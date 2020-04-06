Korona Virüsü tehdit olmaya devam ediyor

Kırklareli’nin Pınarhisar İlçesine bağlı Kurudere Köyü'nde Corona Virüsü görülmesiyle birlikte tüm köy karantinaya alındı.

KEMAL KAÇMAZ / KIRKLARELİ

Kurudere Köyü'nde iki kişi de Corona Virüsü çıkması sebebiyle, köy 6 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 16.00 itibariyle 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Kurudere Köyü'nde yaşayan iki vatandaşın Covid-19 olarak tanınan Corona Virüsü vakası sonrası, köydeki diğer kişilerle de temas kurduğunun tespit edildiği ve köylerde komşuluk ilişkilerinin aktif olması bağlamında fiziksel temasın yoğun olacağı riski oluştuğundan ötürü salgının önüne geçmek üzere acil sağlık durumları haricinde kolluk marifetiyle iki hafta süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamanın devamında, "Karantina mahallinde bulunan vatandaşların köy dışından olası ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri aracılığı ile sağlanacağına" yer verildi.