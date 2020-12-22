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Koronavirüse karşı akciğerlerinizi güçlendirin

Koronavirüste ikinci dalga şokunun ardından mutasyona uğrayan covid-19 pandemisine karşı, uzmanlar akciğerlerimizi güçlendirmemiz uyarısında bulunuyor.

22 Aralık 2020 Salı 13:44
Koronavirüse karşı akciğerlerinizi güçlendirin

Koronavirüse karşı akciğerlerinizi güçlendirin

Koronavirüs bir başka değişle COVID 19, akciğerleri hedef alan ve hastada solunum problemlerine yol açan bir virüstür. Dolayısıyla güçlü bir solunum sistemi bu virüsten korunmada çok önemlidir. Biruni Üniversite Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Gamze Çakaloğlu, güçlü bir solunum sistemi ve akciğer sağlığı için beslenme önerilerinde bulundu.

SOLUNUM KASLARINIZI GÜÇLENDİREN BESİNLER TÜKETİN

Beslenme içeriğiniz kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum açısından zengin olmalıdır. Bu mineraller solunum kaslarının kasılmasında görev alır. Bu yüzden beslenmenizde süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve yağlı tohumlar mutlaka bulunmalıdır.

KARBONHİDRAT TÜKETİMİNİ SINIRLANDIRIN

 Karbonhidrat içeriği yüksek besinlerin fazla tüketimi vücutta karbondioksit miktarını arttırarak akciğere daha fazla yük getirir ve solunum güçlüklerine neden olur. Pilav, makarna, börek, ekmek, kek, poğaça gibi nişastalı ve unlu besinler ile şeker ve şekerli yiyeceklerin tüketimi azaltılmalıdır.

DOYMUŞ YAĞLARDAN UZAK DURUN, ZEYTİNYAĞ TERCİH EDİN

Günlük enerjinin yağdan gelen oranı %30-45 olmalıdır. Doymuş yağlardan kaçınılmalıdır. Bu yüzden mutlaka soğuk sıkım zeytinyağı özellikle zeytinyağı, avokado yağı, çörek otu yağı, hindistan cevizi yağı, balık yağları, kabuklu yemişler ve tohum yağları gibi iyi kalite olan fonksiyonel yağları beslenmenizde bulundurmanız önemlidir.

MAGNEZYUM VE KALSİYUM KAYNAKLARI İLE DİYAFRAM KASLARINIZI GÜÇLENDİRİN

Magnezyum ve kalsiyum mineralleri diyafram kaslarının güçlenmesinde etkilidir. Aynı zamanda akciğer hastalığı olan kişilerde kemik mineral yoğunluğu düşme eğilimindedir. Yerine koymak için kalsiyum, fosfor ve magnezyumdan zengin süt ve süt ürünleri, koyu yeşil yapraklı sebzeler, tahılllar gibi besinler tüketilmelidir. Gerektiğinde D ve K vitamini takviyeleri hekim kontrolünde alınmalıdır.

AKCİĞER DOKULARINI KORUYAN A VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER TÜKETİN

A vitamini akciğerlerdeki epitel dokunun sağlıklı kalmasını sağlayarak, enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde önemli rol oynar. A vitamini, hayvansal kaynaklı yiyeceklerden karaciğer, balık yağı, süt, tereyağı ve yumurtada bulunur. Karoten olarak bilinen provitamin A; havuç, kış kabağı gibi sarı ve turuncu renkli besinlerde, karalahana, ıspanak, maydanoz, pazı, fesleğen gibi yeşil yapraklı sebzelerde, kayısı, portakal, şeftali ve bunlar gibi sarı-turuncu meyvelerde bulunur

SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA ÇİNKO OLMAZSA OLMAZ

Solunum yolları enfeksiyonlarına karşı bağışıklık kazandıran çinko; yağsız ette, istiridyede, yoğurtta, kabak çekirdeği, susam, yulaf, ceviz, nohut, mercimek ve tam tahıllı ürünlerde bulunur.

BROKOLİ VE AVOKADOYA SOFRALARINIZDA MUTLAKA YER VERİN

Avokado içeriğindeki fligram maddesi sayesinde ve A, C, E, B1, B2 ve magnezyum bakımından zengin olmasıyla akciğer sağlığına iyi gelen diğer besinler arasındadır. Brokoli filizleri sülfüronan bileşeninden oldukça zengindir. Sülfüronan; solunum sistemini destekleyen bir bileşken aynı zamanda çok da kuvvetli bir anti inflamatuardır.

ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ YÜKSEK OLAN BESİNLERİ TÜKETMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Antioksidan özelliklerinin yanı sıra akciğer sağlığına iyi gelen sarımsak, zencefil, zerdeçal, üzüm çekirdeği, kekik, keçiboynuzu, siyah havuç, öksürük otu, tere beslenmenize eklemeniz gereken besinler arasındadır.

İDEAL KİLONUZU KORUYUN

Bireyler ideal ağırlıkta olmalı ve bu ağırlığını korumalıdır. Fazla kilo, kalp için fazladan yük demektir. Bu da akciğerin daha fazla oksijen harcamasına yol açar. Fazla kilonun diyaframda oluşturduğu fazla yağlar da akciğerlerin genişlemesini engelleyebilir. Normal kilomum altında olmak da aşırı kilo kadar sıkıntılıdır. Çok zayıf olmak solunum kasları dahil tüm kasları zayıflatır. Ayrıca vücudun enfeksiyonlara karşı dayanma gücünü de azaltır. Fazla kilolu veya çok zayıf olmak zararlı olduğundan ideal kiloya ulaşılmalıdır.

AKCİĞERLERİ GÜÇLENDİREN SMOTHIE TARİFİ

  • 4-5 dal ıspanak
  • 4-5 dal pazı
  • 6-7 dal tere
  • 4-5 yaprak fesleğen
  • 6-7 adet brokoli filizi
  • 1 adet siyah havuç
  • 5-6 dal maydanoz
  • 1 diş sarımsak
  • Fındık büyüklüğünde zencefil
  • 1/2 çay kaşığı kimyon ve zerdeçal ve kekik
  • 1 tatlı kaşığı üzüm çekirdeği
  • Yarım limon suyu

Bu malzemeleri bir bardak temiz su ile blendırdan geçirin ve taze taze tüketin.

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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKaraciğer
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