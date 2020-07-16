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Maske takarken cildinizi koruyor

Covid-19’dan korunmak amacıyla takılan yüz maskeleri, ciltte istenmeyen sivilcelenmelere, kızarıklık ve kaşıntılara neden olabiliyor.

16 Temmuz 2020 Perşembe 10:16
Maske takarken cildinizi koruyor

Maske takarken cildinizi koruyor

Maske takma sonrası ciltte oluşan yağlanma, tahriş ve sivilce oluşabiliyor. Vücudumuzun en hassas organı olan derimizin bu dönemde bakımı oldukça önem taşıyor. Bütün gün maske takma zorunluluğu olanlar, ciltlerini nasıl daha etkili bir şekilde koruyabilir? Liv Hospital Dermatoloji Uzmanı Dr. Figen Akın anlattı.

Terlemeyle sivilce olabilir

Sivilce oluşmasının en sık nedeni yağ bezlerinin aşırı çalışmasıdır. Yağ bezi salgısı olan sebum, yağ asitlerinden, trigliseridlerden, yağ esterleri ve skualenden oluşur. Yağ bezi içeriği olan serbest yağ asitlerinin parçalanması, bu bölgede iltihabi reaksiyonları başlattığı gibi patojen bakterilerin çoğalmasını da tetikler. Covid döneminde zorunlu olarak kullandığımız maskeler maalesef yüzümüzde terleme ve sürtünme ile sivilcelenmenin oluşumu için uygun ortam yaratır. Ter salgısının artması direkt olarak sebum (yağ) üretimini de arttırır. Ter ve yağlanma cildin mikrobiyatasını bozarak bazı patojen cilt akarlarının çoğalmasına neden olur. Demodikozis denilen ve normal olarak cildin yağlı bölgelerinde bulunan akarın miktarı yağlanma artışı ve birlikte artar. Yüzün özellikle maske ile örtülü kalan kısımlarında sivilcelenmeye neden olur.

Gün boyu artan ısı ile kızarıklık olabilir

Gün boyu maske ile örtülü olan kısımlarda ısı artışı gözlenir. Artan ısı ile birlikte cilt damarlarında genişleme ve kızarıklık meydana gelir. Ciltte oluşan bu kızarıklıklar bir süre sonra kalıcı hale gelerek Roza (gül hastalığı) dediğimiz ciltte kızarıklık ve sivilcelenme ile ortaya çıkan bir tabloya neden olabilir. Baskı, ısı ve sürtünme kıl köklerinde tahrişe neden olarak sivilce çıkışını tetikler. Gün boyu maske takma zorunluluğunun olduğu durumlarda sürtünme etkisi ile mekanik akne oluşabilir.

Cildi nasıl koruruz?

- Yumuşak, cildi tahriş etmeyecek temizleyiciler ile bakım yapılmalıdır.

- Tonik olarak saf gülsuyu, mineralli su veya maden sodası ile silinerek kızarık yatıştırılabilir.

- Aşırı cilt temizliğinden kaçınmak gerekir. Cildin mikrobiyatasını bozarak akne ve roza hastalığında alevlenmelere neden olabilir.

- Maske olarak kullanılan materyallerin yarı geçirgen olmasına özen gösterilmelidir. Sentetik, sert, hava almayan maskeler, cilt yapısını bozarak irritan ve kontakt egzamalara zemin hazırlayabilir.

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