

Mantar hastalığında yol açan 8 önemli yanlış



Ter, sık yıkanma, yüzme, çamaşır ve bulaşık yıkarken suyla sürekli temas ıslak ve nemli ortam mantar hastalığını tetikliyor. Peki ne yapmalı?

Özellikle yaz aylarında artış gösteren ve en sık görülen cilt hastalıkları içinde yer alan mantar; kaşıntı, kızarıklık, pullanma, sulantı gibi belirtilerle seyrediyor ve tedavi edilmeyip ilerlediği zaman tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar “Mantar hastalıkları sık yıkanan, iyi kurulanmayan, aşırı terleyen, bağışıklığı düşük olan, diyabet hastalığı bulunan kişilerle birlikte antibiyotik kullanımında da sık görülür” diyor. Birçok çeşidi olan mantar hastalığının yaz mevsiminde yaptığımız bazı yanlış davranışlar nedeniyle artış gösterdiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar, yazın mantara yol açan 8 yanlışı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

İyi kurulanmama

Aşırı terleme, sık yıkanma, yüzme, çamaşır ve bulaşık yıkarken uzun süre suyla temas etme sonrası iyi kurulanmamak mantara davetiye çıkarıyor. Mantar enfeksiyonları ıslak ve nemli ortamda ürediğinden cildimizi kuru tutmaya çok dikkat etmeliyiz. Pamuklu çamaşır giymeli, terlediğimizde çamaşırımızı değiştirmeliyiz, çorap seçimi de aynı şekilde merserize ya da pamuklu olmalıdır.

Havuz kenarında çıplak ayak dolaşma

Terlik, ayakkabı ve çorap gibi kişisel kullanım eşyalarının ortak kullanılması, havuz kenarları ve banyoda çıplak ayakla dolaşma en çok yapılan yanlışlar arasında yer alıyor. Özellikle mantar ıslak ve nemli ortamları sevdiği için bu alanlarda çıplak ayakla basan mantarlı kişi mantarları döker, basan kişi mantarı alır.

Sık sabunlanma

Sık sabunlanma, topikal ve sistemik antibiyotiklerin aşırı kullanımı cildimizin asit mantosunu bozuyor. Cildimizin PH değeri ortalama 5,5 civarındadır, sabunların PH değeri yüksektir, 7-9 civarındadır. Sık sabunlanma cildin asit mantosunu bozarak kolaylıkla mantar ürer. Aynı şekilde sık antibiyotik kullanımı da florayı bozar, mantar üreme oranını arttırır.

Şikayetler azalınca tedaviyi yarım bırakmak

Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar “Mantar tedavisi uzun sürer, gövde ve ayak mantar tedavisi en az 1 ay, tırnak mantar tedavisi tutulumun şiddetine göre 6-9-12 ay sürebilir. Şikayetler azalınca genelde yarım bırakma eğilimi oluyor, süreye mutlaka uyalım. Ayrıca mantar pusuda bekler, müsait ortam bulduğunda tekrarlar, bu yüzden dikkatimizi bu konuya vermeli, önlemlerimizi almalıyız” diyor.

Sokak kedilerini sevince elleri yıkamamak

Bazı mantar türleri direnci düşük, yavru sokak kedilerinden bulaşır. Bu yüzden sokak hayvanlarını elledikten sonra çok dikkatli elimizi yıkamalıyız, özellikle hayvanlarda bölgesel tüylerin dökülmesi mantar hastalığının belirtisi olabilir. Evde beslediğimiz hayvanları da düzenli veteriner kontrolünden geçirmeliyiz.

Dar kıyafet giymek

Genellikle yaz aylarında çok sıkı dar ayakkabı giyilmemeli, ayaklar uzun süre kapalı kalmamalı, kıyafetler de sıkı, dar ve sentetik olmamalı, pamuklu ve bol kıyafetleri tercih etmeliyiz.

Tedaviyi geciktirmek

Mantarda en önemli yanlış tedaviyi geciktirmek, kendiliğinden iyileşmesini beklemektir. Özellikle ayak mantarında, ayak parmakları arasındaki bozulmuş deri bariyeri mikropların girmesine ve bacağın şişmesine neden olur, doku altında bazen damarlara yürüyen enfeksiyonlar gelişebilir.

Sağlık kontrolü yaptırmamak

Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar “Eğer mantar hastalığı yaygın ve sık tekrarlıyorsa altta yatan bağışıklığı düşüren başka bir hastalığın belirtisi olabilir. Kanser hastalarında, AIDS hastalığında, gebelikte, diyabet hastalarında sık tekrarlar. Böyle bir durum varsa genel muayeneden geçerek sebep tespiti yapılmalıdır” diyor.