Korona bu mesleklere acımadı

İngiltere ve Galler'de 9 Mart ile 25 Mayıs tarihleri arasında 20-64 yaş aralığında hayatını kaybeden 4700 kişinin çalıştığı meslek grupları araştırıldı.

EN SAVUNMASIZLAR; GÜVENLİKÇİLER VE FABRİKA İŞÇİLERİ

Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan analizlerde, ülkede görev yapan güvenlik görevlileri ve fabrika işçileri pandemiye karşı en savunmasız meslek grubunda yer aldıkları ortaya çıktı.

Bu bağlamda üç ay içinde, İngiltere’de ölen her 100 bin erkekten yüzde 74’ünün güvenlik görevlisi olduğu ve onları her 100 bin erkek başına yüzde 73 ölümün gerçekleştiği fabrika işçileri takip etti.

SAĞLIKÇILAR EMİN YOLDA

Öte yandan, Covid-19 hastalarıyla temas halinde olan sağlık çalışanları arasında ölüm oranının güvenlilik görevlileri ve fabrika işçilerine göre iki kat daha düşük olduğu görüldü.

AMBULANS GÖREVLİLERİ DİKKAT

Ölen her 100 bin erkekten yüzde 30’unun sağlık çalışanı olduğu ve bu grupta ölenlerin yüzde 82,4’ünün ambulans görevlisi olduğu belirtildi.

Bununla birlikte veriler, erkeklerde corona virüs nedeniyle ölüm oranın kadınlara göre daha yüksek olduğunu gösterdi.

KADINLAR DA; KUAFÖR VE YÖNETİCİLER RİSKLİ

Kadınlar arasında en riskli meslekler ise kuaförlük ve yerel yöneticik olarak öne çıkıyor. Buna göre, İngiltere’de Covid-19 nedeniyle ölen her yüz bin kadından yüzde 31’i kuaförken, yüzde 23,4’ü ise yerel yöneticiydi.

İstatistikçiler, fabrika işçileri ve güvenlik görevlileri arasındaki, ölüm oranlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, fabrika işçilerinin pandemi sürecinde ulusu ayakta tutmak için salgının en hızlı olduğu esnada diğerleriyle iletişim kurduğu belirtildi.

Güvenlik görevlilerinin ise, marketlerde sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla her gün yüzlerce potansiyel Covid-19 hastasıyla temas kurduğu aktarıldı.

ERKEKLERDE COVİD-19’UN EN ÇOK ÖLDÜRDÜĞÜ MESLEKLER

1. Güvenlik görevlileri – yüz binde 74

2. Fabrika işçileri – yüz binde 73,3

3. Garsonlar – yüz binde 69,6

4. Taksi şoförleri – yüz binde 65,3

5. Şefler – yüz binde 56,8

6. Bakıcılar – yüz binde 50,1

7. Otobüs ve servis şoförleri – yüz binde 44,2

8. Temizlikçiler – yüz binde 38,3

9. Satış asistanları – yüz binde 34,2

10. Sağlık Çalışanları – yüz binde 30,4

KADINLARDA COVİD-19’UN EN ÇOK ÖLDÜRDÜĞÜ MESLEKLER

1.Kuaför ve berberler – yüz binde 31,0

2.Hükümet yöneticileri – yüz binde 23,4

3.Bakıcılar – yüz binde19,1

4.Satış asistanları – yüz binde 15,3

5.Hemşireler – yüz binde 15,3

6.Otel ve konaklama hizmeti çalışanları – yüz binde 14,8

7.Rehabilitasyon çalışanları – yüz binde 11,8

8.Çocuk bakımı ile ilgli hizmetler – yüz binde 6,8

9.Sekreterler – yüz binde 6,2

10.Öğretmenler – yüz binde 6