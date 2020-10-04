Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Koronavirüse karşı tuzlu suyla gargara yalanına inanmayın

Bilim insanlarının koronavirüse karşı mücüdalesi tüm dünyada devam ederken, bazı akademisyenlerin tuzlu su, karbonat gibi bileşenlerle gargara, kelle paça çorbası ile salgını yenme iddialarına tepkiler yükseliyor.

04 Ekim 2020 Pazar 23:58
Koronavirüse karşı tuzlu suyla gargara yalanına inanmayın

Koronavirüse karşı tuzlu suyla gargara yalanına inanmayın


Hastanelerde, yoğun bakım ünitelerinde canını dişine takarak covid-19 salgınına karşı yürütülen mücadelede yoğun olarak yer alan hekimler, bilim insanları, kulaktan dolma bilgilere itibar edilmemesini istiyor. Maske, hijyen ve sosyal mesafe dışında koronavirüse karşı henüz etkili bir korunma yönteminin geliştirilmediğini ifade eden bilim insanları "Tuzlu su ile gargara, karbonat ve kele paça yiyerek salgınla mücadele etmenin bilimsel kuralları ve yerleşmiş önlemleri hiçe saymak olduğunu" söylüyor. 

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Prof. Dr. Canan Karatay'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Ceyhan, ''Tuzlu suyla karbonatla gargara, kelle paça ile salgının önleneceği yalanlarıyla halkın yanıltıldığı günlere geri dönmeyelim" dedi.


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bir televizyon kanalından aranarak, Prof Dr. Canan Karatay’ın sağlık çalışanlarının karbonatla gargara yaparak korunması gerektiğine dair yaptığı açıklamanın sorulduğunu belirtti. 

Ceyhan, “Artık Halk da bunun yalan olduğunu biliyor, bu insanlar gündeme gelmek için bunları uyduruyor dedim. Halk merak ediyor dediler. Oysa halk merak etmiyor. Merak etmesi için uğraşmayın lütfen” ifadelerini kullandı. 

Twitter üzerinden açıklama yapan Ceyhan, şu ifadeleri kullandı: “Bir kanaldan aradılar. Artık pek sesi çıkmayan birinin ‘karbonatla gargaranın korona virüsü öldürdüğünü söylediğini,” benim buna ne diyeceğimi sordular. Artık Halk da bunun yalan olduğunu biliyor, bu insanlar gündeme gelmek için bunları uyduruyor dedim.

Halk merak ediyor dediler. Oysa halk merak etmiyor. Merak etmesi için uğraşmayın lütfen.Bu saçmalıkları haber yaparken lütfen düşünün. Sağlık çalışanları canını verirken, güvenlik görevlileri ve diğer basın çalışanları yaşamlarını tehlikeye atarken, sizden de beklenen tek bir şey var.Siz de halkı doğru bilgilendirmek için en az bizim kadar emek verdiniz.

Şimdi halkın önlemlere uymamasına ve salgının artmasına neden olacak böyle yanlış olduğunu bildiğini haberler yapmayın lütfen.Bu kadar bilimsel gelişmelerden ve bilgi birikimden sonra tuzlu suyla karbonatla gargara, kelle paça ile salgının önleneceği yalanlarıyla halkın yanıltıldığı günlere geri dönmeyelim. İleri gideceğimize taş devrine geri dönmeyelim.”

Koronavirüs 4 Ekim sonuçları | 57 vatandaşımız vefat etti
Koronavirüs 4 Ekim sonuçları | 57 vatandaşımız vefat etti
Trump ve eşi korona oldu | Yönetim karantinada
Trump ve eşi korona oldu | Yönetim karantinada
Bakan Koca Koronavirüs aşısı için tarih verdi
Bakan Koca Koronavirüs aşısı için tarih verdi
Koronavirüs'te can kayıpları sürüyor, 68 vefat var
Koronavirüs'te can kayıpları sürüyor, 68 vefat var
Koronavirüs 28 eylül tablosu | 65 can kaybımız var
Koronavirüs 28 eylül tablosu | 65 can kaybımız var
İstiklal Caddesi'nde salgının izi yok | İğne atsan yere düşmez
İstiklal Caddesi'nde salgının izi yok | İğne atsan yere düşmez
Maskesiz partiye koronavirüs cezası yağdı
Maskesiz partiye koronavirüs cezası yağdı
McDonalds kuryesi maskesiz servise çıktı, polise direndi
McDonalds kuryesi maskesiz servise çıktı, polise direndi
Anahtar Kelimeler:
KarbonatGargaraTuzlu SuKoronavirüsKelle PaçaCanan Karatay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Panjurlarınız bile sizi kısır bırakabilir!
Panjurlarınız bile sizi kısır bırakabilir!
Covıd-19’dan korunurken diğer bulaşıcı hastalıkları ihmal etmeyin
Covıd-19’dan korunurken diğer bulaşıcı hastalıkları ihmal etmeyin
Ayak Başparmak Çıkıntısı Özellikle Kadınları Tehdit Ediyor
Ayak Başparmak Çıkıntısı Özellikle Kadınları Tehdit Ediyor
İstanbul Deprem Harikası yayınlandı
İstanbul Deprem Harikası yayınlandı
“Salgın yorgunluğu” ile başa çıkmanın 8 yolu
“Salgın yorgunluğu” ile başa çıkmanın 8 yolu
Covid-19 pandemisi dizlerimizi de vurdu | Kireçlenmeye karşı diz hareketleri
Covid-19 pandemisi dizlerimizi de vurdu | Kireçlenmeye karşı diz hareketleri
Baş ve Boyun Kanseri Farkındalık Anketi'nde kaygı verici sonuçlar
Baş ve Boyun Kanseri Farkındalık Anketi'nde kaygı verici sonuçlar
Çocuğunuzu grip aşısı ile koruyun
Çocuğunuzu grip aşısı ile koruyun
Besin değerini düşüren hatalar | Mutfakta bu 10 alışkanlığa dikkat 
Besin değerini düşüren hatalar | Mutfakta bu 10 alışkanlığa dikkat 
Midenizin Verdiği İşaretleri Önemseyin
Midenizin Verdiği İşaretleri Önemseyin

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim