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Koronavirüs aşılarının yan etkileri ortaya çıktı

Covid-19 pandemisine karşı geliştirilen aşılar salgın öncesi umut olurken, iki önemli aşının yan etkileri uzmanlar tarafından açıklandı.

27 Kasım 2020 Cuma 23:10
Koronavirüs aşılarının yan etkileri ortaya çıktı

Koronavirüs aşılarının yan etkileri ortaya çıktı


Dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı geliştirilen aşılarla ilgili tartışmalar devam ederken, araştırma sonuçlarını paylaşan iki şirketin verileri uzmanlar tarafından masaya yatırıldı. Moderna ve Pfizer'in geliştirdiği aşılarda yan etkiler belli oldu! Eklem, kas ve baş ağrıları... Rusya ve Çin tarafından geliştirilen aşıların yan etkileri konusunda ise henüz bilgi yok. 


Amerikan Tabipler Birliği'nden uzmanlar, Moderna ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşılarının yan etkilerini açıkladı. İşte detaylar...

Amerikan Tabipler Birliği’nden uzmanlar, Moderna ve Pfizer’ın geliştirdiği koronavirüs aşılarının yan etkilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Moderna’nın testlerine katılan gönüllülerin yüzde 2.7’sinde ilk dozda aşı yapılan bölgede ağrı ve acı olduğu ifade edildi.

İŞTE AŞININ YAN ETKİLERİ

İkinci dozda gönüllülerin yüzde 9.7’sinde yorgunluk, yüzde 8.9’unda kas ağrısı, yüzde 5.2’sinde eklem, yüzde 4.5’inde ise baş ağrısı görüldü. Gönüllülerden 43 yaşındaki bir kişinin 12 saat süren ‘şiddetli’ ateş yaşadığı ifade edildi. Pfizer’in testlerine katılan kişilerin yüzde 4’ünde ikinci dozdan sonra baş ağrısı hissettikleri saptandı. Söz konusu yan etkilerin zararsız olduğu belirtildi.
 

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Koronavirüs AşıAşıSalgın
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