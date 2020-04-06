Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Korona Virüsü tehdit olmaya devam ediyor

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılarak pandemiye dönüşen Corona Virüsü tehdit olmaya devam ediyor.

06 Nisan 2020 Pazartesi 19:08
Korona Virüsü tehdit olmaya devam ediyor

Kırklareli’nin Pınarhisar İlçesine bağlı Kurudere Köyü'nde Corona Virüsü görülmesiyle birlikte tüm köy karantinaya alındı.

KEMAL KAÇMAZ / KIRKLARELİ

Kurudere Köyü'nde iki kişi de Corona Virüsü çıkması sebebiyle, köy 6 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 16.00 itibariyle 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Kurudere Köyü'nde yaşayan iki vatandaşın Covid-19 olarak tanınan Corona Virüsü vakası sonrası, köydeki diğer kişilerle de temas kurduğunun tespit edildiği ve köylerde komşuluk ilişkilerinin aktif olması bağlamında fiziksel temasın yoğun olacağı riski oluştuğundan ötürü salgının önüne geçmek üzere acil sağlık durumları haricinde kolluk marifetiyle iki hafta süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamanın devamında, "Karantina mahallinde bulunan vatandaşların köy dışından olası ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri aracılığı ile sağlanacağına" yer verildi.

Son Güncelleme: 06.04.2020 19:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜSAD | CoVid-19 mücadelemizde hemşirelere ve tüm sağlık çalışanlarına destek verin
TÜSAD | CoVid-19 mücadelemizde hemşirelere ve tüm sağlık çalışanlarına destek verin
TÜSAD | Karantina, izolasyon ve sosyal mesafeye dikkat
TÜSAD | Karantina, izolasyon ve sosyal mesafeye dikkat
Bağışıklığınızı bu besinlerle destekleyin
Bağışıklığınızı bu besinlerle destekleyin
Aile Hekimleri'nden Sağlık Bakanı'na açık mektup...
Aile Hekimleri'nden Sağlık Bakanı'na açık mektup...
Abdi İbrahim İlaç Şirketi covid-19 tedavisi için ilaç üretimine başladı
Abdi İbrahim İlaç Şirketi covid-19 tedavisi için ilaç üretimine başladı
Hamilelere Coronavirus önerileri
Hamilelere Coronavirus önerileri
Kırmızı göz koronavirüs habercisi mi?
Kırmızı göz koronavirüs habercisi mi?
Koronavirüse karşı sağlıklı uyku şart!
Koronavirüse karşı sağlıklı uyku şart!
Odaklanmada güçlük çeken çocuklar için öneriler
Odaklanmada güçlük çeken çocuklar için öneriler
Bağışıklığınızı evde doğru beslenerek güçlendirin
Bağışıklığınızı evde doğru beslenerek güçlendirin

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim