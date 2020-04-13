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Koronavirüse karşı D vitamini duvarı

Dünya koronavirüse karşı en etkili önlemleri alırken, uzmanlar aileleri D vitamininin önemine dikkat çekiyor. 

13 Nisan 2020 Pazartesi 21:06
Koronavirüse karşı D vitamini duvarı

Koronavirüse karşı D vitamini duvarı 
 

Koronovirüs yediden yetmişe her yaş grubundan, toplumun her kesimi için en ciddi risk haline geldi. Küresel pandemi günlerinde bilim insanları özellikle çocukları bu ölümcül virüse karşı güçlendirmeyi tavsiye ediyor. Peki bunu nasıl yapmalı?

Uzmanlar tüm dünyada hızla yayılan Koronavirüs salgını ile mücadelede en etkili yöntemin bağışıklığı güçlü tutmaktan geçtiği konusunda görüş birliğine vardı. Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, güçlü bir bağışıklık için D vitamininin şart olduğunu hatırlatarak, “Güneş ışığından mahrum kaldığımız bu dönemde D vitamini düzeyinin düşük olması, hastalıklara yakalanma riskini artırmaktadır. Bu dönemde D vitamini ile zenginleştirilmiş Muratbey Plus ve Muratbey Misto, bu eksikliği gidermede herkese yardımcı olacak” dedi. 

Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu

Tüm dünyada etkili olan Koronavirüs salgınının ardından uzmanlar, hastalığa karşı bağışıklık artıran besinlerin daha sık tüketilmesine yönelik tavsiyelerde bulunuyor. Özellikle sosyal izolasyon döneminde evde geçirilen sürelerin uzamasıyla beraber, bağışıklık için vazgeçilmez bir unsur olan C ve D vitamini ihtiyacının nasıl karşılanacağı sorusu gündeme geldi. 

Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, C vitamininin ve ‘Güneş ışığı vitamini’ olarak da bilinen D vitamininin insan vücudu için olmazsa olmaz bir değer taşıdığını söyledi. C vitamini ihtiyacının sebze ve meyvelerden kolay bir şekilde karşılanabildiğini belirten Garipağaoğlu, günlük D vitamini ihtiyacının 2 yaşın üstündeki tüm bireylerde 15 mikrogram olduğunu vurgulayarak, “Güneş ışığı vitamini olarak da bilinen D vitamini, vücudun genel sağlığı için büyük önem taşıyor. Özellikle evde daha uzun süre geçirdiğimiz bu dönemde, vücudumuzun bağışıklık seviyesini yüksek tutmamız için D vitamini bizlere yardımcı olabilir. Ancak güneşle olan irtibatımız gerek mevsim koşullarından kaynaklı gerekse içinde bulunduğumuz sosyal izolasyon nedeniyle büyük oranda kesilmiş olacak. Bu dönemde D vitamini ile zenginleştirilmiş Muratbey Plus ve Muratbey Misto peynirleri, bu eksikliği gidermede herkese yardımcı olacak” dedi. 

D vitamini Muratbey Plus ve Misto’da gizli 

Muratbey’in ürün gamında yer alan birbirinden sağlıklı lezzetler, kalsiyum ve D vitamini eksikliğinin giderilmesi ve bu dönemde bağışıklığın artırılması için zengin seçenekler sunuyor. Muratbey’in D vitamini deposu “Burgu Plus” “Taze Beyaz Plus” ve “Taze Kaşar Plus” peynirleri ve aynı şekilde çocuklara peyniri sevdirmek için hazırlanan dünyanın D vitamini ile zenginleştirilmiş ilk şekil şekil peyniri “Muratbey Misto”, bağışıklığı artırmaya ve günlük D vitamini ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor. 

Muratbey Plus ve Muratbey Misto ürünlerinin 100 gramında 5 mcg D vitamini bulunuyor. Yani bu ürünlerin sadece 100 gramı, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Beslenme Rehberine (TÜBER) göre 2 yaş üstündeki tüm bireylerin günlük D vitamini gereksiniminin yüzde 33'ünü karşılıyor. ABD gıda yönetmeliği FDA’ya göre “Mükemmel D vitamini kaynağı” olarak tanımlanan Muratbey Plus ve Muratbey Misto, benzersiz lezzetleriyle birlikte hepimizin bu süreçte ihtiyaç duyduğu ekstra vitamin takviyesini de sağlamış oluyor.   

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