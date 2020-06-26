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Korona günlerinde tatil | Yeni normal” düzende yaz tatili nasıl olmalı?

*Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında düzenlenen kısıtlı yeni normal hayat, yaz aylarının gelmesiyle birlikte “Virüse yakalanmadan nasıl bir tatil yapacağız?” sorusunun yanıtını arıyor. Uzmanlara göre bu yaz tatilinin trendi “Maske, mesafe ve hijyen” olacak.

26 Haziran 2020 Cuma 07:58
Korona günlerinde tatil | Yeni normal” düzende yaz tatili nasıl olmalı?


Yazın trendi: Maske, mesafe, temizlik

Türkiye’de 11 Mart’ta ilk vakanın görülmesinden sonra karantina, evden çalışma, sokağa çıkma yasaklarıyla geçen aylardan sonra 1 Haziran’dan itibaren kısıtlı yeni normal yaşam başladı. Salgının devam etmesi nedeniyle maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları devam ediyor. Ancak, sıkıntılı süreçten sonra tatil planları da yapılmaya başlandı.

Otel, tatil köyü, konaklama, yeme-içme tesisleri çeşitli kriterler çerçevesinde uluslararası standartlara göre denetlenecek. Hijyen ve sağlık denetimi ile uygunluk değerlendirmesi ile uygun olan işletmelere sertifika verildi. Peki, tatilcilerin virüsten kendilerini korumaları için neler yapması gerekiyor? Yaz aylarında ve sıcak havalarda virüsün etkisini kaybetmediği uyarısında bulunan Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahiliye Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kaya, güney yarımkürede şubat, mart ve nisan aylarında yaz dönemi yaşandığını ancak yüksek bulaşmanın sürdürdüğünü, virüsün yakın mesafeden (1,5 metre) bir taşıyıcıdan diğer insana bulaştığını unutmamak gerektiğini söyledi.

Bu yaz mevsiminin trendinin “maske, mesafe, temizlik” olacağını belirten Dr. Kaya, tatil yapmak isteyenlerde önemli uyarılarda bulundu. Tatilde de maskenin sürekli takılması gerektiğini anlatan Dr. Kaya, nereye gidilirse gidilsin sosyal mesafenin -plajda ve havuzda dahi- korunması şartının önemini vurguladı. Dr. Kaya, “Tatile gidecekler bu yaz müstakil ev, yazlık site, karavan, çadır, yat, yelkenli gibi alternatifleri kullanarak, kişi sayısı az olacak şekilde veya yayla tatili yapabilirler. Gemi, turistik turlar ve kalabalık mekanlardan uzak durulmalı” dedi.

El hijyeninin takıntı yapmayacak ölçüde sürdürülmesinin de önemine değinen Dr. Kaya, sabah, yemek öncesi ve sonrası, lavabo ihtiyacı sonrası yıkama yapılırsa günde en az on defa ellerin yıkanmış olacağını ancak riskli durumlarda mutlaka dezenfektan ile temizleme yapılması gerektiğini söyledi. Dr. Kaya, şöyle devam etti:

“Kesinlikle eldiven takılmamalı, tokalaşma ve sarılmalardan kaçınılmalıdır. Kalabalık ortamlarda 1.5 metre mesafeye dikkat edilmeli. Yaz aylarında 35 derecinin üzerinde maskeyle dolaşmak nefes almayı zorlayacaktır. Astım, KOAH, nefes darlığı, yüksek tansiyon, kalp hastaları sıcak havalarda mümkün olduğu kadar dışarı çıkmasınlar. Zorunlu kalınırsa insanlara dikkat ederek maskesiz kısa süreli dolaşabilirler.”

Salgın sürecinde bağışıklığın güçlenmesi için düzenli beslenmenin önemine de dikkat çeken Dr. Kaya, sağlığı korumak için organik ve sağlıklı yemek yenilmesini, paketli, koruyucu ve katkı maddeli ürünlerden kaçınılmasını önerdi. Dr. Kaya, “Günlük egzersiz ve fiziksel hareketler ihmal edilmemeli. Yaz aylarında ishal, viritük enfeksiyonlar, güneş çarpmaları, travmalar gibi çok görülen hastalıklar olursa dinlenerek bu süreç geçirilmeli.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
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