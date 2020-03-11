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Koronavirüs nasıl bulaşır | Korona virüse karşı alınacak önlemler | Kimler risk altında

Panik yok. Türkiye 90 gündür bu ölümcül salgına karşı önlem alıyor. Başta Sağlık Bakanlığı tüm hastane ve üniversitelerde olmak üzere, salgına karşı hazırlıklı. Peki ya biz?

11 Mart 2020 Çarşamba 02:09
Koronavirüs nasıl bulaşır | Korona virüse karşı alınacak önlemler | Kimler risk altında

Koronavirüs nasıl bulaşır | Coronavirüse karşı nasıl önlem alınır | Kimler risk altında


Tam üç ay önce Çin'de ortaya çıkan ve bugüne kadar 111 ülkede 113 bin 852 kişide görülen, dün akşam saatlerine kadar 4 bin 15 kişinin ölümüne neden olan Covid-19 Coronavirüs (Koronavirüs) ilk kez ülkemizde görüldü. 
90 gün aradan sonra ülkemizde görülen ilk koronavirüs vakıası, Avrupa kaynaklı bir ziyaretten geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gece yarısı yaptığı açıklamaya göre, halen Ankara'da karantina altına alınan hastanın yakın çevresi de gözetim altında tutuluyor.

Peki dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı hangi önlemler almalı? Koronavirüs yalanlarına karşı neler yapmalı?

Endişesi ve kaygısı virüsün kendisinden daha hızlı yayılan Korona için uzmanlar bu konuda vatandaşları panik yapmadan basit sıradan önerilerin yeterli olacağını söylüyor. Evde ve iş yerlerinde alabileceğimiz önlemler şunlar:


EVLERDE NE YAPMALI?

Hijyen ve temizlik kurallarına önem vermeli.

Evin tüm odalarını günde iki kez havalandırmalı, evin içindeki havanın iyonize edilmesi sağlanmalı.

Çamaşırlarda kesinlikle deterjan kullanılmalı, çamaşır suyu sıcaklığı 60 - 70 derece olmalıdır.

Ev temizliği için 5 litre musluk suyuna yarım çay bardağı çamayır suyu ya da deterjan kullanılmalıdır

Yemekten önce, yemekten sonra ellerimiz mutlaka sabunla parmak araları özenerek yıkanmalıdır.

Evde kullandığımız havlular günlük olarak değiştirilmeli, mümkünse her birey için ayrı havlu tercih edilmeli.

Yatak, yastık kılıfları iyi dezenfekte edilmeli, sık sık değiştirilmeli ve yıkanmalıdır.

Her gün giysilerimizi özellikle iç çamaşırlarımızı değiştirmeli, kişisel bakımı temizlik açısından önem vermeliyiz.

Oturma gruplarını ıslak ve deterjanlı bezle temizlemeli, varsa vakumlu yıkama süpürgesiyle temizlemeli.

Sebze ve meyveleri mutlaka iyi yıkamalı, market alışverişlerinde daha dikkatli olmalıyız.

Söz konusu virüsün görünmez olduğunu unutmamalı, solunum yoluyla bulaştığını aklımızdan çıkarmamalıyız. 

Eve giren her birey mutlaka elini yüzde 60 -70 oranında alkol bazlı dezenfekten ile yıkamalıyız.

Yemek pişirmede, özellikle et ürünlerini bir tık daha fazla pişirelim. 

Çok önemli not: Temizlikte sirke kullanılabilir mi? Özellikle kimyasallara uzak duran ev hanımları için sirke konusundaki alışkanlığından bir süre vazgeçmesi gerekiyor. Asit özelliği taşıyan sirkenin koronavirüse karşı temizlikte etkisi yok denecek kadar azdır. Yüzeye veya çamaşıra temas eden sirke içindeki asidin etkisi sıfırlanıyor.


Ev dışında neler yapmalı?

Piyasada satılan maskelerin sağlıklı bireylere bir faydası bulunmuyor. Ancak öksüren, aksıran vatandaşlar, gribal enfeksiyon endişesi taşıyanların maske takması tavsiye ediliyor. 

