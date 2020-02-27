Koronavirüs ruh sağlığınızı etkilemesin

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi uzmanlarından Psikolog Begüm Sevinç son dönemde hayatımızı oldukça meşgul eden Koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs, her geçen gün dünya çapında yayılmaya devam ediyor. Hızlıca yayılan bu salgınla ilgili kaygılarınızın, hayatınızı kontrol etmesine izin vermeyin. Korku ve kaygılarınızı baş etmenin birçok basit ve etkili yolu var.

Son zamanlarda koronavirüs ile ilgili haberlere çok sık rastlıyoruz. Fiziksel olarak etkilenmesek de bizi tehdit eden bu tür durum ve olaylardan psikolojik olarak da etkilenebiliyoruz.

Deneyimlediğiniz yüksek kaygıya bağlı olarak:

Konsantre olmada zorluklar ve uyku güçlüğü yaşama,

Öfke,

Sağlık durumunuzla ilgili kaygılanma ve vücudunuzdaki iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, halsizlik gibi belirtilere yönelik aşırı hassasiyet geliştirme,

Kaygı, endişe ve panik hali,

Çaresizlik hissetmek,

Sosyal geri çekilme gibi belirtiler yaşayabilirsiniz.

Yaşanan Korku ve Kaygı ile Baş Etmenin Yolları