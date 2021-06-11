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Korona Ardında Post – Covid Sendromu Yaratıyor!

Kliniğimizde "Post - Covid Sendromu", "Covid Sonrası Sendromu" ya da "Uzamış Covid Sendromu" isimleri ile de adlandırılmakta olan bu hastalarda sık rastlanan Covid sonrası şikâyetlerle karşılaşmaktayız.

11 Haziran 2021 Cuma 11:16
Korona Ardında Post – Covid Sendromu Yaratıyor!

Korona Ardında Post – Covid Sendromu Yaratıyor!

Covid-19, hayatımıza gireli henüz bir buçuk yıl oldu. Bu dönemde ülke olarak samimi örflerimize, misafirperverliğimize, gündelik hayatta sevdiklerimize ve arkadaşlarımıza gösterdiğimiz samimi jestlerimize veda etmek zorunda kaldık. Her bireyin ‘Pandemi’ kavramına karşı tutumu faklı oldu. Kimileri bu durumun medya ve kamu tarafından abartılmış bir ‘hurafe’ olduğu fikrine ısrarla tutunurken kimileri ise aile üyeleriyle dahi güven duygusuyla yakın temas kuramayacak düzeyde psikozlar yaşamakta.

Koronavirüs Psikolojik Sorunları Tetikledi

Covid pandemisinin dünyada tümüyle kontrol altına alınıp- alınamayacağı ya da bu enfeksiyonun dünya üzerinden tümüyle yok olup- olmayacağı tartışmaları ve öngörüleri şöyle dursun, mutlak bir gerçek var ki o da; koronanın hayatımıza kattığı değişikliklerin uzun vadede dahi tam anlamıyla silinmesinin mümkün olmadığı gerçeği. Enfeksiyona yakalanan kişilere ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Özellikle enfeksiyona maruz kalan bireylerde hastalığın seyri kişiden kişiye değişiklik gösterse de birçok hastada psikolojik ve/veya fizyolojik birtakım etkiler kalıcı olma eğilimi göstermekte.

Hastalardaki Psikolojik Baskılar Ölüm Korkusu Yaratıyor

Kliniğimizde "Post - Covid Sendromu", "Covid Sonrası Sendromu" ya da "Uzamış Covid Sendromu" isimleri ile de adlandırılmakta olan bu hastalarda sık rastlanan Covid sonrası şikâyetlerle karşılaşmaktayız. Bunlar arasında; solunum sıkıntıları, aşırı halsizlik, bulantı- kusma, baş ağrıları başta olmak üzere eklem ve kas ağrıları, abartılı uykuya meyil hallerinin kliniğe ilk başvuruda sıklıkla varlığını gözlemlemekteyiz. Ruhsal düzeyde ise, hastalık döneminde edinilen ölüm korkusu, yataktan kalkmaya dahi engel olan endişe ve isteksizlik hali, kendini sakınma ve gündelik hayata dönüşle ilgili endişeler hatta fobiler gözlemlenmektedir.

Covid 19 Sonrası Rehabilitasyon, Kalıcı İyileşme Sağlayabiliyor

Maruz kaldıkları Covid Enfeksiyonu, klinik düzeyde tedavi gereksinimine ihtiyaç duyan bireylerde enfeksiyöz virüsle bağışıklık sisteminin mücadelesi esnasında organlarda ciddi hasarlar meydana gelebilmekte. Enfeksiyon ile vücudun mücadelesi esnasında; vücudun vitamin, mineral, protein, enerji vb. rezervlerinde ciddi tüketimler meydana gelmekte ve bu rezervlerdeki kayıpların yerine uygun şekilde konması önem arz etmektedir. Bireylerde enfeksiyonun seyri belirgin şekilde farklılık gösterdiği gibi enfeksiyon sonrası şikayetler ve şikayetlerle mücadelede tedavi süreçleri de kişiden kişiye değişiklik göstermekte. Benzer şekilde enfeksiyon ile mücadele esnasında organ ve sistemlerde gelişen anormal aktiviteler uygun medikal tedaviler ile kontrol altına alınmalıdır. Uzun süre müdahale edilmeyen bu anormal aktivitelerin uzun vadede kronik hastalıklara sebebiyet verme ihtimalleri endişe vericidir.

Tüm dünyada ciddi yıkımlar, can kayıpları, maddi ve manevi hasarların yaşandığı bu dönemde koronanın etkilerini mümkün olan en az hasarla atlatarak koronasız bir geleceğe umutla bakmak adına beden ve ruh sağlığınızda meydana gelen değişiklikleri ihmal etmeyin. Şikâyetleriniz için bir sağlık kuruluşundan şikâyetlerinize yönelik size özel planlanmış profesyonel destek almayı ihmal etmeyin.

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Anahtar Kelimeler:
KoranaCovid Sendromu
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