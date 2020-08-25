Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Manuel Terapi | Ameliyatsız, ilaçsız ellerden gelen şifa

Tıbbın insanlık tarihi kadar eski ve klâsik uygulamalarından olan ellerden gelen şifa olarak adlandırılan ameliyatsız, iğnesiz ve ilaçsız tedavi yöntemi manuel terapi, sağlık sorunu yaşayan kişiler tarafından özellikle bu dönemde büyük ilgi görüyor.

25 Ağustos 2020 Salı 11:16
Manuel Terapi | Ameliyatsız, ilaçsız ellerden gelen şifa

Ameliyatsız, ilaçsız ellerden gelen şifa

Sorunlu bölgeye eller ile itme, germe, bükme gibi çeşitli kuvvetlerin uygulanması ile yapılan teknik,kişilerin günlük yaşamında en çok rastlanılan rahatsızlıkların başında gelen bel ve boyun ve migren ağrılarının yanı sıra hem omurga hem de kol ve bacak eklemlerinin ağrı ve fonksiyon bozukluklarının tedavisinde de kullanılıyor.

Ameliyatsız ve ilaçsız olması nedeniyle hastaların tercihinde ilk sırada yer alan manuel terapi çok eski bir geçmişe dayanıyor. Öyle ki tıbbın babası sayılan Hipokrat, skolyoz (omurga eğriliği) tedavisi için manipülatif yöntemini kullanırken, İbni Sina da kitabında bu tekniklerden bahsetmiş. Klasik fizik tedavi uygulamalarından farklı olan bu teknik, kişilerin yaşadıkları sorun karşısında daha hızlı sonuç almalarını da sağlıyor.

Bilimsel ve Geleneksel Bir Yöntem

Manuel terapinin bilimsel ve geleneksel bir yöntem olduğuna dikkat çeken Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Göksel Çelebi “Günümüzde stres, sinir, yorgunluk gibi birçok nedenden dolayı kaslarımız gerilir. Aynı şekilde hareketsizlik, çalışma şartları gibi bezer sebeplerden de omurgalarımız da sorunlar meydana gelir. Bu durumların sonucunda ortaya çıkan bel boyun fıtığı, boyun düzleşmesi, kas yırtılması donuk omuz, spor yaralanmaları, ayak rahatsızlıkları, eklem ağrıları gibi birçok sorunun çözümünde kişiler, ilaçsız ve doğal bir şekilde eklemlerin ve sinir sisteminin rahatlamasını sağlayan bu tekniği tercih ediyor. Bu işlemi özel eğitim almış fizik tedavi doktorları ya da bir hekim muayenesi sonrası, fizyoterapist tarafından uygulanması çok önemli. Yoksa sağlık bulayım derken sağlığınızdan olabilirsiniz.Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise bu yöntemin sosyal medyada şov amacı ile kullanılarak faydalarının abartılarak anlatılması. Para kaygısı ile yapılan bu tuzaklara hastalarımız düşmesin” ifadelerini kullandı.

Rahat Bir Ortam Olmalı

Çelebi sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu işlemi hastaya uygulamadan önce terapi uygulanacak bölgenin kas, kemik ve sinir hasarını tespit etmek için ayrıntılı bir değerlendirme yapmak büyük önem taşıyor. Değerlendirme sonucunda çıkan birçok problem olabilir. Tedavi sırasında ise hastanın uygun konumlandırılarak rahat olması çok önemli. Aynı zamanda odanın durumu da çok önemli hastayı rahatsız edecek bir durum olmamalı içeride. Terapi sırasında sorunlu bölgeye eller ile itme, germe, bükme gibi çeşitli kuvvetler uygulanır ve ağrı tedavi edilir. “

Fizik Tedavide Pek Bilinmiyor ama Faydası Saymakla Bitmiyor
Fizik Tedavide Pek Bilinmiyor ama Faydası Saymakla Bitmiyor
Buket Elbeyoğlu kimdir?
Buket Elbeyoğlu kimdir?
Moodist’ten ücretsiz koronavirüs psikolojik destek hattı
Moodist’ten ücretsiz koronavirüs psikolojik destek hattı
Koronaya karşı en güçlü maske bağışıklık sistemi
Koronaya karşı en güçlü maske bağışıklık sistemi
Radyoterapi gören hastalar nasıl beslenmeli?
Radyoterapi gören hastalar nasıl beslenmeli?
Sigara bağımlılığından psikoterapi ile kurtulmak mümkün
Sigara bağımlılığından psikoterapi ile kurtulmak mümkün
Under Armour ayak analizi ile kişiye özel ürün seçimi sunuyor
Under Armour ayak analizi ile kişiye özel ürün seçimi sunuyor
Kendinizi iyi hissetiren yer Sapanca
Kendinizi iyi hissetiren yer Sapanca
Anahtar Kelimeler:
Manuel Terapi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneş gözlüğü seçerken nelere dikkat etmeli?
Güneş gözlüğü seçerken nelere dikkat etmeli?
Bebek emziren annelere özel 10 besin
Bebek emziren annelere özel 10 besin
Fizik Tedavide Pek Bilinmiyor ama Faydası Saymakla Bitmiyor
Fizik Tedavide Pek Bilinmiyor ama Faydası Saymakla Bitmiyor
Yumurtlama Günü Nasıl Hesaplanır?
Yumurtlama Günü Nasıl Hesaplanır?
Pandemi süreci migren hastalarını da vurdu
Pandemi süreci migren hastalarını da vurdu
Dikkat! Aç karnına limonlu, sirkeli su içerseniz!
Dikkat! Aç karnına limonlu, sirkeli su içerseniz!
Yaz sıcakları beyni olumsuz etkiliyor
Yaz sıcakları beyni olumsuz etkiliyor
Güneş gözlüklerinin yol açtığı hastalıklar
Güneş gözlüklerinin yol açtığı hastalıklar
Zatürre ve aşısı ile ilgili 10 soru 10 cevap
Zatürre ve aşısı ile ilgili 10 soru 10 cevap
U Tipi yaşam | Bel ağrısının nedeni
U Tipi yaşam | Bel ağrısının nedeni

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim