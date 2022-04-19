Mevsim geçişleri kepek sebebi

Seboreik dermatit hastalığı özellikle kış ve bahar dönemlerinde ortaya çıkıyor. Hastalığın kafa derisini etkileyen ciltte kızarıklık, kepeklenme ve kaşıntı gibi belirtilerle kendini gösterdiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Seboreik dermatit hastalığı saçlı deri dışında kaşlar, burun kenarları, göğüs arası, sırt ortası, kulak ve vücut kıvrımları gibi yağ bezlerin en aktif olduğu bölgelerde de görülebiliyor. Stres, mevsim geçişi, soğuk ve kuru hava gibi durumlarda şiddetlenen deri hastalığının belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor” dedi.

Hastanın evde yapacağı çeşitli uygulamaların da belirtilerin hafiflemesini sağlayabildiğini ancak evde uygulanacak yöntemlerin başarılı olması için hastanın cilt tipini, hastalığının şiddetini iyi bilmesi gerektiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, mevsim geçişlerinde oluşan cilt derisi rahatsızlığı için 10 öneride bulundu: