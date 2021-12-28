Köpek Memesi hastalığı nedir? Tedavisi var mı?

Koltuk altı, kasık, kalça ve meme altlarında ağrılı, tekrarlayan hassas şişlikler veya akıntılı yaralar varsa bir dermatoloji uzmanına başvurmak gerekiyor.1-2

Toplumda köpek memesi hastalığı olarak bilinen hidradenitis suppurativa (HS), vücudun kendi bağışıklık sisteminde yaşanan problem ile ortaya çıkıyor. Basit bir sivilce ile başlayan HS’nin tanı koyulma süresi, doğru uzmanlığa gidilmemesi durumunda ortalama 7 yılı buluyor.3-4 HS hastalığı erken teşhis edilmezse süreç içerisinde sivilceler koltuk altı, kasık, kalça ve meme altlarında ağrılı, hassas şişliklere ve akıntılı apselere dönüşüyor.1-2

Hidradenitis suppurativa hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulunan, ‘Eğer koltuk altı, kasık, kalça ve meme altlarında ağrılı, tekrarlayan hassas şişlikler veya akıntılı yaralar varsa mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurun’ diye belirtti.

Uzm. Dr. Melike Şener, “Hastaların yaşam kalitesini ciddi anlamda düşüren bir hastalık olan hidradenitis suppurativanın (HS) tanı ve tedavi sürecinde, hastalar maalesef her yönden olumsuz etkileniyorlar. Basit bir sivilce olarak düşündüğümüz şişlikler, aslında HS hastalığı olabiliyor. Çoğu zaman ergenlik döneminden sonra ortaya çıkan bu hastalık az biliniyor. Deri altındaki iltihaplı şişlikler yaraya dönüşüp kokulu akıntıya sebebiyet verebildiğinden, bu hastalığa sahip kişiler kendilerini toplum içinde rahat hissedemeyebiliyor” dedi.

Hidradenitis suppurativa (HS) hastalarının yaşam kalitelerini artırmak için dikkat etmeleri gereken noktalara da değinen Uzm. Dr. Melike Şener, “Hastalar koltuk altı ve kasık bölgelerinde ilk başta kızarıklık ve şişlikle başlayan HS’i ilk fark ettiklerinde sivilce sandıkları için önemsemiyorlar. Ne zaman bu kızarıklar ağrılı yaralara dönüşüyor, o zaman hastalar doktora gitme ihtiyacı hissediyorlar. Genelde ilk başvurulan doktorlar da dermatoloji uzmanı olmadığı için bu da süreci uzatıyor. Koltuk altı ve kasık bölgelerinde bu belirtilere sahip olanlar mutlaka dermatoloji uzmanına başvurulmalılar” diye açıkladı. Hastaların lezyonların görüldüğü bölgelerin hijyenine de dikkat etmelerinin önemine değinen Uzm. Dr. Melike Şener, rahat ve çok sıkmayan giysiler giyilmesine dikkat çekti.