Maske kullanmak isteyenlerin bunun için eczacıdan bilgi alması en uygunudur. Alınacak olan maske ile ilgili olarak internette yayılan bilgilere itibar etmeyin, bu konuda en sağlıklı bilgi aile hekiminizde ve eczacılarda bunu aklınızdan çıkarmayın.

Zorunlu olmadıkça toplu taşıma araçlarına binmeyelim. Zorunlu olmadıkça 60 yaş üstünde vatandaşların dışarı çıkmasına sınırlama getirelim. 

Dostlarımızla, arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle tokalaşma, sarılma gibi alışkanlıklara ara verelim. Virüs en çok bu yolla yayılıyor.

Hijyene dikkat etmeyen mekanlara girmeyin. Dışarıda gitmek zorunda kaldığınız hastane, tuvalet, stadyum, kafeterya gibi yerlerden çıkınca mutlaka elinizi yüzünüzü yıkayın ellerinizi mutlaka dezenfekte edin.

Ellerimizi yıkamadan asla ağzınıza, burnunuza ya da gözünüze götürmeme alışkanlığını kazanalım, çocuklarımıza bu alışkanlığı kazanmaları için örnek olalım.

Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren hasta yakınları mutlaka plastik eldiven ve koruyucu maske kullanın, ziyaret sonrası bunları imha edin.

Bu arada steril eldivenlerin kullanım süresi en fazla 20 dakikadır. Daha uzun süre kalırsa hiç bir özelliği kalmadığı gibi alerjik rahatsızlıklara neden olabilir.

İş yeri sahipleri: Toplu personel çalıştıran yerlerin her gün iki kez 5 litre suya yarım bardak çamaşır suyu kuralıyla mutlaka paspas yapılmasını sağlayın. 

Masaların, çalışma sırasında personelin elinin temas ettiği cihazların dezenfekte edilmesine özen gösterin.

Öksürürken, hapşırırken ağzımızı burnumuzu dirseğimizin iç kısmıyla kapatmayı ve daha sonra elimnizi yüzümüzü yıkamayı ihmal etmeyelim.


KORONAVİRÜS PALAVRALARINA İNANMAYIN

Sirkeli su ile gargara koronavirüsü öldürür: Hayır.. Hiç bir etkisi yok. Belki ağızda biriken kötü kokuları bazı bakterilere etkili olabilir, ancak koronaya karşı hiç bir faydası yok..

Kellepaça çorba koronavirüse karşı oldukça etkili: Sağlık Bakanlığı ve çok sayıda bilim insanı bunun sahtekarlık olduğunu söylüyor. Kellepaça çorba elbette sağlıklı faydalı, ancak virüse karşı tek başına etkisi yok. Yararlı olan her vitamini, besini yeteri kadar tüketebilirsiniz. 

Tuzlu su koranavirüsü yok ediyor: Yalan, özellikle tuzlu su ile el yüz yıkamayı önerenler büyük bir yanılgı içinde. Faydası olmadığı gibi riski var. Sakın denemeyin. En iyi hijyen sık sık el sabunuyla yıkamaktır.

Bitkisel göz damlası ile yüze göze buhar; İnternette, sosyal medyada para tuzağı kuran sahtekarların uydurduğu hiç bir bilimsel geçerliliği olmayan yöntemler, bu tür yalanlara itibar etmeyin. Hem Dünya Sağlık Örgütü, hem de Sağlık Bakanlığı özellikle bu tür uygulamaların faydasından çok zararı olabileceğine dikkat çekiyor.

Keçiboynuzu pekmezi yalanı; Keçiboynuzu çocuklar için son derece faydalıdır, virüs öldürme, koronavirüsten koruma gibi bir özelliği yoktur. Bu yalana inanmayın.

Ev yapımı koronavirüs savar yalanı: Dünyada onlarca ülkede binlerce bilim insanı, bu ölümcül virüse karşı savaş açtı. Yüzlerce ekip bu virüsü milyarlarca dolar harcamalar yaparak deneylerle yok etmeye çalışırken, lütfen bu tür para tuzaklarına düşmeyin. İnanmayın. 

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Son Güncelleme: 11.03.2020 02:42
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