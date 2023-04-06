

Manipüle Edilmeye Dikkat! Manipülasyon nedir?





Klinik Psikolog Hazal Akşahin konu hakkında bilgiler verdi.

Manipülasyon, insanlara kendi istekleri dışında bir şeyi ister hale getirme ve yaptırma sanatıdır. Manipülatif kişiler bunu oldukça ince işleyerek, karşıdaki kişinin psikolojisini bilerek ve kullanarak yapar. Peki biz manipülatör kişileri nasıl tespit ederiz. Manipüle edildiğimizi nasıl anlarız? Hayatta fiziksel birçok zorlukla karşılabiliyoruz. Bu yolda mücadele ettiğimiz en büyük zorluk ise psikolojik savaşlarımız. Manipülasyon da art niyetli kişilerin kullandığı en büyük psikolojik silahlardan biri. Peki manipüle edildiğinizi nasıl hissedersiniz?

Eğer sizden bir şey istenmişse ve siz buna hayır demekte zorlanıyorsanız, buna yol açan faktör de suçluluk hissiniz ise, manipüle edildiğinizden şüphe duymaya başlayabilirsiniz.

Manipüle edildiğinizi anlamak için dikkat etmeniz gereken şeylerin başında sizden istekte ya da talepte bulunan kişinin davranışları gelir. Örneğin bir kişi bir talepte bulunurken kendisinde hiç barınmayan bir davranış gösteriyorsa işaretleri takip etmekte fayda vardır. Bu davranışı sonucunda da kendinizi özel hissedecek ve isteği çevirirseniz tekrar uyumsuz bir insan olmasına yol açacaksınız. En azından böyle düşünecekseniz ve hayır diyemeyeceksiniz.

edildiğinizi anlamak için birinin sizden bir şey istediğinde nasıl hissetiğinize dikkat edebilirsiniz. Hayır demekten çekiniyor musunuz? Hayır derseniz suçluluk hissedeceğinizi mi düşünüyorsunuz ya da utanıyorsunuz? . Bu duygular, manipüle edilmenin sonuçlarıdır Manipülasyonun amaçlarından biri de başka insanları kontrol etmek olduğundan, 'suçluluk psikolojisi' yaratmak en sık kullanılan methodlardandır.

Manipülasyon için başvurulan en yaygın diğer yöntem; öfkedir. Hayır cevabı aldıktan sonra karşınızdaki kişi öfkeleniyorsa, sizi kontrolünde almış olabilir. Sürekli mağdur ve kurban rolü oynayan kişi sizi manipüle etmeye çalışıyor olabilir. Bu sayede suçluluk duygunuzu tetikleyecek ve ona yardım etmek için kendinizi zorunlu hissedeceksiniz ve istekleri, ihtiyaçları giderildiğinde kurban rolünden çıkacaktır.

Manipüle etmenin en kuvvetli yolu ise duygulardır. Duygularını kullanmayı alışkanlık haline getirmiş kişiler, hangi durumda olursa olsun, olayları abartmaktadır.

İyi-kötü, acı-tatlı hiç fark etmeksizin herhangi bir konuda, manipulatif kişiler sizinle bir yarış halindedirler ve konu dertleriniz bile olsa sizden daha üstün olmak isterler. Her konuda bir üstünlük çabaları vardır.

Kendinizi Bencil ve düşüncesiz hissedersiniz

Bu yüzden de konuyu direkt olarak ona getirirsiniz, uzun bir dertleşmenin ardından, bir bakmışsınız sadece ondan konuşulmuş ve bir kere bile siz ağzınızı açmamışsınız. Sizin dertleriniz küçültülme eğilimindeyken, onun dertleri daha büyük ve önceliklidir. Bu gibi insanlar, kendileri ile ilgilenilmesini istedikleri için karşısındaki insanı küçümseme eğilimindedir. Bunu yaparken, küçümsediğini haklı çıkarmak ve ilgi odağı olmak için de yaşadığı kötü olaylardan bahseder.

Bir diğer manipülasyon yöntemi ise flörtöz manipülasyondur. Dolandırıcılıktan, çapkınlığa birçok olumsuz amaca hizmet eder. Başlangıçta yalnızca izleme ve dinleme eğiliminde olan bu kişiler, sağlam bir analizden sonra duygularınızı kontrol etmeye başlar siz farkına vardığınızda ise iş işten çoktan geçmiştir. Bu kişilere karşı tetikte olmanız ve ilk başlarda güçlü olmadığınız noktalarınızı göstermemeniz koruyucu etki yaratacaktır.