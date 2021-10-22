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Magnezyum ve Beslenme

Sağlıklı besleniyorsanız, magnezyum mineralinden de yeterince yararlanıyorsunuz demektir.

22 Ekim 2021 Cuma 12:37
Magnezyum ve Beslenme

Magnezyum ve Beslenme 

Magnezyum genellikle kasların düzgün işlev görebilmesini destekleyen bir mineral olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte, magnezyum mineralinin birçok enzimin fonksiyonel olmasındaki katkısı nedeniyle vücudumuz için önemli 300'den fazla rolü bulunuyor! Magnezyum mineralinin vücudumuzdaki önemli işlevlerini ve besin kaynaklarını gelin birlikte inceleyelim: 

Magnezyum, vücudumuzun sağlıklı kalması için ihtiyaç duyduğu başlıca minerallerden birisidir. Vücudumuzdaki magnezyumun büyük bir kısmı, yapılarını desteklediği kemiklerimizde bulunuyor. Magnezyum genellikle kaslarımızın düzgün çalışmasını desteklemekle ilişkilendiriliyor. Ancak, bununla birlikte vücudumuzda farklı birçok görevi de bulunuyor.  Vücudumuzda 300'den fazla metabolik reaksiyonda farklı enzimleri aktive ederek veya üreterek kilit işlev görüyor. Magnezyumun kilit rollerinden biri, hücrelerimizin görevlerini yerine getirmek için yeterli enerjiye sahip olmasını sağlamak. Ayrıca, kardiyovasküler ve sinir sisteminin normal işleyişini koruyor. Aynı zamanda DNA ve RNA’nın gerek yapısal gerekse de fonksiyonel özellikleri için de gerekiyor.

Günde ne kadar magnezyuma ihtiyaç duyarız?

Günlük ihtiyaç duyulan magnezyum miktarı yaşa, cinsiyete ve yaşam şekline göre değişiklik gösteriyor. Hamilelik ve emzirme dönemi de dahil olmak üzere sağlıklı yetişkinlerde (18 yaş üstü) önerilen miktar 250-350 mg/gün magnezyumdur. Çeşitli yiyecekleri tüketerek diyet ile yeterli magnezyum alımı sağlanabiliyor. Örneğin, 1 avuç (30 gram) badem bu önerinin %25-%40’ını karşılıyor. 

Hangi besinler magnezyum içerir?

Magnezyum kaynaklarına baktığımızda birçok hayvansal ve bitki bazlı gıda ile içme suyunda bulunduğunu görüyoruz. Ancak sudaki magnezyum miktarı değişiklik gösterebiliyor. Özellikle suyun fazla mineral içeriğine sahip olduğu, aynı zamanda sert su olarak da adlandırılan bölgelerde daha fazla miktarda olduğunu söyleyebiliriz. Magnezyum açısından zengin besinler ise; fındık, tam tahıllar ve tahıl ürünleri, balık ve deniz ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, muz, çilek, baklagiller, çilek ve kahve olarak sıralanabilir.   

Tek başına diyet ile yüksek miktarlarda magnezyum alımı pek olası bir durum değildir. Fakat, gıdalara veya diyet takviyelerine eklenen magnezyum miktarlarının kontrolü sağlanabilir. Ayrıca, diyette günde 350 mg'dan fazla alınmaması da öneriler arasında yer alıyor.  Magnezyum takviyeleri almadan önce doktorunuza veya diyetisyene danışmak yüksek miktarlarda magnezyum alımının da önüne geçmenize yardımcı olacaktır.

Kaynaklar: İçerik Sabri Ülker Vakfı tarafından sağlanmıştır. Teşekkür ederiz

  1. Harvard Health Publishing, Magnesium: A mineral you might be missing. Erişim: https://www.health.harvard.edu/heart-health/magnesium-a-mineral-you-might-be-missing   
  2. European Food Safety Authority. 2015. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for magnesium. EFSA Journal 2015;13(7):4186
  3. World Health Organization (WHO). 2004. Vitamin and mineral requirements in human nutrition. 2nd edition. Geneva, Switzerland: WHO.
  4. Public Health England. 2019. McCance and Widdowson’s Composition of Foods Integrated Dataset
  5. EUFIC. Magnesium: foods, functions, how much do you need & more. 
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