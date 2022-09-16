Masa başı ağrıları önlemenin 12 yolu
Masa başında çalışma ve hareketsizlik bölgesel ağrılara neden olabiliyor. Bel ve sırt ağrılarını önlemek için dikkat edilmesi gereken bazı durumların olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi’nde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Masa başında çalışanların en sık şikâyet sebeplerinden biri de vücudun bazı bölümlerinde görülen ağrılar. Oturma bozukluğu ve yanlış fiziksel aktiviteler ağrının şiddetini artırabiliyor. Bu ağrıların önüne geçmek alınacak basit önlemlerle mümkün” açıklamasında bulundu.
Saatlerce hareketsiz ve belli bir konumda oturmanın oldukça sağlıksız olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Sandalyede otururken vücudun dik pozisyonda olması arkalıklı sandalye ile sırtın desteklenmesi gerekiyor. Bununla birlikte uygun ekran uzaklığının ayarlanması da bölgesel ağrıların önüne geçmek için oldukça önemli” dedi.
Prof. Dr. Semih Akı, masa başında çalışanlara, ağrılarının önüne geçebilmek için 12 öneride bulundu:
- Sandalye veya koltukta otururken dik pozisyonda olmaya gayret edin ve bunu alışkanlık haline getirin. Bu esnada diz eklemleriniz, kalça eklemlerinden daha yüksekte bulunmalı, ayak tabanlarınız yere tam temas etmelidir. Otururken zaman zaman pozisyon değiştirmeniz iyi olur.
- Sandalyeden kalkarken bir ayağınız diğerinin önünde olmalı, bacak kaslarınız ve kollarınızın yardımıyla kendinizi yukarıya doğru iterken sırtınız dik pozisyonda bulunmalı.
- Sandalye arkalığı sırt ve bel kavisine uygun destek verecek şekilde ergonomik olmalı.
- Sandalye oturma yüksekliği her iki ayak tabanı yere tam temas edecek şekilde olmalı.
- Her iki el klavye üzerinde iken; kollar gövdeye paralel olmalı.
- Her 40-50 dakikalık çalışma periyodları sonunda mutlaka 5-10 dakika ara verilmeli ve çalışılan ortamdan uzaklaşılmalı.
- Ayakta sabit dururken tek ayağınızın altına 15-20 santimetre yükseklikte bir cisim koyarak hafifçe yükseltin. Bir süre sonra diğer ayağınızı koyun.
- Ağırlığı taşımanız gerekirse, yükü her iki elinize eşit olarak paylaştırın.
- Bir cismi yerden alırken dizlerinizi bükün ve çömelerek alın. Belden eğilmeyin. Yükü belinizle değil, bacaklarınızla kaldırın.
- Bir eşyayı alırken ona doğru uzanmayın, yanına iyice yaklaşın. Bir cismi yerden alırken de önce onu bedeninize doğru yaklaştırıp sonra kaldırın.
- Her gün ez az 15 dakika yürüyün. Yürüme mesafesini giderek artırın.
- Sağlıklı olsanız bile her gün kaslarınızı güçlendirici egzersizler yapın. Karın, sırt ve kalça kaslarının vücudun doğal korsesi olduğunu unutmayın.