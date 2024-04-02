Laktoz hassasiyeti yaş ilerledikçe artıyor

Bu sorunun bağırsaklardan salgılanan laktaz enziminin yetersizliği durumunda sütte bulunun süt şekerinin sindirilememesi sonucunda ortaya çıktığını anlatan Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Eyyüp Kenan Özok, “Bu durumda bağırsaklarda bakteriler ve mantarlar tarafından bir çeşit sindirme işlemi yapılır ve hidrojen, karbondioksit ve metan gazı oluşur” dedi. Laktoz intoleransının rahatsız edici semptomlarını azaltmak için süt, ekşi krema, ayran, tereyağı, yoğurt ve peynir gibi gıdalardan uzak durulması gerektiğinin altını çizen Dr. Özok, yaş ilerledikçe laktoz hassasiyeti görülme sıklığının arttığını belirtti.

Laktoz intoleransının karın ağrısı, şişkinlik, ishal, gaz ve mide bulantısı belirtilerine neden olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Eyyüp Kenan Özok, sanılanın aksine laktozun sadece süt ürünlerinde bulunmadığına dikkat çekerek, “Laktoz dokusu, tadı ve yapışkan nitelikleri için kullanılan gıda katkı maddesi olarak da kullanılır. Dolayısıyla sadece sütte değil; yoğurt, peynir, tereyağı, dondurma, süt tozu, işlenmiş gıdalar, sucuk, sosis, patates cipsi, çikolata, pasta, krema, bisküvi ve kurabiye gibi gıdaların hepsinde bulunur” dedi.

Laktaz hassasiyeti herkesi farklı etkileyebilir

Laktaz enzimi eksikliği veya yokluğuna bağlı olarak bu gıdaların tüketilmesinin çeşitli rahatsızlıklara yol açacağına dikkat çeken“Laktoz hassasiyetine sahip hastalar süt ve süt ürünlerini yeteri kadar tüketemedikleri için ihtiyaç duydukları kalsiyum ve D vitaminini de alamazlar. Hastalar bu vitamin ve mineralleri içeren brokoli, somon, sardalya, portakal suyu ve badem sütü gibi gıdaları tüketmeye özen gösterebilirler” diye konuştu.

Herhangi bir diyete başlamadan veya takviye kullanmadan önce mutlaka doktor değerlendirilmesinden geçmek gerektiğinin altını çizen Dr. Eyyüp Kenan Özok, “Laktoz intoleransı her bireyde farklı şekillerde etkiler yaratabilir ve herkesin tolerans düzeyi farklıdır. Bazı insanlar küçük miktarlarda laktozlu gıda tüketebilirken, diğerleri hiç tolerans gösteremez. Bunun için herhangi bir aksiyon alınmadan önce mutlaka bir uzmana başvurmak gerekir” dedi.

Bitki bazlı süt çeşitleri alternatif sunuyor

Dr. Eyyüp Kenan Özok, “Soya, pirinç, badem, hindistan cevizi, fındık, yulaf, kenevir, macadamia fıstığı ve fıstık sütü gibi bitki bazlı sütler ve türevleri doğal olarak laktoz içermez. Laktoz intoleransı olanlar için süt bazlı ürünlerin yerini almak üzere düşük laktozlu veya laktozsuz versiyonları tercih edilebilir” tavsiyelerinde bulundu.

Tanı için test şart

Laktoz intoleransından şüphelenenlerin hidrojen nefes testi, laktoz tolerans testi, genetik testi, laktaz aktivitesi ve dışkı testine başvurabileceğini belirten Dr. Özok, “Normal bireylerde laktoz içeren ürünler tüketildikten sonra kanda glukoz seviyesi yükselir. Laktoz intoleransı olan bireylerde ise kanda glukoz düzeyinde artış saptanmaz. Hastalığın kesin tanısı endoskopik yöntemle, bağırsaktan alınan biyopside laktaz enziminin eksikliğinin kanıtlanmasıyla konur” dedi.