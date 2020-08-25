Manuel Terapi | Ameliyatsız, ilaçsız ellerden gelen şifa

Ameliyatsız, ilaçsız ellerden gelen şifa

Sorunlu bölgeye eller ile itme, germe, bükme gibi çeşitli kuvvetlerin uygulanması ile yapılan teknik,kişilerin günlük yaşamında en çok rastlanılan rahatsızlıkların başında gelen bel ve boyun ve migren ağrılarının yanı sıra hem omurga hem de kol ve bacak eklemlerinin ağrı ve fonksiyon bozukluklarının tedavisinde de kullanılıyor.

Ameliyatsız ve ilaçsız olması nedeniyle hastaların tercihinde ilk sırada yer alan manuel terapi çok eski bir geçmişe dayanıyor. Öyle ki tıbbın babası sayılan Hipokrat, skolyoz (omurga eğriliği) tedavisi için manipülatif yöntemini kullanırken, İbni Sina da kitabında bu tekniklerden bahsetmiş. Klasik fizik tedavi uygulamalarından farklı olan bu teknik, kişilerin yaşadıkları sorun karşısında daha hızlı sonuç almalarını da sağlıyor.

Bilimsel ve Geleneksel Bir Yöntem

Manuel terapinin bilimsel ve geleneksel bir yöntem olduğuna dikkat çeken Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Göksel Çelebi “Günümüzde stres, sinir, yorgunluk gibi birçok nedenden dolayı kaslarımız gerilir. Aynı şekilde hareketsizlik, çalışma şartları gibi bezer sebeplerden de omurgalarımız da sorunlar meydana gelir. Bu durumların sonucunda ortaya çıkan bel boyun fıtığı, boyun düzleşmesi, kas yırtılması donuk omuz, spor yaralanmaları, ayak rahatsızlıkları, eklem ağrıları gibi birçok sorunun çözümünde kişiler, ilaçsız ve doğal bir şekilde eklemlerin ve sinir sisteminin rahatlamasını sağlayan bu tekniği tercih ediyor. Bu işlemi özel eğitim almış fizik tedavi doktorları ya da bir hekim muayenesi sonrası, fizyoterapist tarafından uygulanması çok önemli. Yoksa sağlık bulayım derken sağlığınızdan olabilirsiniz.Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise bu yöntemin sosyal medyada şov amacı ile kullanılarak faydalarının abartılarak anlatılması. Para kaygısı ile yapılan bu tuzaklara hastalarımız düşmesin” ifadelerini kullandı.

Rahat Bir Ortam Olmalı

Çelebi sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu işlemi hastaya uygulamadan önce terapi uygulanacak bölgenin kas, kemik ve sinir hasarını tespit etmek için ayrıntılı bir değerlendirme yapmak büyük önem taşıyor. Değerlendirme sonucunda çıkan birçok problem olabilir. Tedavi sırasında ise hastanın uygun konumlandırılarak rahat olması çok önemli. Aynı zamanda odanın durumu da çok önemli hastayı rahatsız edecek bir durum olmamalı içeride. Terapi sırasında sorunlu bölgeye eller ile itme, germe, bükme gibi çeşitli kuvvetler uygulanır ve ağrı tedavi edilir. “