Lösante Hastanesi'nin açılmasına neden izin verilmiyor?

“(Lösemili Çocukları) Hastaları İstismar ediyorlar, Beyin Cerrahi, Ortopedi uzmanı vermem” diyen T.C. SAĞLIK BAKANI’NI şiddetle kınıyor ve istifaya davet ediyoruz.

1- Lösemi ve Kanser bütün dünyada MULTİDİSİPLİNER Hastalıklardır. Yani her branştan, her daldan (Endokrin, Kardiyoloji, Ortopedi, Kadın Hastalıkları, Plastik cerrah, Radyoterapi vb.) uzman doktorun ortak tedavisi şarttır.

2- Aynı şekilde Yoğun Bakım ve Kemik İliği Nakil Servisleri tıbbın bütün dallarının en az 3’er uzman hekim (3 vardiya) çalışması ile başarılı olurlar. Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerinde bu durum açıkça yazmaktadır.

3- Özel zincir hastaneleri olan bir Sağlık Bakanı bütün vatandaş ve kurumlara eşit yaklaşmalı ve “Şu branştan hekim veririm, şundan vermem” gibi ciddiyetten ve evrensel tıptan uzak açıklamalar yapamaz.

4- Mucizeler yaratarak ,tek kuruş almadan %94 tedavi başarısına ulaşmış ve Lösemili Kanserli Çocuk Hastalarına her şey dahil tamamen parasız hizmet eden, hayat veren ve bütün dünya tarafından taktir edilen LÖSEV’ in ve onun LÖSANTE Hastanesi’ ne 7 yıldır TAM RUHSAT verilmemesinin hiçbir gerekçesi olamaz.

5- Kasıtlı ve talihsiz açıklaması karşısında Sağlık Bakanı’nı Türk Milleti ve Lösemili Çocuklarımız adına hesap vermeye davet ediyor ve soruyoruz ;

A- Şahsınızın kurucusu olduğu hastaneler zincirinin hastane, yatak, uzman doktor sayısı nedir?

C- Kaç tane ÖZEL ÜNİVERSİTENİZ ve ÖZEL TIP FAKÜLTENİZ vardır. Buralarda kaç öğrenci okumaktadır?

Ankara’ da aynı isimle 2. Üniversite ve Tıp Fakültesi açıldı, yasalar nasıl izin verdi? Bu tıp fakültesinin hastanesi bulunmamasına rağmen yasalarca kapatılmalıdır. Kapatmadığınız taktirde Doktor adayları , hasta muayenesi ve ameliyatları internetten mi öğrenecekler, lösemili çocuğu nasıl tedavi edecek ?

D- Ankara Çankaya’da tarihi tren GAR binaları ile büyük arazileri,

Ümitköy Kavşağında- Zırhlı Birlikler yanında Atatürk’e ait vasiyeti olan yerde 550 dönümlük arazileri nasıl ve hangi irade ile bağış mı aldınız? Buralara hangi büyüklükte ve yatak kapasiteli hastaneler açacaksınız?

E- LÖSEV – LÖSANTE Hastanemizin 7 senedir 200 yatağını boş tutarak, tam kapasitesini engelleyerek; kendinize ve yandaş özel hastanelere maddi kazanç yarattığınız, diğer özel hastanelere sonsuz yatak ve ruhsat vererek sağlıkta MÜŞTERİ ve RANT oluşturduğunuz açıktır.

F- LÖSEV’in Lösemili Çocuklara ve kanser hastalarına her şey dahil tamamen parasız sağlık hizmeti vermesinden, LÖSEVKENT Üniversitesi ve TIP FAKÜLTESİ açmak isteğinden rahatsız mısınız, bu nedenle mi ENGELLİYOR - ENGELLETİYORSUNUZ.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Sağlık Bakanı olarak başarıları nedeni ile LÖSEV’İ tebrik etmeyi ve TÜRK MİLLETİNİN sağlığı için yolunu açmayı düşünür müsünüz?

SONUÇ OLARAK

SAĞLIK BAKANINI BİR KEZ DAHA UYARIYORUZ