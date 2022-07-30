Mansur Yavaş | Adalet Bakanlığı'na dava açacağız



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark için açtıkları tahliye davasında mahkemelerin sürekli görevsizlik kararı vererek dosyayı sürüncemede bıraktıklarını söyledi. Yavaş, "Adalet Bakanlığı hakkında tazminat davası açacağız" dedi.

Yavaş, Ankapark'ın 21 Mart 2019'da resmi açılışının yapıldığını; ancak işletmeci tarafından belediyeye 16 kez dilekçe verilerek teknik nedenler bahane gösterilerek parkın ziyarete kapalı tutulduğunu belirtti. Yavaş, sözleşme gereği 30 Nisan 2020 tarihinde ödemesi gereken 26 milyon 400 bin TL'yi ödemeyen işletmeci aleyhinde hasar ve delil tespiti davası açıldığını, işletmecinin ise 'kiracılık sıfatının tespiti ve muarazanın meni' davası açtığını bildirdi. Yavaş, bu dava ile 50 bin lira teminat ile tahliye işleminin durdurulduğunu, bu kararı istinafın da onadığını belirtti.

"DOSYA SÜRÜNCEMEDE KALDI"

Bu arada kendilerinin açtığı hasar ve delil tespit davasında mahkeme tarafından Ankapark'ta 111 milyon 210 bin TL zarar tespit edildiğini belirten Yavaş, bunun üzerine tahliye davası açtıklarını bildirdi. Yavaş, Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açtıkları tahliye davasının 'Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir' denilerek reddedildiğini, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin de 'Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir' diyerek görevsizlik kararı verdiğini, görev yönünden dosyanın sürüncemede kaldığını belirtti. Yavaş, Bölge Adliye Mahkemesi’nce yargı yerinin 'Sulh Hukuk' olarak belirlendiğini ve 6 Temmuz'da mahkemenin tahliye kararı verdiğini, Ankapark'ın 18 Temmuz'da belediyeye teslim edildiğini ifade etti.

"TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ"

Yavaş, yargı sürecinde 25 Mart 2022 tarihinde parkın işletmecisinin resmen iflasının ilan edildiğini, tahliye kararının ardından bu iflasın hileli olduğu şüphesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Başkan Yavaş ayrıca, çeşitli gerekçelerle Ankapark alanının belediyeye teslim edilmediği süre boyunca alanın yıpranmasına ve çürümesine sebep olanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti. Başkan Yavaş, "Biz adete kıvrandık, yalvardık, 'burası çürüyor' diye. Ama sonuç alamadık. Hasar tespit çalışmalarımızdan sonra Adalet Bakanlığı hakkında da tazminat davası açacağız" dedi.

"MÜFETTİŞ BİZİ SORUŞTURDU GİTTİ"

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BİLGİ VERDİM"

Yavaş, süreçteki yargı kararlarına ilişkin soru üzerine, "Herhalde herkes karar verirken çekiniyor başına bir iş gelecek diye. Başka bir izahı olamaz bunun. Çünkü hakim gelip, kendi gözüyle görmesine rağmen, üstelik biz 'şahsın zararını tamamlayacak teminatı yatıralım' dememize rağmen vermemesi, sürekli görevsizlik kararı verip, mahkemelere bakmak istememelerinin başka bir anlamı olamaz. Bunu Adalet Bakanlığı davayı açtığımız zaman savunacaktır diye düşünüyorum. Biz 2 dosyada Sayın Gökçek'i şikayet etmiştik. Müfettiş geldi, müfettiş bizi soruşturdu gitti. Bir tanesinde müfettiş 'belediyenin yaptığı iş normaldir, belediye suçu gördüğünde bildirmekle mükelleftir' demesine rağmen aynı müfettişin raporunun üzeri çizilerek, bizim hakkımızda soruşturma izni verildi. Ancak mahkeme bunu kaldırdı. Diyorlar ki 'soruşturmayın.' Biz bu mesajı alıyoruz" diye konuştu.

Başkan Yavaş, yargı sürecinde 1 Eylül 2020 ve 5 Nisan 2021 tarihlerinde Ankapark'ın durumu ile ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verdiğini de söyledi. Yavaş ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da 17 Kasım 2021 ve 12 Ocak 2022 tarihlerinde Ankapark sürecini ayrıntılarıyla anlattıklarını, Bakan Kurum ile görüşmelerinde Mamak Belediye Başkanı AKP'li Murat Köse'nin de bulunduğunu belirtti.

Yavaş, 18 Temmuz 2022 tarihinde Ankapark'ı aldıkları hali ile yeniden çalıştırabilecek hale getirilmesi için yapılması gereken masraf tutarlarının ne kadar olacağının tespiti için delil tespit davası açtıklarını söyledi. Yavaş, yapılan ön değerlendirmede sadece elektrik sisteminin kurulabilmesi için 250 milyon TL'lik harcama yapılması gerektiğini ifade etti. Yavaş, anket çalışmasına 18 bin 543 kişinin 'yeşil alan', 13 bin 397 kişinin 'hayvanat bahçesi', 9 bin 833 kişinin Atatürk Orman Çiftliği, 8 bin 832 kişinin 'spor-yürüyüş alanı', 3 bin 166 kişinin 'eğlence alanı' olması yönünde oy kullandığını kaydetti.

"ÜCRETSİZ OLARAK HALKA AÇACAĞIZ"

Ankapark'ı her halükarda ücretsiz olarak halka açacaklarını söyleyen Mansur Yavaş, "Burada yeşil alan zaten var. Hayvanat bahçesi olacak, evcil hayvanlar parkı. Daha sonra diğer vahşi hayvanların dijitalini yapmayı düşünüyoruz. Ot ve peyzaj temizliğinden sonra insanların spor yapacağı, bisiklete bineceği hale getirmek çok kolay. Güvenlik önlemlerini aldıktan sonra bunu en kısa zamanda burayı açmak istiyoruz" dedi.

Yavaş, Ankapark'ın Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından taşkın sahası olarak ilan edilen alanın üzerine yapıldığını da söyleyerek, "DSİ burayı taşkın sahası olarak ilan etmiş. Buna rağmen buraya yapılmış. Oyuncakların temelleri yeterli düzeyde değil. Bunun için üniversiteden rapor alacağız" ifadelerini kullandı.