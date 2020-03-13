Korona, estetiği etkilemedi | Badem göz çok sevildi

Korona paniği büyük şehirlerde daha yoğun hissedilirken, saç ekim sektörü ve estetik yaptırmak isteyenleri bu tutkusundan vazgeçirmiyor. Dünyada hızla yayılan koronavirüsün, Türkiye’de de tespit edilmesiyle sanat, spor etkinlikleri, fuarlar gibi pek çok organizasyon ve toplantı iptal ediliyor. Ancak estetik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Hatta öyle ki yabancı hastalar, koronavirüse karşı aldığı önemlerle dünyada örnek gösterilen ülkelerden olması nedeniyle Türkiye’yi daha çok tercih etmeye başladı.

Estesante Clinic sahibi Şebnem Demir, “Dünyada da yayılmasını istemiyoruz ancak şu an Türkiye, diğer ülkelere göre çok daha güvenli. Bunu gören yabancılar, estetik operasyonları için Türkiye’yi tercih ediyor” dedi.

15 dakikada estetik

Türkiye’nin sağlık turizminde önde giden bir ülke olduğunu ifade eden Demir, “Türkiye’de zaten operasyonları daha kaliteli ve ucuza yapıyoruz. Koranaya karşı aldığımız önlemlerle bunu bir fırsata dönüştürebiliriz” diye konuştu.

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Demir, son dönemin popüler estetik operasyonları hakkında da bilgi verdi. Özellikle işlem süresi kısa olan, hemen iyileştiren ve kişiyi sosyal ortamından koparmayan uygulamaların sıkça tercih edildiğini belirten Demir, “Şu an biyolojik olarak insan vücuduna uyumlu iplerle cildin gerilerek sarkma, gevşeme ve kırışıklık şikâyetlerinin ortadan kaldırılması işlemi olan askılama uygulamalarını çok yapıyoruz. 15-20 dakika, en fazla bir saat içinde uygulama bitiyor” dedi.

Badem göz çok sevildi

Badem göz uygulamasının çok sevildiğini aktaran Estesante clinic Dr. Nedim Budakoğlu, “İp askıyla 10 dakikada yapılıyor, şişliği bir gün sürüyor. İki yıl kullanılabiliyor” diye konuştu.

Hemen yapılması nedeniyle tercih edilen badem göz uygulaması operasyon sonrası beğenilmediğinde geri almanın kolay olması da uygulamanın tercih edilmesinin en önemli nedeni. Uygulama, 20-70 yaş arasında herkese yapılabiliyor.

Yüz küçültüyorlar

Budakoğlu, bir diğer popüler uygulamanın kimyasal bişektomi olduğunu söyledi. Bu uygulamayla yüzün küçültüldüğünü aktaran Budakoğlu, 4-6 seans süren uygulamanın sonucunda 2 yıla kadar etkisinin devam ettiği bilgisini verdi. Irk, din, yaş, meslek fark etmeksizin her kadının estetik uygulamaları sıkça tercih ettiğini ifade eden Budakoğlu, “İş kadınından ev kadınına her kesimden hastamız var. Hatta eve temizliğine giden kadınlar bile geliyor” dedi.