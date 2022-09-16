Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Masa başı ağrıları önlemenin 12 yolu

Prof. Dr. Semih Akı, “Masa başında çalışanların en sık şikâyet sebeplerinden biri de vücudun bazı bölümlerinde görülen ağrılar. Oturma bozukluğu ve yanlış fiziksel aktiviteler ağrının şiddetini artırabiliyor. Bu ağrıların önüne geçmek alınacak basit önlemlerle mümkün” açıklamasında bulundu.

16 Eylül 2022 Cuma 22:58
Masa başı ağrıları önlemenin 12 yolu

Masa başı ağrıları önlemenin 12 yolu

Masa başında çalışma ve hareketsizlik bölgesel ağrılara neden olabiliyor. Bel ve sırt ağrılarını önlemek için dikkat edilmesi gereken bazı durumların olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi’nde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Masa başında çalışanların en sık şikâyet sebeplerinden biri de vücudun bazı bölümlerinde görülen ağrılar. Oturma bozukluğu ve yanlış fiziksel aktiviteler ağrının şiddetini artırabiliyor. Bu ağrıların önüne geçmek alınacak basit önlemlerle mümkün” açıklamasında bulundu.

 

Saatlerce hareketsiz ve belli bir konumda oturmanın oldukça sağlıksız olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Sandalyede otururken vücudun dik pozisyonda olması arkalıklı sandalye ile sırtın desteklenmesi gerekiyor. Bununla birlikte uygun ekran uzaklığının ayarlanması da bölgesel ağrıların önüne geçmek için oldukça önemli” dedi.

Prof. Dr. Semih Akı, masa başında çalışanlara, ağrılarının önüne geçebilmek için 12 öneride bulundu:

  • Sandalye veya koltukta otururken dik pozisyonda olmaya gayret edin ve bunu alışkanlık haline getirin. Bu esnada diz eklemleriniz, kalça eklemlerinden daha yüksekte bulunmalı, ayak tabanlarınız yere tam temas etmelidir. Otururken zaman zaman pozisyon değiştirmeniz iyi olur. 
  • Sandalyeden kalkarken bir ayağınız diğerinin önünde olmalı, bacak kaslarınız ve kollarınızın yardımıyla kendinizi yukarıya doğru iterken sırtınız dik pozisyonda bulunmalı.
  • Sandalye arkalığı sırt ve bel kavisine uygun destek verecek şekilde ergonomik olmalı. 
  • Sandalye oturma yüksekliği her iki ayak tabanı yere tam temas edecek şekilde olmalı.
  • Her iki el klavye üzerinde iken; kollar gövdeye paralel olmalı.
  • Her 40-50 dakikalık çalışma periyodları sonunda mutlaka 5-10 dakika ara verilmeli ve çalışılan ortamdan uzaklaşılmalı.
  • Ayakta sabit dururken tek ayağınızın altına 15-20 santimetre yükseklikte bir cisim koyarak hafifçe yükseltin. Bir süre sonra diğer ayağınızı koyun. 
  • Ağırlığı taşımanız gerekirse, yükü her iki elinize eşit olarak paylaştırın.
  • Bir cismi yerden alırken dizlerinizi bükün ve çömelerek alın. Belden eğilmeyin. Yükü belinizle değil, bacaklarınızla kaldırın.
  • Bir eşyayı alırken ona doğru uzanmayın, yanına iyice yaklaşın. Bir cismi yerden alırken de önce onu bedeninize doğru yaklaştırıp sonra kaldırın.
  • Her gün ez az 15 dakika yürüyün. Yürüme mesafesini giderek artırın. 
  • Sağlıklı olsanız bile her gün kaslarınızı güçlendirici egzersizler yapın. Karın, sırt ve kalça kaslarının vücudun doğal korsesi olduğunu unutmayın. 
Anahtar Kelimeler:
Masa Başı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En İyi İştah Kesen Besinler Nelerdir?
En İyi İştah Kesen Besinler Nelerdir?
Diyabetik ayak yarasını önlemenin yolları
Diyabetik ayak yarasını önlemenin yolları
Veliler Dikkat! Erken yaşta kreş, astımı tetikliyor!
Veliler Dikkat! Erken yaşta kreş, astımı tetikliyor!
Egzersiz ve yürüyüşle bağışıklık sistemini güçlendirin
Egzersiz ve yürüyüşle bağışıklık sistemini güçlendirin
Ebeveynlerin tutumu, yeme bozukluğunu tetikliyor
Ebeveynlerin tutumu, yeme bozukluğunu tetikliyor
'Sürekli erteliyorum' diyenler bu haber sizin için
'Sürekli erteliyorum' diyenler bu haber sizin için
Sakinleştiren besinler | Strese karşı kalkan olan besinler
Sakinleştiren besinler | Strese karşı kalkan olan besinler
Hipertansiyon nedenolan 6 hatalı alışkanlık
Hipertansiyon nedenolan 6 hatalı alışkanlık
Çocuklarda Göz Problemlerine Dikkat !
Çocuklarda Göz Problemlerine Dikkat !
Mevsim Değişimlerinin Psikolojimize Etkisi!
Mevsim Değişimlerinin Psikolojimize Etkisi!

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim