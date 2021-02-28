Koronavirüs salgınında dün 71 bugün 66 can kaybı



Mutant virüs tehdidi devam ederken, Türkiye koronavirüs salgınına karşı verdiği mücadelede en önemli eşiği ikinci kez geçti. Virüse yakalananların sayısı azalırken iyileşen vatandaşların sayısı hızla artıyor. Dün 71 vatandaşımızdan acı haber gelirken bugün vefat edenlerin sayısı 66 olarak kayıtlara girdi. Bakan Fahrettin Koca vatandaşları sosyal medya hesabından uyardı; Tedbiri elden bırakmayın.



Sağlık Bakanlığı 28 Şubat koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybetti, 8424 kişinin testi pozitif çıktı. Ayın son gününe ilişkin verilerde, vefat ve vaka sayılarındaki düşüş umutlandırdı.

Türkiye'nin 28 Şubat koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Şubat ayının son koronavirüs rakamlarında vaka sayılarındaki düşüş umut verdi.

Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 639 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte toplamda 109 bin 639 koronavirüs testi yapıldı. Toplam test sayısı bu rakamla birlikte 33 milyon 175 bin 16'ya çıktı.

Vaka sayısı 8424 olarak açıklanırken toplam vaka sayısı ise 2 milyon 701 bin 588 oldu.

Hasta sayısının 610 olduğu belirtilen tabloda ağır hasta sayısı ise 1191 olarak açıklandı. İyileşen sayısı ise günlük olarak 6511 olurken bu sayı toplamda 1 milyon 572 bin 234'ü buldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

DÜN 71 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Dün açıklanan verilere göre, 125 bin 716 Kovid-19 testi yapılmış, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıkmış, 71 kişi ise hayatını kaybetmişti.