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Köprüler bu yıl da epilepsi için mor oldu

Epilepsi hastalığına dikkat çekmek için İstanbul'daki büyük köprüler bu yıl da mor renge büründü

10 Şubat 2020 Pazartesi 18:44
Köprüler bu yıl da epilepsi için mor oldu

Köprüler bu yıl da epilepsi için mor oldu

İstanbul’un sembol yapıları olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Dünya Epilepsi Günü kapsamında 10 Şubat Pazartesi gecesi mor ışıkla aydınlatıldı. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından epilepsi hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen ve 4 yıldır düzenlenen “Epilepsi İçin Bak”, Türkiye’deki 1 milyona yakın epilepsili birey ve yakınlarının hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından UCB Pharma’nın da koşulsuz katkılarıyla bu yıl 4.’sü düzenlenen “Epilepsi İçin Bak” toplumsal farkındalık projesi kapsamında İstanbul’da ulaşımın kalbi köprüler mor ışıkla aydınlatıldı. 10 Şubat Pazartesi gününe denk gelen Dünya Epilepsi Günü için Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri epilepsinin tüm dünyada kabul gören rengi mor ışığa büründü.

Epilepsi İçin Bak Projesi Hakkında:

Nörolojik rahatsızlıklar arasında en sık gözüken epilepsi, beyinde var olan elektriğin aşırı artması sonucunda ortaya çıkan kronik bir rahatsızlıktır. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, Epilepsi İçin Bak projesi ile bu hastalık hakkında bilinen yanlışları ve ön yargıları ortadan kaldırmayı, epilepsili bireyleri topluma kazandırmayı amaçlıyor. 

Türkiye’de yaklaşık 1 milyon epilepsili birey ve yakını bugün hastalık hakkındaki çeşitli ön yargılar nedeniyle zorluklar yaşıyor. Öyle ki bu ön yargılar hastaların tedavi süreçlerine ek olarak kaygı bozukluğu, depresyon gibi psikolojik sorunlarla uğraşmalarına neden oluyor. Epilepsi İçin Bak, son 4 yıldır epilepsinin korkulacak bir hastalık olmadığını, epilepsili bireylerin de herkes gibi hayatın her aşamasında yer alabileceklerini anlatarak herkesi epilepsi farkındalığına davet ediyor.

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