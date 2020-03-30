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Makyaj malzemelerinde ortak kullanıma son verin

Koronavirüsün göz yoluyla bulaşabildiğini hatırlatan TOD, “makyaj malzemelerini ortak kullanmayın, mümkünse göz çevresine yönelik makyajlara ara verin” uyarısında bulundu.

30 Mart 2020 Pazartesi 10:15
Makyaj malzemelerinde ortak kullanıma son verin

Makyaj malzemelerinde ortak kullanıma son verin

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), kadınlara seslenerek, makyaj malzemelerinin gözle temas etmemesi gerektiğine dikkat çekti. Koronavirüsün göz yoluyla bulaşabildiğini hatırlatan TOD, “makyaj malzemelerini ortak kullanmayın, mümkünse göz çevresine yönelik makyajlara ara verin” uyarısında bulundu.

Koronavirüs salgınında gözlerin en önemli bulaşma yerlerinden biri olması, göz hijyenini daha da öne çıkarıyor. Türk göz doktorlarını temsil eden Türk Oftalmoloji Derneği’nden Oküloplastik Cerrahi Birim Başkanı Prof. Dr. Ferda Çiftçi, özellikle hanımların yaptığı yüz makyajlarında, hijyenin her zamankinden daha fazla önem taşıdığını söyledi.

Makyaj, çok fazla yüz temasına neden oluyor

“Araştırmalar, koronavirüste gözden bulaşmanın oldukça yaygın olduğunu ortaya koyuyor” diyen Prof. Dr. Ferda Çiftçi, “Bu nedenle elimizle göz ve yüz temasımızı en aza indirmeliyiz. Özellikle kadınlarımızın göz çevresine yaptığı makyajlar, bu dönemde risk oluşturabilir” uyarısında bulundu.

Prof. Çiftçi, mutlaka makyaj yapılması gerekiyorsa, şunlara dikkat edilmesini önerdi:

  • Makyaj malzemelerinizi kimseyle paylaşmayın. Ortak kullanım her zaman risklidir.
  • Makyajınızı steril şartlarda yapın, öncesinde mutlaka ellerinizi yıkayın.
  • Eski veya uzun süre bekletilmiş makyaj malzemelerini kullanmayın. Bakteriyel risklere neden olabilir.
  • Kirpiklerinize bu dönemde sıvı makyaj malzemeleri sürmeyin.
  • Göz kalemi, kaş kalemi, far gibi göz ve göz çevresine yönelik makyaj malzemelerini çok çok dikkatli kullanın. Mümkünse göz ve göz çevresi makyajından bir süre uzak durun.
  • Bu dönemde yapay kirpik kullanmayın.
  • Makyaj malzemelerinin kesinlikle gözle, göz mukozası ile temas etmemesine çok dikkat edin. Makyajı temizlerken de gözle temastan sakının.
  • Kontakt lens kullanıcısıysanız, önce lensi yerleştirin sonra makyaj yapın. Çıkarırken de önce makyajınızı temizleyin sonra kontakt lensi çıkarın. Yerleştirirken de çıkarırken de, lense dokunmadan önce mutlaka ellerinizi yıkayın.

Güzelliğimize gösterdiğimiz özeni sağlığımıza gösterelim

Türk Oftalmoloji Derneği Oküloplastik Cerrahi Birim Başkanı Prof. Dr. Ferda Çiftçi, Covid-19 virüsünün üç yoldan; ağız, burun ve göz yoluyla vücuda bulaştığını hatırlatarak, “Kadınlarımızın kendilerine gösterdiği bakım ve özeni takdir ediyoruz. Ama her zamankinden daha çok, bu dönemde güzelliğinize gösterdiğiniz özeni ve dikkati, sağlığınıza göstermenizi istiyoruz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Makyaj
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