Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Köpek Memesi hastalığı nedir? Tedavisi var mı?

Koltuk Altı ve Kasık Bölgelerinde Geçmeyen Sivilcelere Sahipseniz, Köpek Memesi Hastası Olabilirsiniz

28 Aralık 2021 Salı 18:14
Köpek Memesi hastalığı nedir? Tedavisi var mı?

Köpek Memesi hastalığı nedir? Tedavisi var mı?

Koltuk altı, kasık, kalça ve meme altlarında ağrılı, tekrarlayan hassas şişlikler veya akıntılı yaralar varsa bir dermatoloji uzmanına başvurmak gerekiyor.1-2 

Toplumda köpek memesi hastalığı olarak bilinen hidradenitis suppurativa (HS), vücudun kendi bağışıklık sisteminde yaşanan problem ile ortaya çıkıyor. Basit bir sivilce ile başlayan HS’nin tanı koyulma süresi, doğru uzmanlığa gidilmemesi durumunda ortalama 7 yılı buluyor.3-4 HS hastalığı erken teşhis edilmezse süreç içerisinde sivilceler koltuk altı, kasık, kalça ve meme altlarında ağrılı, hassas şişliklere ve akıntılı apselere dönüşüyor.1-2

Hidradenitis suppurativa hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Adana Şehir Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği’nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Melike Şener, ‘Eğer koltuk altı, kasık, kalça ve meme altlarında ağrılı, tekrarlayan hassas şişlikler veya akıntılı yaralar varsa mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurun’ diye belirtti.

Uzm. Dr. Melike Şener, “Hastaların yaşam kalitesini ciddi anlamda düşüren bir hastalık olan hidradenitis suppurativanın (HS) tanı ve tedavi sürecinde, hastalar maalesef her yönden olumsuz etkileniyorlar. Basit bir sivilce olarak düşündüğümüz şişlikler, aslında HS hastalığı olabiliyor. Çoğu zaman ergenlik döneminden sonra ortaya çıkan bu hastalık az biliniyor. Deri altındaki iltihaplı şişlikler yaraya dönüşüp kokulu akıntıya sebebiyet verebildiğinden, bu hastalığa sahip kişiler kendilerini toplum içinde rahat hissedemeyebiliyor” dedi. 

Hidradenitis suppurativa (HS) hastalarının yaşam kalitelerini artırmak için dikkat etmeleri gereken noktalara da değinen Uzm. Dr. Melike Şener, “Hastalar koltuk altı ve kasık bölgelerinde ilk başta kızarıklık ve şişlikle başlayan HS’i ilk fark ettiklerinde sivilce sandıkları için önemsemiyorlar. Ne zaman bu kızarıklar ağrılı yaralara dönüşüyor, o zaman hastalar doktora gitme ihtiyacı hissediyorlar. Genelde ilk başvurulan doktorlar da dermatoloji uzmanı olmadığı için bu da süreci uzatıyor. Koltuk altı ve kasık bölgelerinde bu belirtilere sahip olanlar mutlaka dermatoloji uzmanına başvurulmalılar” diye açıkladı. Hastaların lezyonların görüldüğü bölgelerin hijyenine de dikkat etmelerinin önemine değinen Uzm. Dr. Melike Şener, rahat ve çok sıkmayan giysiler giyilmesine dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
Köpek Memesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burun Akıntısı Alerji Belirtisi Midir?
Burun Akıntısı Alerji Belirtisi Midir?
Yeni Yılda Sağlığınızı Vitaminlerle Destekleyin
Yeni Yılda Sağlığınızı Vitaminlerle Destekleyin
Yediklerimiz Sadece Bedenimizi Değil Psikolojimizi de Etkiliyor
Yediklerimiz Sadece Bedenimizi Değil Psikolojimizi de Etkiliyor
Günde 5 Porsiyon Sebze ve Meyve Tüketin
Günde 5 Porsiyon Sebze ve Meyve Tüketin
Pandemi Dönemi ile Birlikte Artan Duygusal Yeme
Pandemi Dönemi ile Birlikte Artan Duygusal Yeme
Tedavi Edilmeyen Şaşılık Görme Sorunlarına Neden Olabiliyor!
Tedavi Edilmeyen Şaşılık Görme Sorunlarına Neden Olabiliyor!
Vegan Beslenme Hamileliği Etkiler Mi?
Vegan Beslenme Hamileliği Etkiler Mi?
Gençlik Aşısı Nedir? 
Gençlik Aşısı Nedir? 
İlaç almam gerek | Ya alerjim varsa! | İlaç alerjisi nedir?
İlaç almam gerek | Ya alerjim varsa! | İlaç alerjisi nedir?
Diyette vazgeçilmemesi gereken 10 besin
Diyette vazgeçilmemesi gereken 10 besin

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim