıkılaştırıcı korse, kol egzersizleri geçici çözümler kullanılabilir. Yine hafif ya da orta derecede olan sarkmalar çeşitli yağ emme (liposuction) teknikleri ile düzeltilebilir. Fakat ileri derece kol sarkması olan hastanın bu sorundan kurtulması için tek ve kalıcı çözüm yöntemi ameliyattır. Eğer kol bölgenizdeki yağlanma ve sarkma sizi çok rahatsız ediyorsa ameliyat olmanız kaçınılmazdır.

Brakioplasti dediğimiz kol germe ameliyatı kolun iç yüzünden fazla derinin çıkarıldığı ve kol derisinin tekrar gerilerek dikildiği cerrahi bir işlemdir.

Ameliyat izi kalır mı?

Op.Dr.Celal Alioğlu,“Sarkma görüntüsünden kurtulmak isterken ameliyat izlerine kavuşmak istemiyorum” diye düşünerek bu soruyu sormuş olabilirsiniz.Endişelenmeye hiç gerek yok. Çünkü bu operasyon, ameliyat izinin kolun iç kısmında kaldığı bir operasyondur. Yani izlerin görünmediği bir operasyonla,  1-2 hafta korse giyilerek kol eski güzel görüntüsüne kavuşmuş olacaktır. Sonuç kesin ve etkilidir.İyileşme dönemleri operasyonun büyüklüğüne göre değişebilir.  Kol germe estetiği olan hastaların bu ameliyatı belirli aralıklarla tekrarlaması gerekmemektedir. Tek seferlik bir ameliyattır. Germe işlemi sonrası kol eski sarkık haline dönmez. Ancak hasta aşırı kilo alıp vermeyi alışkanlık haline getirmişse, kol sarkmaları kaçınılmaz olacaktır.''dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kol Sarkması
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