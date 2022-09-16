Masa başı ağrıları önlemenin 12 yolu

Masa başında çalışma ve hareketsizlik bölgesel ağrılara neden olabiliyor. Bel ve sırt ağrılarını önlemek için dikkat edilmesi gereken bazı durumların olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi’nde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Masa başında çalışanların en sık şikâyet sebeplerinden biri de vücudun bazı bölümlerinde görülen ağrılar. Oturma bozukluğu ve yanlış fiziksel aktiviteler ağrının şiddetini artırabiliyor. Bu ağrıların önüne geçmek alınacak basit önlemlerle mümkün” açıklamasında bulundu.

Saatlerce hareketsiz ve belli bir konumda oturmanın oldukça sağlıksız olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Sandalyede otururken vücudun dik pozisyonda olması arkalıklı sandalye ile sırtın desteklenmesi gerekiyor. Bununla birlikte uygun ekran uzaklığının ayarlanması da bölgesel ağrıların önüne geçmek için oldukça önemli” dedi.

Prof. Dr. Semih Akı, masa başında çalışanlara, ağrılarının önüne geçebilmek için 12 öneride bulundu: