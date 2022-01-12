Kuru ve Yıpranmış Saç Bakımı Nasıl Olmalı?

Mevsim değişiklikleri, saça uygulanan işlemler, stres ve daha birçok faktör saç yapısına etki eder. Özellikle hava değişikliklerinde özel bir bakıma ihtiyaç duyan saç yapısı, yazın deniz suyu ve güneşten yıpranırken, kışın ise soğuyan havanın etkisiyle nemini kaybeder. Peki, kuru ve yıpranmış saçların bakımı nasıl olmalıdır? Global Hair Medikal Direktörü Berkant Dural açıkladı…

Saç bakım ürünlerinde ‘’nem’’ ve ‘’onarım’’ vaad eden ürünler aynı görevi taşımaz. Eğer saçınızın neye ihtiyacını olduğunu bilmiyorsanız, kullanılan ürünler saç köklerine yarardan çok zarar verir. Saç bakımına ilk olarak saç diplerinden yani saç köklerini besleyerek başlanmalıdır. Ardından saç yapısına göre doğru ürünü kullanmak, saç yapısının ihtiyacını anlamak, doğru saç bakımının da başlangıcını oluşturur.

İhtiyacınıza Uygun Ürünleri Kullanın!

Kuru saç ‘’nem’’ eksikliği olan saç tipidir. Saç bakım ürünlerinde ‘’nem’’ ve ‘’onarım’’ vaad eden ürünler aynı görevi taşımaz. Eğer saçınızın neye ihtiyacını bilmiyorsanız, kullanılan ürünler saç köklerine yarardan çok zarar verir. Kuru bir saç yapısını düzeltmek için yağlı saç bakım ürünü kullanmak gibi… Bu tip saç yapısı normal saçlara oranla daha çok yıpranmış ve kırılgan yapıya sahiptir. Kuru, yıpranmış saçları güçlü ve parlak bir görünüme kavuşturmak için ilk olarak nem ihtiyacını karşılamak gerekir. Nemi karşılanmayan saç yapısı ise cansız görünür.

Saç Bakım Yağlarından Destek Alın!

Keratin içerikli serumlar, maskeler ve derinlemesine bakım uygulayan işlemler, düzenli uygulandığında saç diplerine nüfuz ederek, hızlı yapılanmayı sağlar. Özellikle kuru saçlar için en sık kullanılan bakım önerilerinden olan zeytinyağı ve zeytinyağı içeren ürünler kullanmak saçın nem dengesini onarmaya yardımcı olur. Bunların yanı sıra argan yağı, avokado ve badem yağı gibi içeriği temiz olan ürünlerden destek almanızda fayda sağlar.

Saça Uygulanan Sıcaklığı Azaltın!

Yüksek ısı saçların zarar görmesine ve kopmasına sebep olur. Bu yüzden saça uygulanan işlemler, saç sağlığı için önemli rol oynar. Bu yüzden fön makinesi, saç düzleştiricisi gibi ürünler kullanırken saçı korumak gerekir.

Saçınızı Her Gün Yıkamayın!

Saçı her gün yıkamak, saç derisinin doğal nem ve yağ dengesinin bozulmasına sebep olur. Sıklıkla yıkanan saç, çok fazla şampuan ve ürün kullanmak anlamına da gelir. Fazla ürün kullanımı da saçların dökülmesine sebebiyet verir. Saç ne kadar çok yıkanırsa yağlanma oranı da o kadar artacağı için saç yıkama sıklığınızı iyi ayarlamanız gerekir.

Saç Derisini İçten Besleyin

Genellikle her saç tipi için dıştan uygulanacak bakımların yanı içten bakım da oldukça önemlidir. Saç sağlığı için beslenme düzenine de dikkat edilmesi gerekir. Omega-3, A ve C vitaminleri,fındık, ceviz, badem gibi yemişler, çinko, demir gibi vita