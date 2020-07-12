Kuş biti nasıl temizlenir? Kuş biti alârmı

Kuş biti nasıl temizlenir? Kuş biti alarmı





Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde oldukça yaygın şikayet konusu haline gelen kuş biti yayılımı, 2020'de adeta zirve yaptı. Türkiye'nin her yerinde özellikle çatılarında kuş yuvalarının bulunduğu evlerde, etrafında ağaçlarda kuşların yuva yaptığı binalarda hızla yayılan kuş bitlerine karşı vatandaşların şikayetleri doruk noktasına ulaştı.

KUŞ YUVALARINDAN HIZLA YAYILIYOR

Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nin Toros dağlarının her iki kesiminde, Ege, Trakya ve Karadeniz Bölgeleri'nin iç kesimlerinde bu yıl daha fazla görüldüğünü ifade ezen uzmanlar, kuş bitlerinin doğal dengeyi sağlayan bazı türlerin eksikliği yüzünden daha çok karşılaşıldığını görüşünde. Leylek, kumru ve güvercinlerin yok olan endemik bitki türleri yüzünden yumurtlama ve yavrulama sürecinde güçlükle hayata tutunduğunu belirten uzmanlar değişik renkleri olan canlıların hızla üreyebildiğine işaret ediyor. Dişi kuş bitlerinin bir seferde 20 yumurta bırakabildiğini kısa süre içerisinde bir bina içerisinde hızla yayılabileceği uyarısında bulunan uzmanlar "Antalya'da bir binanın 8. katına kadar ulaşan vakıalar görüldü" diyor. Karınca, serçe, keklik, kertenkele ile ısırgan otu, gelincik ve papatya azlığının, bir de kurak yaz mevsimlerinin kuşların bitlenmesine neden olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu konuda bilimsel bir veri bulunmamakta.

KUŞ BİTLERİ NASIL ÖNLENİR?

Hayvan severler bu uyarı bölümünü lütfen daha dikkatli okuyun; Eskisi gibi "Balkonuma, penceremin önüne güvercin yuva yaptı, kumru yavruları çıkıyor" diyerek onları beslemeye çalışmıyor. Özellikle kuş yavrularının yuvadan çıktığı mayıs sonu, haziran temmuz ayları kuş bitleri için en riskli dönem. Leylek yuvalarının bulunduğu binalar yayılımın daha hızlı olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Yuva bozmak yerine yuva yapımına müdahale etmek en etkilisidir. Hayvanlara zarar vermeden evin çevresinden uzaklaştırmanın sağlıklı bir mevsim geçirmenize yardımcı olacağını unutmayın.



KUŞ BİTLERİNE KARŞI NE YAPMALI

Görüşünü aldığımız ziraat mühendisleri, veterinerler biyolojik ya da doğal bir mücadele yöntemi bilmediklerini söyledi. Elektronik kovucuların ise işe yaralmadığını hemen belitmekte fayda var.

Uzmanlar kuş bitleri ile mücadele bazı kimyasal ilaçları tavsiye ediyor. Bu ilaçlardan etkili olanların isimlerini açık kaynaklardan derlediğimiz bilgilere göre veriyoruz. Bu konuda bir uzman desteği almadan ilaçlama yapmamanızı öneriyoruz.

Kuş yuvalarına yakın evlerin ve küçük binaların etrafına kireçlemeleri, bu zararlıların eve girişini engelleyebileceği tavsiye ediliyor.

ÇOK ÖNEMLİ UYARI; Burada yer alan bilgilerin tamamı açık kaynaklardan derlenmiştir. Konuyla ilgili olarak görüşünü aldığımız iki ayrı uzman, haberde ürün markası adı geçtiği için isimlerinin açık olarak yayınlanmasını istememiştir. Bu haber içerisinde yer alan ürünlerin kullanım şekli, etkisi ve fiyatı hakkında yer alan bilgilerin tamamı internet ortamından sağlanmıştır.

Kimyasal ilaçlamanın bir uzman tarafından yapılması gerektiğini aklınızdan çıkarmayınız. İlaçlama yapılan evlere, odalara, havalandırmadan ve uzmanların tavsiye ettiği süreden önce asla girmeyiniz.

Kimyasal ilaçların ölümcül riskler taşıdığını unutmayınız. Bu tür ilaçları evinizde çocukların ve evcil hayvanlarınızın erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

Solfac WP 10 ve Tinan

Bayer tarafından üretilen iki ayrı kimyasal, 3 litrelik suya karıştırılarak geleneksel pompalarla kuş bitlerinin görüldüğü odalar, çatı aralıklarına püskürtülebilir. Bu ilacı daha önce kullanan çok sayıda vatandaş etkili olduğu yorumlarını yapmış. Her iki ürünü 75 TL'den satın alabilirsiniz.



K-othrine Sprey

Eczanelerde veya zirai ilaç satıcılarında bulabilirsiniz. Sprey olan türlerini kullananlar oldukça etkili olduğunu yazmış. K-othrine Bayer tarafından üretiliyor. Püskürtmeli olanlarının yanında 50 ile 500 Ml grama kadar değişik boyda sıvı ürünler de piyasada bulmak mümkün. Bu kimyasalın piyasa satış fiyatı içeriği ve ağırlığına göre 20 ile 140 TL arasında değişiyor.

İvomec; En etkili antiparazit

Yerleşim birimlerine yakın ahır ve kümeslerde oluşan parazitlere karşı kullanılıyor. Son derece etkili olduğu bilinilor. İvomec kullanmadan önce veterinerlerden bilgi almalısınız. Bu ilaç aynı zamanda büyük başlara ve kanatlılara da doğrudan uygulanıyor. İvomec'in insanlarda kansere neden olduğu gerekçesiyle çok sayıda ülkede kullanımı yasaklanmıştı.

Bolfo, pahalı ama etkili

Yine Bayer tarafından geliştirilen Bolfo adlı toz Sulfac WP son derece etkili bir kimyasal olarak tavsiye ediliyor. Uygulaması basit, fiyatı 30 ila 135 TL arasında değişen boy ve ağırlıkta türleri var. Bolfo evcil hayvanlardaki pire ve bit gibi haşerelere karşı da oldukça etkili.