Kronik Ağrılara Etkili Çözüm ‘’Tahin’’ ve ''Su''

İnsanların yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve vücutta dayanılmaz ağrılara sebep olan Fibromiyalji, Kovid-19 vakalarının ardından adını sıkça duyduğumuz bir hastalık haline geldi. Uzun süreli yorgunluk, kas ağrıları, uyku düzensizliği gibi nedenlerle ortaya çıkan dayanılmaz ağrılar, halk dilinde kas romatizması olarak da adlandırılıyor. Çağımızın problemi olan bu hastalık, günlük hayatta yapmamız gereken basit eylemleri gerçekleştirmemize bile engel oluyor.

Fibromiyalji ağrılarını ortadan kaldırmanın en etkili yolu su diyetiyle birlikte tahin tüketmek olduğunun altını çizen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, ‘’Fibromiyalji yaşam boyu süren vücutta gezen çeşitli ağrılardır. Kronik ağrıların sebepleri çocukluktan itibaren vücutta birikmiş ağır metaller, toksinler, vücutta birikerek işlevsiz hale gelmiş yağlar kas dokularını ve kas dokularına giden sinirlerin etrafında birikerek sinilerde uyarı oluşturur ve ağrıya neden olur. Hastalar bu ağrıları uzun yıllar çekerler. Fibromiyalji hastalarına uygulanan bir ya da iki aylık su diyeti yıllar boyu çekilen ağrıları geçiriyor. Su diyetinin yanında faydaları saymakla bitmeyen tahin tüketimi de kalp ve damar sağlığı için büyük önem taşıyor’’ diye belirtti.

Her yaş grubunda çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişen kronik ağrılar; yorgunluk, stres, uyku düzensizlikleri, genetik faktörler, ağır metal zehirlenmeleri, bazı viral enfeksiyonlar gibi sebepler kronik sendromun gelişiminin nedenleri arasında yerini alıyor. Bu kapsamda kişiye özel olarak tedavi yönteminin uygulanması gerektiğinin altını çizen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, ‘’Fibromilyaji hastaları uzun yıllar ağrı kesici ilaçlar kullansa bile ilacı bıraktıkları anda ağrıları devam eder. Bu nedenle kimi hastalar alternatif tıp yöntemlerine başvururlar. Fibromiyalji ömür boyu süren kronik bir rahatsızlıktır. Temel tedavisi ise sinirler etrafında ve kaslar içerisinde biriken atık maddeleri, işlevsiz yağları, düzensiz proteinleri ve toksinleri, enfeksiyonlara sebep olan bakterileri, mantarları vücuttan atmaktır. Bunun için hastalara uyguladığımız bir ya da iki aylık su diyeti ile ağrıları ortadan kaldırıyoruz’’ dedi

‘’Herhangi Bir İlaç Kullanılmıyor’’

Fibromiyalji tedavisi için su diyetiyle birlikte tahin tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Hamit Çelik, ‘’ Vücudumuzda gezen ağrıların asıl nedeni çocukluktan itibaren vücutta birikmiş ağır metaller, toksinler, vücutta birikip işlevsiz hale gelmiş yağlar kas dokularını ve kas dokularına giden sinirlerin etrafında birikerek sinilerde uyarı oluşturur ve ağrıya neden olur. Ağrı kesicinin etkisi geçinde ağrılar devam eder. Bu yüzden su diyeti altta yatan sebeplere yönelik tedavi sunuyor. Su diyetiyle birlikte kalp ve damar sağlığını destekleyen ve birçok kronik hastalığa da iyi gelen omega-3 ve omega-6 yağ asitleri ile dolu olan tahin tüketilmesini öneriyoruz’’ dedi.