Lenf damarları bağışıklık sistemi için büyük önem taşıyor



Fakat vücut savunmasında bağışıklık sistemi ile birlikte çalışarak koruyucu bir filtre görevi üstlenen lenf sisteminin düzenli işleyişine de dikkat etmek gerekiyor. Bu kadar önemli görevi olmasına rağmen tanımadığımız bu sistemde oluşan tıkanmalara bağlı olarak ortaya çıkan rahatsızlığa ise Lenfödem yani Fil Hastalığı deniyor.

Kan damarlarına benzer şekilde lenf damarları da tüm vücutta bulunur. Lenf damarları lenf sıvısı dediğimiz açık sarı renkte bir sıvı taşır. Lenf sıvısının içinde besin maddeleri, çeşitli bağışıklık hücreleri ve atık maddeler bulunur. Herhangi bir sorun karşısında lenf damarları atık sıvıyı boşaltamadığında dokular içinde birikmeye başlayan bu sıvı vücudun farklı bölgelerinde şişlik ve şekil bozukluklarıyla kendini göstererek Lenfödem yani Fil Hastalığına neden olmaktadır.Doğuştan da ortaya çıkabilen lenfödem yaşamın herhangi bir döneminde de oluşabilmektedir. Bu sorun cerrahi müdahalelerden özellikle kanser rahatsızlıklarından hemen sonra ya da 1-2 yıl sonra yavaş yavaş gelişebilmektedir. Örneğin, en çok meme kanseri cerrahisi sonrası koltuk altı lenf bezlerinin çıkarılması sonucunda görülmektedir. Rakamlarda bunu destekler nitelikte; yapılan araştırmalara göre Türkiye’de her 8 kadından 1’i meme kanserine yakalanıyor. Bu kadınların 4’te 1’inde ise lenfödem sorununa rastlanıyor. Kol ve bacaklarda oluşan şişlik ile kendini gösteren bu hastalık ile tedavi sürecinde ilaç kullanımının pek yeri yokken, egzersizler ve manuel lenf masajı en etkili yöntem olarak karşımıza çıkıyor.

Erken Tanı Büyük Önem Taşıyor

Vücut için yararlı olmayan atık durumdaki ürünlerin dışarı atılmasını sağlayan lenf damarlarında oluşan tıkanıklıklar şişmelere neden olabiliyor. Erken tanının büyük önem taşıdığını dile getiren Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Uzm. Dr. Tuğba Baysak Tunçay,” Lenfatik sistem, bağışıklık sisteminin bir parçasıdır. Lenfödem gelişimini önceden anlamak mümkün değildir. Lenfödem bölgeleri enfeksiyona açık bölgelerdir. O yüzden erken tanı için uzman bir doktora görünmemiz şart.Bu rahatsızlıkla en etkili yöntem manuel lenf masajlarıdır. Tedavi öncesi hangi kol veya bacak şiş ise muayenesi yapılarak tedavi programı oluşturulur.

Lenf masajı ile lenf damarları boşaltılarak şişliğin en alt kısmına kadar inmek hedeflenir. Sonrasında hastanın şiş olan kol ya da bacağı kısa gerim bandajı ile 24 saat lenf boşaltımı yapacak şekilde bandajlanır. Tedavinin sonraki evresinde hasta ya da yakınına kendi kendine masaj ve elle yapılan lenf drenajı (bu konuda eğitim almış, deneyimli kişilerce uygulanmalıdır) basit şekli öğretilebilir. Deneyimsiz kişilere lütfen yaptırmayın, şişliğiniz artabilir! Çap farkı fazla ise (iki kol arasında 2- 2.5 cm) manuel lenf masajı ve bandaj tedavisi başlanır. Yapılan bandaj tedavisi ve kullanılan malzeme özelliklidir. Kısa germeli bandaj ile çok katlı bir uygulama yapılır. Deneyimli fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimi ya da fizyoterapist tarafından yapılmalıdır. Doğru egzersizle lenf dolaşımı hızlandırılır ve şişme engellenebilir

Sıcaklık Tetikeleyebilir!

Bu rahatsızlıktan korunmak için bazı noktaları unutmamanın önemine vurgu yapan Tunçay, sözlerine şöyle devam etti: “Banyoya girmeden önce akan suyun sıcaklığını diğer kolunuzla mutlaka kontrol edin, çok sıcak su kullanmayın.Sauna, kaplıca gibi fazla sıcak ortamlardan veya yazın aşırı sıcakta dışarı çıkmaktan kaçının. Her türlü sıcaktan uzak durmaya çalışın. Omuza baskı yapmayan, geniş askılı iç çamaşırı kullanın.

Kolunuzu belli bir pozisyonda uzun süre tutmayın. Sıkı giysi, eldiven ve mücevher takmaktan kaçının. Koltuk altı ve bacak kıllarını temizlerken elektrikli traş makinesi kullanın (tüy dökücü krem, ağda ya da jilet değil). Hiçbir şişliği ihmal etmeyin, hemen fizik tedavi doktorunuza başvurun. Cildinizi temiz tutun, cilt bakımı yapın. Banyo sonrası ve gün içinde cilde nemlendirici sürün. Nemlendirici alkol, parfüm, mineral yağ, talk, lanolin içermemelidir. Ciltte sıyrık, çizik, böcek ısırığı olursa, sabun ile yıkayıp temiz tutun ve koruyun. Anti-bakteriyel krem kullanın. Açık yara varsa temizleyip kapatın. Hafif yanıklarda soğuk uygulama sonrası, sabun ve su ile yıkayıp, koruyun.