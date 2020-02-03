MEMEDER, Dünya Kanser Günü'nde uyarıyor | Ölümlerin birinci derece sorumlusu kanser

MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof.Dr. Vahit Özmen, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde, kanser ve meme kanserine yönelik uyarılarda bulundu. Dünyada geçtiğimiz yıl 20 milyon kişinin kanser tanısı aldığını ve 10 milyon kişinin kanserden öldüğünü belirterek, kanserin ölümlerden birinci derecede sorumlu olduğunu vurguladı.

4 Şubat tüm dünyada “Dünya Kanser Günü” olarak anılmakta. Kanserle ilgili hasta organizasyonlarını ve sağlık sistemini bir araya getirerek toplumun kanser farkındalığını artırmak, korunma, erken tanı ve etkin tedavi konusundaki bilgileri paylaşma amacı taşıyan Dünya Kanser Günü’nde MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, dünyada geçtiğimiz yıl 20 milyon kişinin kanser tanısı aldığını ve 10 milyon kişinin kanserden öldüğünü belirterek, kanserin ölümlerden birinci derecede sorumlu olduğunu vurguladı.

Tüm dünyada kansere yeni yakalanan ve kanserden ölen her 4 kişiden 3’ünün Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yaşamakta olduğunu, gelişmiş ülkelerde alınan önlemlerle ölümlerin azaldığını belirten Prof. Dr. Vahit Özmen, bunun aksine kanser farkındalığının olmaması, koruyucu önlemlerin alınmaması, tarama yöntemlerinin olmaması, geç tanı ve yetersiz tedavi sonucu gelişmekte olan ülkelerde ölümlerin arttığını belirtti.

Prof. Dr. Vahit Özmen, Türkiye’de 2018 yılındaki kanser istatistiklerini göz önünde bulundurarak en önemli sorunun kanser farkındalığının ve özellikle korunma önlemlerinin yetersiz olduğunun altını çizdi ve ekledi:

1. 210 bin kişi kanser tanısı almış ve 116 bin kişi kanserden hayatını kaybetmiştir. 500 bin kişi kanser tanısı ile yaşamaya devam etmektedir.

2.Ülkemizde 35 bin kişiye akciğer kanseri tanısı, 25 bin kadına meme kanseri tanısı konulmuştur.

3.Her iki kanser de önlenebilir. Meme kanserinde mamografi ile çok erken tanı sağlanabilir.

‘‘Bu amaçla 2007’de bilim insanları ve kanseri yenen kadınlarla kurduğumuz Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER), 13 yıl boyunca yaptığı araştırmalarla Türkiye’de meme kanserinin taranması, erken tanısı ve toplumun bilinçlendirilmesine katkıda bulunmuştur. Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi ile araştırmalar paylaşılmış ve ülkemizde mamografi ile tarama yaşı 40’a indirilmiş, KETEM’ler ve gezici tarama sistemleri ile meme kanserinin erken tanısı ve tedavisine çalışılmıştır.

Bahçeşehir Mamografi Tarama Projemiz ile 12 yılda yaklaşık 10 bin kadınımızı merkezimize davet ederek ücretsiz taraması ve düzenli periyotlarla takibi gerçekleştirilmiştir. Geçtiğimiz günlerde British Journal of Cancer’da yayınlanan makalede bizim yaptığımız gibi evden davet edilerek mamografik tarama yapılan kadınlarda meme kanserinden ölüm oranının yüzde 40 oranında azaldığı gösterilmiştir. Unutmayalım ki; meme kanserinin erken tanısında bugün tüm gelişmiş ülkelerde uygulanan tek tarama yöntemi mamografidir ve erken teşhis edildiğinde tamamen tedavi edilebilir. Sonuç olarak kanser sıklığı ve buna bağlı ölümlerin arttığı ülkemizde birçok kanserin önlenebileceğini, tarama yöntemleri ile erken tanı sağlanabileceğini, modern tedavi yöntemleri ve ilaçların oldukça başarı sağladığını belirtebiliriz.’’

Prof. Dr. Vahit Özmen MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Türkiye Kanser Enstitüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vahit Özmen’den Kanserden Korunmak ve Topluma Kanser Konusunda Yardımcı Olmak İçin Öneriler

* Tütün ve alkol kullanımından kaçının, haftada 5-7 saat egzersiz (günde 10 bin adım) yapın,

sağlıklı beslenmeye çalışın (işlenmiş et, katkılı besinlerden, aşırı karbonhidrat-şeker tüketiminden kaçının, vs..), güneşin dik olduğu saatlerden ve aşırı sıcaklarda dışarıda dolaşmayın, şişmanlamayın.

* Kanser belirtilerini ve neden olduğu şikayetleri bilimsel kaynaklardan öğrenin, kanserin erken tanısı için tarama programlarına katılın.

* Kanserle mücadele eden ve bilimsel yapısı olan, Kamuya Yararlı Dernek olarak tescil edilen MEMEDER gibi hasta savunucu dernekleri ve vakıflarıdestekleyin,bu dernek ve vakıflarla çalışarak diğer insanlarınkanser konusunda eğitimine katkıda bulunun.

* Kanser tedavisi alarak yaşamlarına devam eden insanlara fiziksel ve psikolojik olarak destek olun.

* Kanserle ilgili hasta savunucu derneklerle işbirliği yaparak, sağlık sisteminin iyileşmesi, hasta gereksinimlerinin karşılanması, yaşam kalitelerinin düzeltilmesi için yardımcı olun.

* Kanser riskini artıran (tütün kullanımı, sağlıksız diyet ve yetersiz egzersiz, vs.) risk faktörleri konusunda eğitim alarak, bu konudaki eğitim kurumlarına, derneklereve çevresindeki insanlara yardımcı olun.

* Kanser konusunda yanlış bilinen kalıplaşmış bilgilerin düzeltilmesi için yardımcı olun.

* Okullarda, işyerlerinde, marketlerde beslenme, fiziksel aktivite ve sigara konusunda yapılabilecek uyarılara yardımcı olun.