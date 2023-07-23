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Kuru göz hastalığı nedir? Kuru göz hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

Ofis çalışanları, bilgisayar ekranlarından gözlerini ayıramayanlar ve yaz ayları boyunca yoğun olarak klimalı ortamlarda çalışmak zorunda kalanlar göz kuruluğu riski altında olabilirsiniz.

23 Temmuz 2023 Pazar 08:26
Kuru göz hastalığı nedir? Kuru göz hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

Kuru göz hastalığı nedir? Kuru göz hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

Klimalı ortamlarda çalışanlar, günün büyük bir bölümünü bilgisayar ekranları başında geçirenler, sigara dumanı gibi nedenlerin tetiklediği kuru göz hastalığının tedavisi konusunda Op. Dr. Kadir Çolakoğlu önemli bilgiler verdi.

EN KARMAŞIK DUYU ORGANIMIZ

Gözlerimiz beş duyu organı içinde en karmaşık ve en hassas yapıya sahip organımızdır. Gözlerimizin sağlıklı ve konforlu olması için nemli olmaya ihtiyaçları vardır. Gözlerimizin nem dengesindeki bozulma Kuru göz hastalına neden olur. İstanbul Bakırköy Veni Vidi Göz Merkezi uzmanlarından Op. Dr. Kadir Çolakoğlu şu bilgileri verdi:

Kuru göz hastalığı, gözler yeterince gözyaşı üretmediğinde veya gözyaşı çok çabuk buharlaştığında göz yüzeyinin kurumasına bağlı olarak meydana gelen oküler yüzeyin karmaşık ve rahatsız edici enflamatuar bir göz rahatsızlığıdır.

KURU GÖZ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kuru gözün en sık rastlanan belirtileri; gözlerde yanma veya batma hissi, kızarıklık, ışığa duyarlılık, bulanık görme ve gözde kumlanma hissi veya yabancı cisim hissidir. Kuru göz hastalığı tedavi edilmezse oküler yüzeyin bozulması kaçınılmazdır.

Kuru gözün en sık sebepleri; yaşlılık, klimalı ortam, yoğun bilgisayar kullanımı, sigara dumanı, kirli-kuru hava gibi dış faktörler ve göz enfeksiyonlarıdır.

ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPMALI?

Kuru göz tedavisinde kuru ortamlardan kaçınmak ve dijital cihazları kullanırken ara vermek gibi yaşam tarzı değişikliklerinin yanı sıra gözyaşı kalitesini ve miktarını artırmak tedavinin omurgasını oluşturur.  A, C, E vitaminleri, Omega 3 yağ asitleri, Magnezyum, Çinko gibi mineraller kuru göz tedavisinde çok faydalıdır. Ancak kullanmak için doktorunuza danışarak doğru vitamin ve mineral desteği almak gerekir.

Kuru gözlerin tedavisinde kullanılan bir diğer önemli madde Hyaluronik asittir. Hyaluronik asit, gözyaşı filmini kalınlaştırıp stabilize eder. Göz damlası formunda kullanılabileceği gibi vitamin destekleri ile birlikte oral kullanımı da kuru göz tedavisinde tercih edilmektedir.

Tedavi edilmediği takdirde, kuru gözler uzun vadede ciddi göz rahatsızlıklarına hatta görme kayıplarına yol açabilir. Bu nedenle belirtilerinizin tanısı ve tedavisi için bir göz doktoruna danışmanız en doğru yoldur.

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