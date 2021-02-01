Kolajen Ne Zaman Ne Kadar Süre Kullanılmalıdır?

Kolajen ne zaman ne kadar süre kullanılmalıdır? Sizler de merak ediyorsanız, bu yazımızda kolajen kullanımı hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Kolajen aynı zamanda vücutta bulunan bir protein olarak karşımıza çıkar. Ciltte meydana gelen sarkmaları önlemek, eklem ve kıkırdak doku hastalıklarının önüne geçmek kolajen ile mümkün olur. Ancak kolajen eksikliğinde kemik ve kas dokusunun bir arada tutulması zorlaşır ve bunun ardından çeşitli rahatsızlıklar ön plana çıkar. Bu nedenle doğal yollar ile kolajen sentezine destek olmak önem arz eder.

Kolajen Ne Zaman Kullanılmalıdır?

Kolajenin kullanımı için en doğru zaman vücutta kolajen eksikliği yaşandığı andır. Genel olarak vücudumuzda belirli bir oranda bulunan kolajen, zamanla çeşitli nedenlere bağlı olarak azalmaya başlar. Bu azalma en çok yaşlanma ile kendini gösterir. Yaşın ilerlemesi ile vücutta kolajen miktarı belirgin derecede azalır. Bunun en önemli kanıtı ise ciltte meydana gelen kırışıklık ve sarkma gibi durumlardır. Bu nedenle ilerleyen yaşlarda kolajen eksikliğinin giderilmesi adına kullanılması uzmanlar tarafından da tavsiye edilir.

Kolajen Ne Kadar Süre Kullanılmalıdır?

Diğer yandan çeşitli nedenlere bağlı olarak da vücuttaki kolajen miktarında azalma meydana gelebilir. Böyle bir durumda doğal yollar ile alınan kolajen miktarı yeterli olmuyorsa kolajen takviyesi ile eksikliği tamamlamak mümkündür. Sıvı, toz ya da kapsül formunda kolajenler ile vücudun kolajen sentezine destek verilebilir.

Kolajen kullanım süresi kişiden kişiye farklılık gösterse de en doğru kararı yine kullanıcının kendisi verir. Kullanım sonrasında istenen etkileri görmeye başlamak sürenin tayin edilmesindeki ilk belirtilerdir. Bunun yanında düzenli bir kullanımın 3 ila 6 arasında değişiklik gösterdiğini söylemek doğru olur. 3 – 6 ay arasında düzenli bir şekilde kullanılan kolajen, hem cilde hem de eklem ve dokulara ciddi oranda yarar sağlar.

Kolajen kullanımı ile ilgili yapılan araştırmalarda 3 ay düzenli bir şekilde kolajen kullana 40 – 45 yaş aralığındaki bireylerde yüzde 65 oranında kolajen birikimi meydana geldiği görülmüştür. Tabi biriken bu kolajenin vücudu ne kadar koruyabileceği çevresel ve genetik faktörlere göre değişiklik gösterir.

Kolajenler farklı tiplere üretilir ve bu nedenle her bireyin hangi kolajeni kullanması gerektiğini tam olarak öğrenmesinde yarar vardır. Tip 1, tip 2 ve tip 3, tip 4 ve tip 10 vücudumuzda en çok rastlanan kolajen çeşitleridir. Her biri vücudun farklı bölgelerinde bulunur ve eksiklik yaşanması halinde hangi kolajenin kullanılması gerektiği bilinmelidir.