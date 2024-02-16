Liv Hospital'e Avrupa'nın 'En iyisi' ödülü geldi

Hastaları, hastaneleri ve doktorları küresel olarak birbirine bağlayan 360 derecelik bir çevrimiçi platform olan Healthverse PanoramicWEB ile Liv Hospital, Roterdam’da gerçekleşen ve 50’den hastanenin katıldığı Avrupa Dijital Sağlık Üstün Başarı Forumu’nda jürinin degerlendirmesiyle “2024 Yılının En İyi Avrupa Dijital Sağlık İnovasyonu” ödülünü aldı.

Hastaneye gelmeden önce güven duygusunun hastalara ulaşmasını sağlayan Healthverse PanoramicWEB, hastane-hasta-doktor süreçlerindeki deneyimin çok daha iyi geçmesine de imkan tanıyor. Hastaların tesisleri sanal olarak gezebildiği, konsültasyon alabildiği ve çok dilli bilgilere erişebildiği sistem kısa sürede daha fazla hasta ile iletişime geçilmesini sağlıyor. Platform, gerçek zamanlı tele-satış takip sistemiyle etkileşimde bulundukları kişinin odağını hızlı bir şekilde algılayarak, ilgi alanlarına göre süreci yönlendirebiliyorlar.

Healthverse PanoramicWEB Teknolojisi Hastaneyi Bir Tıkla Ayağınıza Getiriyor

Tele sağlık alanında öncü teknolojiye sahip dijital platform Healthverse PanoramicWEB ilk kez Liv Hospital’da kullanılmaya başlandı. Türkiye’nin önemli girişim projelerinden Healthverse PanoramicWEB, uluslararası hasta danışmanları, doktorlar ve hastaları çevrim içi bir araya getirerek, hastanenin tüm olanaklarını sadece bir link üzerinden 360 derece gezme imkanıyla ziyaretçilere sunuyor.

Healthverse PanoramicWEB platformu sayesinde hastalar, dünyanın herhangi bir yerinden hasta danışmanı rehberliğinde hastaneyi 360 derece gezebiliyor, doktoruyla görüşerek yapılacak tedavi ile ilgili bilgi sahibi olabiliyor. Hasta danışmanları, doktorlar ve hastaları dijital bir ortamda çevrim içi olarak bir araya getiren Healthverse PanoramicWEB’de sağlık çalışanları, hastanede olmasalar dahi yazılım sayesinde hastanenin içine dijital olarak klonlanarak, görevlerini yerine getirebiliyor.

“Healthverse PanoramicWEB ile yabancı hasta oranının iki katına çıkmasını hedefliyoruz”

Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti, “Biz Liv Hospital olarak, Healthverse PanoramicWEB ile hastalarımızın bire bir sağlıkla ilgili sorunlarını dinleyerek ve ihtiyaçları olan tedaviyi anlatarak son teknolojik donanıma sahip hastanelerimizi gösterme fırsatı bulduk. Böylece hastalarımız hem onları en iyi şekilde anladığımızı ve geldiklerinde A’dan Z’ye hangi süreçlerin onları beklediğini uluslararası hasta danışmanlarımızdan, doktorlarımızdan birebir deneyimleyerek dinlediler ve gördüler. Bu, bize olan güveni inanılmaz destekledi” dedi.

“Sağlıkta dijitalleşme hastalara büyük kolaylık sağlıyor”

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi, sağlık sektöründe de önemli değişimlere neden olduğunu söyleyen Meri İstiroti “Sağlıkta dijitalleşme, hasta bakımından veri yönetimine, teşhis yöntemlerinden tedavi süreçlerine kadar birçok alanda yenilikçi çözümler sunuyor. Tıp teknolojisi ve dolayısı ile güncel tıbbi protokoller, bilişimin gelişimi ile paralel olarak ilerliyor. Gerek geliştirilen yeni teknolojilerin bilişim tabanlı olması gerek hastane işletmeciliğinin altyapısının gittikçe dijital platformlara dönmesi gerekse de kişisel bilgilerin korunması ve paylaşımı ile ilgili dijital ortamlar, sağlık hizmet üretiminde ciddi şekilde yer alıyor. Ülkemizde ve dünyadaki bu gelişmeler artık kısa sürelerde günlük hayatımıza giriyor. Misafir hizmetleri, hasta bakımı, hekim hasta ilişkisi, arka plandaki stok maliyet analizleri gibi tüm kalemlerle alakalı takip ve analiz süreçlerinde büyük kolaylık sağlıyor. Yapay zekanın tıpta hayatımıza girmesiyle özellikle onkoloji, kardiyoloji, diyabet gibi kronik hastalıklarda takip ve tedavi seçeneği modelleme sisteminin daha da gelişiyor olması sağlıkta dijitalleşmenin önünü açıyor” diye konuştu.

Healthverse PanoramicWEB nasıl çalışıyor?

Ziyaretçiler, Healthverse PanoramicWEB sayesinde diledikleri yerden VR gözlük, cep telefonu ya da bilgisayar aracılığıyla 360 derece kameralarla boyutsal hale getirilmiş mekânı gezebiliyor, yüz yüze görüşme imkânının da bulunduğu sanal gerçekliği bir yönetici eşliğinde veya tek başına deneyimleyebiliyor. Admin eşliğinde ziyaretlerini yapan kişiler sorularını anlık olarak sorabilirken, tek başlarına yaptıkları gezilerde tüm teknolojik detayların yer aldığı Healthverse PanoramicWEB’in içine yerleştirilen bilgi ve videolara eşzamanlı olarak ulaşabiliyor. Bu sistemle düzenlenecek seminer, konferans, fuar gibi organizasyonlarla birçok katılımcının ve şirketin masrafları azalıyor, herkes için bütçe tasarrufu sağlanıyor.