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Kolajen Nasıl Kullanılmalıdır?

Kolojen cildin esneklik, canlılık ve dayanıklılık kazanmasını sağlar. Vücutta bulunan organları, tendon ve eklemleri de bir arada tutma konusunda önemli bir yere sahiptir.

28 Ekim 2020 Çarşamba 13:05
Kolajen Nasıl Kullanılmalıdır?

Kolajen Nasıl Kullanılmalıdır?

Kolajen nasıl kullanılmalıdır? Sizler de merak ediyorsanız, bu yazımızda kolajen kullanımı ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Hayvanların deri, kemik ve et kısımlarından elde edilen bir protein olan kolajen, cilt ve kas hücrelerinde bulunur. Temel görevi bağ dokusunu güçlendirerek vücut bütünlüğünü korumaktır. Bunun yanında cildin esneklik, canlılık ve dayanıklılık kazanmasını sağlar. Vücutta bulunan organları, tendon ve eklemleri de bir arada tutma konusunda önemli bir yere sahiptir.

Kolajen Nasıl Kullanılır?

Kolajen kullanımı farklı şekillerde gerçekleşebilir. Çünkü kolajen tüketimi su başta olmak üzere çeşitli gıdalar ile birlikte vücuda alınabilir. Genel olarak bakıldığında kolajen tüketimi aşağıdaki şekilde yapılabilir;

  • Su ile kullanmak
  • Çay ve kahve ile kullanmak
  • Meyve suyu ya da smoothieler ile kullanmak
  • Çorba ve yemekler

Su İle Kolajen Kullanımı

Su içerisinde rahatlıkla çözünebilen kolajen, tadı olmadığı gibi kokusuz bir proteindir. Ayrıca kolajeni su ile kullanmak oldukça pratik ve sağlıklıdır. Gün içerisinde 1 bardak su içerisine 10 gram kadar toz kolajen atarak kullanılması mümkündür.

Çay ve Kahve İle Kullanmak

Her sabah kahve içmeyi alışkanlık edinenler, kahve fincanı içerisine kolajen ekleyerek günlük ihtiyaç duyulan miktarı vücuduna alabilir. Kolajen, tatsız ve kokusuz olduğu için çay ya da kahvenin tadını hiçbir şekilde değiştirmez. Bu nedenle her gün bir miktar kahve ya da çay içilirken tüketilmesi mümkündür.

Meyve Suyu Ya Da Smoothieler İle Kullanmak

Sıvı ürünler ile uyumlu bir protein olan kolajen, meyve suyuna ya da smoothieler içerisine eklenerek de kolaylıkla tüketilebilir. Herhangi bir şekilde tat ya da koku vermediği için bu tür içecekler ile rahatlıkla tüketilebilir.

Çorba ve Yemekler

Eski zamanlarda kolajen açısından oldukça zengin içerikli tencere yemekleri ile beslenmek mümkündü. Ancak günümüzde kemikli etlerin bulunduğu çok fazla tencere yemeği olduğunu söylemek yanlış olur. Bu nedenle kolajen ihtiyacının karşılanması için tüketilen çorba ya da diğer yemeklerin içerisine belirli bir miktarda kolajen tozu atılması günlük ihtiyacın karşılanmasına yardımcı olur. Çorba ya da yemekler içerisine bir ölçek kadar eklenen kolajen ihtiyaç duyulan kolajen oranını hızlı ve etkili bir şekilde sağlamak mümkündür.

Diğer yandan kolajen kahvaltılık gevrekler ile kullanılabileceği gibi, kek ya da pasta yapımı sırasında bir ölçek kadar hamur içerisine atarak da tüketilebilir. Tabi bunların yanı sıra protein shake tariflerine de bir miktar eklenerek ihtiyaç duyulan kolajeni vücuda almak mümkün olur.

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