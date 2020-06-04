Küçük çocuklara sevdiği karakterlerden maske yapılabilir

Çocuklar parkta oynarken maske takmalarının önemli olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Gözer, “Özellikle küçük çocukları özendirmek için sevdikleri çizgi film karakterlerinin resimleri ile hazırlanmış maskeler kullanılabilir. Anne ve babalar bu konuda yaratıcılıklarını kullanarak bez maskeler dikebilirler” açıklamasında bulundu.

Çocukların serbest oldukları zamanlarda, mevsim olarak da uygun olduğu için açık alanlarda yürüyüş, bisiklet, scooter, top oynama ve piknik gibi aktivitelerin seçilebileceğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Gözer, “En az 2 metre mesafeyi korumak koşulu ile sosyal temas kurulabilir. Bu durumda maske kullanılması uygun olur. Çocukların mümkünse kendi oyuncakları ile oynaması sağlanmalı. Oyun parklarındaki ortak oyuncaklar ile oynanıyorsa el hijyeni sağlanmalı ve elini ağzına götürmemesi için maske kullanılmalı. Kapalı oyun alanlarından uzak durulmalı” dedi.

Parkta maske takılmalı, yiyecekler evden getirilmeli

Başka çocukların varlığında maskenin kullanılmasının uygun olduğunu dile getiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Gözer, “Sosyal mesafenin korunması çok önemli. Kaydırak veya salıncak gibi ortak kullanılan oyuncakları sırayla ve belli mesafeyi gözeterek kullanmaları, yakın temastan kaçınmaları ve el temizliğinin sık sık yapılması uygun olur. Bu konuda mutlaka öncesinde, basit ve anlaşılır şekilde neden dikkat etmeleri gerektiği de, çocukları korkutmadan anlatılmalı” hatırlatmasında bulundu.

Açık alanlarda vakit geçirilirken açıkta satılan yiyecek ve içecek tüketilmemesi gerektiğine de dikkat çeken Dr. Ebru Gözer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuklarınızla birlikte parklarda veya açık alanlarda vakit geçirirken mümkünse yiyeceklerinizi evden getirin, kapalı ve hijyenik olarak yanınızda bulundurun. Yeme ve içme öncesi yine el temizliği sağlanmalı. Restaurant, cafe, AVM gibi alanlarda çocukları kontrol etmek zor olacağı için bu alanlardan da uzak durulmalı”...

Küçük çocuklara sevdiği çizgi film karakterlerinden maske dikilebilir

Ağız ve burnu içine alacak, çocuğun yüzü ile uyumlu büyüklükte, lastikli maskelerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Dr. Ebru Gözer, “Maskenin lastiklerden tutup çıkarılması ve rastgele ortalığa atılmaması gerektiği çocuğa öğretilmeli. Anne-baba ve eşlik eden büyükler de maske kullanımına özen göstererek çocuklara örnek olmalılar. Özellikle küçük çocuklarda özendirmek için sevdiği çizgi film karakterlerinin resimleri ile hazırlanmış maskeler kullanılabilir. Anne ve babalar bu konuda yaratıcılıklarını kullanarak bez maskeler dikebilirler” önerisinde bulundu.

Ebeveynler eve girince hijyene dikkat etmeli

Dengeli, sağlıklı beslenme ve yeterli uyku uyumasına özen gösterilerek D vitamini, C vitamini (sebze ve meyveler ile) ve çinko takviyesinin bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olduğunu vurgulayan Dr. Ebru Gözer, “Bu süreçte işe gidip gelen ebeveynler özellikle çalıştıkları ortamın şartlarına göre kendilerini korumak konusunda azami özen göstermeli. Maske, gerektiğinde eldiven ve sosyal mesafenin korunması gibi. Eve geldiklerinde evin girişinde bir yerde giysilerini çıkarmalı, eller dirseklere kadar ve yüz iyice yıkanmalı, gerekirse duş alınmalıdır. Tüm bunlar sonrasında evdekiler ile yakın temas kurulmalıdır” dedi.