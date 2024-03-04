Mevsimin Gözdesi | Enginar!

Uzman Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi.

Enginar, Cynara cardunculus adlı bitki türünün yenilebilir kısımlarından oluşan bir sebzedir. Genellikle Akdeniz iklimine özgü olan enginar, Akdeniz ülkelerinde ve diğer bölgelerde yetiştirilir ve tüketilir. Yaprakları ve çiçek tomurcukları genellikle yemeklerde veya salatalarda kullanılır. Enginar, lif, vitaminler (örneğin C ve K vitamini), mineraller (potasyum, magnezyum) ve antioksidanlar bakımından zengindir. Sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır, sindirim sağlığını destekler, antioksidanlar sayesinde hücrelere zarar veren serbest radikallerle mücadele eder, kan şekeri ve kolesterol seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir ve karaciğer sağlığını destekler.

Enginar, sağlık için birçok fayda sağlar. Bunlar arasında yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sağlığını desteklemesi ve kabızlığı önlemesi bulunur. Ayrıca antioksidanlar bakımından zengin olması nedeniyle serbest radikallere karşı koruyucu etki gösterir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Düşük kalorili olması, kilo kontrolü sağlamak isteyenler için ideal bir sebze yapar. Ayrıca enginar, vitamin C, folat, potasyum ve magnezyum gibi birçok önemli besin maddesi kaynağıdır. Bu besin maddeleri vücudun sağlıklı fonksiyonları için gereklidir. Enginar ayrıca karaciğer sağlığını destekleyebilir, kolesterol seviyelerini düşürebilir ve kan şekeri seviyelerini dengeleyebilir. Bu nedenle, düzenli olarak enginar tüketmek sağlıklı bir yaşam tarzını destekler.



