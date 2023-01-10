Metabolizmayı Hızlandırarak Yağ Yakımına Yardımcı Besinler!

Diyetisyen Merve Sayın konu hakkında bilgiler verdi.

Bir besin tek başına mucize olamaz. Ancak bazı besinler diğerlerine oranla metabolizmayı hızlandırarak veya iştah ve kan şekeri üzerinde roller oynayarak yağ yakımına, zayıflamaya yardımcı olmaktadır.

YEŞİL ÇAY

•Yeşil çay içerdiği EGCG adlı bir bileşik sayesinde yağların depolanmasını engeller ve vücuttaki yağ yakım hızını artırarak kilo almanın önüne geçer.

• Yeşil çayın içindeki kateşinin, kalorilerin bağırsaklar tarafından emilimini azaltarak, kilo kaybını arttırdığı üzerine çalışmalar mevcut

•Günde 2 fincan yeşil çay tüketimi önerimdir. Kalp yetmezliği olanlar, gebeler ve emziren annelere yeşil çay tüketimi önerilmemektedir.

TARÇIN

Yemek yedikten sonra vücut pankreastan insülin salgılar. İnsülin aynı zamanda bir büyüme hormonudur, çok fazla salındığında vücutta yağlanma yapabilir. Tarçın yapılan araştırmalara göre insülin salınımını dengeleyerek daha az yağ depolanmasına sebep olur.

Gün içerisinde suyumuza katabiliriz, yoğurdumuza, sütümüze, kahvaltılarda yaptımız shake karışımlarına ekleyebiliriz.

KIRMIZI BİBER

İçerisinde bulunan kapsasisin adlı madde yemek sonrasında vücut sıcaklığımızı yükseltir, daha hızlı, etkili bir yağ yakımı sağlar. Yapılan bir araştırmada kırmızı biberin yağ yakımını %8 arttırdığı gösterilmiş.

ZENCEFİL

Zencefil sindirime yardımcı olur ve vücut sıcaklığını yükseltir. Yemeklerden sonra metabolizma hızını yaklaşık %20 oranından arttırır.

Güç içerisinde suyumuzun içerisine veya salatalara eklenerek zayıflama sürecimizi daha da hızlandırabiliriz.

DEREOTU

Dereotu harika bir diyet besinidir. Hazmı kolaylaştırır, bağırsakları yatıştırır, gaz giderici özelliği vardır, kan şekerini dengeler, antioksidan deposudur. Zayıflama dönemindeki kişilerin ve hatta troid hastalarının mutlaka sofralarında olması gereken bir bitki türüdür. Gereksiz iştahı kapatarak kilo almanın önüne geçer.

ELMA SİRKESİ

•Elma sirkesinin iştah kontrolünde önemi oldukça büyük. Taşıdığı asetik asit sebebiyle mide asiditesini arttırır ve sindirim sorunlarını çözer. Yapılan çalışmalarda elma sirkesinin kan basıncını , kan şekerini ve kolesterolü düşürdüğü kanıtlanmıştır. Özellikle sabah aç karnına içilen sirkeli su ödem adını verdiğimiz, toksin içeren lenf sıvısının fazlasının atılmasına yardımcı olur böylece hücrelere daha fazla oksijen gider ve damar açıcı bir etki yaratır.

•Salatalara veya suyumuza ekleyebiliriz.

KETEN TOHUMU

Balıkta olduğu gibi omega 3 ten zengindir. Yağ yakımını hızlandırır ve vücutta yağ depolanmasının önüne geçer. İçerisinde bulunan lignan sayesinde menopoz sonrası kadınların vücut yağındaki artışı önler. Zayıflama diyetleri de mutlaka yer almalı gerek yoğurda gerek salatalara eklenerek tüketilmeli.

KAHVE

•İçerisindeki kafein metabolizmamızı uyarır. İştahı baskılar bu sayede fazla yemenin önüne geçer. Bol şekerli kremalı kahveler değil, bildiğimiz şekersiz kahveyi diyetimize mutlaka ekleyelim.