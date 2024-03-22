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Meme protezi kanser yaparmi? | Bu bilgileri almadan estetik yaptırmayın

Doğal yaşlanma sürecinde ortaya çıkan görünümün değiştirilmesi, kaza ve sağlık nedenleri ile mental nedenlerle estetik operasyon yaptırmak isteyenlere uzmanından önemli tavsiyeler geldi.

22 Mart 2024 Cuma 23:01
Meme protezi kanser yaparmi? | Bu bilgileri almadan estetik yaptırmayın






Meme protezi kanser yaparmi? Bu bilgileri almadan estetik yaptırmayın


Güzellik hedefiyle operasyon düşünenler, ciddi bilgilendirme sürecinden geçmeden ameliyat masasına yatmayın. Estetik Cerrahi Op. Dr. Malik Abacı her operasyon ve işlemin kendine ve kişiye göre riskleri olabileceğini belirterek önceliğin motivasyon ve cerraha güven olduğunu söyledi. Operasyon kararı vermeden, cerrah ve ekip seçiminin önemine dikkat çeken Abacı "Kazadan veya rahatsızlıktan kaynaklanan sorunları düzeltme, doğal yaşlanma sürecinde karşımıza çıkan olumsuz görüntüler, özgüven arttırma, mental ve duygusal sağlığı iyileştirme, mesleki nedenler ve kişisel tatmin gibi nedenlerle operasyon kararı verenlere, süreçle ilgili uzun bir aydınlatma takvimi işletiyoruz" dedi

Estetik operasyonların riskleri var mı? 

Tüm operasyonların kendine özgü riskleri olduğunu söyleyen Opr. Dr. Melik Abacı "Estetik ameliyatlar genellikle güvenli olabilir, ancak her cerrahi müdahalenin belirli riskleri vardır. Estetik ameliyatların olası riskleri şunları içerebilir:

Enfeksiyon: Cerrahi kesiden veya ameliyat bölgesinden enfeksiyon gelişme riski vardır. Modern sterilizasyon yöntemleri ile bu riskler ortadan kaldırılabilmektedir.

Kanama: Ameliyat sırasında veya sonrasında kanama olabilir. Titiz ve güvenli cerrahi tekniklerle kanama ihtimalleri aşıabilir.

Pıhtı Oluşumu: Uzun süreli ameliyatlar veya uzun süreli hareketsizlik nedeniyle pıhtı oluşma riski artabilir. Her cerrahiden sonra mümkün olan en erken sürede ayağa kalkıp yeterince yürüyüşler yapmak ve uygun oranda sıvı tüketmek hayati önem arz etmektedir.

Anesteziye Bağlı Sorunlar: Genel veya lokal anestezi uygulandığında, anesteziye bağlı sorunlar ortaya çıkabilir. Her basamakta olduğu gibi gelişmiş uygulamalar bu riskleri de minimale indiriyor

Yara İyileşmesi Sorunları: Cerrahi kesinin düzgün iyileşmemesi, keloid veya hipertrofik skar gibi sorunlara neden olabilir. Bu problemler hastanın genetik yapısı ve geçirilmiş eski cerrahilerden kalan izler değerlendirilerek ameliyat öncesinde ön görülebilir ve çeşitli önlemler alınabilir.

Duyu Kaybı veya Değişiklikleri: Cerrahi bölgedeki sinirlere zarar verilmesi, duyu kaybına veya değişikliklere neden olabilir. Burada yine modern cerrahi tekniklerin işletilmesi risk oranlarını oldukça düşürmektedir.

Asimetri: İstenmeyen sonuçlar veya ameliyat sonrası asimetri oluşabilir. İşlem öncesinde kişinin kedisinde asimetrik durumlar varsa ortaya konabilir ve olasılıklar değerlendirilebilir. Uygun cerrahi planlamalar ile bu asimetrilerin önüne geçmek mümkündür.

Estetik Beklentilerin Karşılanmaması: Hastanın beklentileriyle cerrahi sonuçlar arasında uyumsuzluk olabilir. Hastanın beklentileri değerlendirilerek cerrahide karşılığı olup olmadığı açıkça ortaya konmalıdır.

Meme İmplantı İle İlgili Riskler: Meme implantı kullanılan cerrahilerde implant yırtılması/deformasyonu, kapsül kontraktürü ve implantın çeşitli nedenlerle yertşetirildiği pozisyondan farklı bir alana yer değiştirmesi gibi özel riskler ortaya çıkabilir.


Bu risklerin genellikle düşük olduğunu unutmamak önemlidir. Ancak, ameliyat öncesinde dikkatli bir değerlendirme yapılmalı, cerrahın talimatlarına uyulmalı ve olası risklerle ilgili bilgi alışverişi sağlanmalıdır. Cerrahi öncesinde, ameliyatı yapacak olan uzmanla tüm soruları detaylıca konuşmak ve endişelerinizi paylaşmak önemlidir.

Silikon protezler, meme kanseri yapar mı?

Kamuoyunda silikon protez operasyonlarının kansere neden olduğu iddialarına cevap veren Abacı bu konuda şunları söyledi; "Hayır, meme protezleri kansere neden olmaz. Meme protezleri genellikle Estetik veya Rekonstrüktif Cerrahi sonrasında kullanılır. Bu protezler genellikle vücut için güvenli malzemelerden yapılmıştır ve kansere sebep olma potansiyelleri yoktur. Ancak, herhangi bir sağlık sorunu veya endişe durumunda, bir sağlık profesyoneli ile konuşmak önemlidir" dedi.

Son Güncelleme: 23.03.2024 01:12
Anahtar Kelimeler:
Meme Protezi
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