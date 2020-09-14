Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Lahanayı vucuda sarınca etkisini bir saatte göreceksiniz

Şifa kaynağı olan lahananın az bilinen iyileştirici ve ağrı kesici etkisine inanamayacaksınız. Yapmanız gereken tek şey ağrıyan bölgeye lahana yapraklarını sarmak ve 1 saat bekletmek.

14 Eylül 2020 Pazartesi 08:44
Lahanayı vucuda sarınca etkisini bir saatte göreceksiniz

Lahanayı vucuda sarınca etkisini bir saatte göreceksiniz

Yemek olarak pek çok kişinin favorisi olmasa da lahana aslında tam bir şifa kaynağı. Lahananın yararları saymakla bitmez. C vitamini, K vitamini ve potasyum deposu olan lahana, düşük kalorili olması nedeniyle diyet listelerinin vazgeçilmezidir. Kansere karşı etkisi de ispatlanan lahana aynı zamanda birçok hastalığa da iyi geliyor. Lahananın az bilinen faydalarından biri de ağrı kesici ve iyileştirici etkisi. Lahana yapraklarını ağrıyan yerinize sardığınız taktirde etkisine inanamayacaksınız.

EMZİREN KADINLAR İÇİN BİRE BİR

Yeni doğum yapan ve emziren anneler genellikle göğüslerinde ağrı hisseder. Emzirdiklerinden ötürü ağrı kesici ilaç kullanamayan emziren kadınlar için lahana yaprakları doğal bir tedavi yöntemidir. Çok uygulanan ve etkisi bilinen bir yöntem olsa da lahana yapraklarını kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

EKLEM AĞRILARINA VEDA EDECEKSİNİZ

Lahananın içinde bulunan bir antioksidan maddesi olan antosiyanin ve bir aminLAHANA İLE AĞRI TEDAVİSİ NASIL YAPILIYOR?
Lahana ile ağrı tedavisi için iki farklı yol izleyebilirsiniz. İlk olarak; sap kısımlarını kestiğiniz lahana yapraklarını soğuk suda iyice yıkayın. İkiye böldüğünüz yaprakları göğsünüzü tam saracak şekilde sutyeninizin içine yerleştirin. Yaprakların ısınmaya başladığını hissettiğinizde yaklaşık 20 dakika kadar sonra lahana yapraklarını çıkartın. Kısa sürede ağrılarınızın azaldığını hissedeceksiniz.o asit olan glutamin ağrıyı önler ve şişlikleri indirir. Bu maddeler aynı zamanda eklem ağrılarını tedavide kullanılmaktadır.

LAHANA İLE AĞRI TEDAVİSİ NASIL YAPILIYOR?

Lahana ile ağrı tedavisi için iki farklı yol izleyebilirsiniz. İlk olarak; sap kısımlarını kestiğiniz lahana yapraklarını soğuk suda iyice yıkayın. İkiye böldüğünüz yaprakları göğsünüzü tam saracak şekilde sutyeninizin içine yerleştirin. Yaprakların ısınmaya başladığını hissettiğinizde yaklaşık 20 dakika kadar sonra lahana yapraklarını çıkartın. Kısa sürede ağrılarınızın azaldığını hissedeceksiniz.

İkinci kullanım şekli ise; yapraklarını tek tek ayıklayıp yıkadığınız lahanaları kuruduktan sonra bir merdane yardımıyla düzleyin. Düzlediğiniz lahana yapraklarını alüminyum folyoya sarın ve çok hafif ısıttığınız fırının içine koyun. Ilık haldeyken lahana yapraklarını fırından çıkarın ve vücudunuzun ağrıyan bölgesine gazlı bez yardımıyla sarın. Yaklaşık bir saat beklettikten sonra çıkartın ve lahana yapraklarını koyduğunuz bölgeyi iyice temizleyin. Etkisini kısa sürede hissedeceksiniz.

Anahtar Kelimeler:
Lahana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksek kolesterole karşı 9 beslenme önerisi
Yüksek kolesterole karşı 9 beslenme önerisi
Kaşıntı deyip geçmeyin, Atopik Dermatit son yıllarda hızla artıyor
Kaşıntı deyip geçmeyin, Atopik Dermatit son yıllarda hızla artıyor
Kahvaltıda fıstık ezmesi cinsel hayata renk katıyor
Kahvaltıda fıstık ezmesi cinsel hayata renk katıyor
Elektronik sigara kullanan erkekler kısır kalabilir!
Elektronik sigara kullanan erkekler kısır kalabilir!
Laden koronavirüse karşı etkili mi?
Laden koronavirüse karşı etkili mi?
Dünyada Her 3 Dakikada 1 Çocuk Kanser Tanısı Alıyor
Dünyada Her 3 Dakikada 1 Çocuk Kanser Tanısı Alıyor
Dezenfektan, kolonya ve sabun kullanımından sonra ellerin bakımı önemli
Dezenfektan, kolonya ve sabun kullanımından sonra ellerin bakımı önemli
Koronavirüse Karşı Bağışıklık Kalkanı Oluşturun
Koronavirüse Karşı Bağışıklık Kalkanı Oluşturun
Bağışıklık sistemini güçlendiren festival
Bağışıklık sistemini güçlendiren festival
Sanofi ve GSK, Covid-19 aşısında klinik çalışmasına geçiyor
Sanofi ve GSK, Covid-19 aşısında klinik çalışmasına geçiyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim