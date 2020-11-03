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Lider VakıfBank'tan 12'de 12

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14'üncü haftasında PTT'yi deplasmanda 18-25, 13-25 ve 16-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti

03 Kasım 2020 Salı 23:29
Lider VakıfBank'tan 12'de 12

Lider VakıfBank'tan 12'de 12

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14'üncü haftasında PTT'yi deplasmanda 18-25, 13-25 ve 16-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve 12'de 12 yaparak ligdeki liderliğini sürdürdü. Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 15'inci haftasında 7 Kasım Cumartesi günü Çan Gençlik Kale Spor'u VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14'üncü haftasında PTT'yi deplasmanda 18-25, 13-25 ve 16-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve 12'de 12 yaparak ligdeki liderliğini sürdürdü. TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-8 önde girdiği ilk set 25-18 aldı.

Oyundaki üstünlüğünü ikinci sette de sürdüren VakıfBank, teknik molaya 12-5 önde girdi. Hücum ve savunmadaki performansına mola dönüşü de devam eden sarı-siyahlılar, seti 25-13 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. PTT'nin üçüncü sette dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 25-16, maçı da 3-0 kazanarak, liderliğini sürdürdü. Ligde iki maçı eksik olan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 15'inci haftasında 7 Kasım Cumartesi günü Çan Gençlik Kale Spor'u VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

PTT-VAKIFBANK: 0-3

SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Erhan Alparslan, İlknur Çakar

PTT: Bahar 2, Dimitrova 19, Ceyda 1, Vuchkova 4, Cansu 1, Merve 3, Simay (L), Mislina 1, Nur, Su 1

VAKIFBANK: Kübra 4, Maja 1, Gabi 19, Melis 9, Haak 15, Tuğba 9, Gizem (L)

SETLER: 18-25, 13-25, 16-25

SÜRE: 63 dakika (23', 19', 21')

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Anahtar Kelimeler:
VakıfBank Kadın Voleybol
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