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Mide botoksu ile ilgili 5 soru 5 cevap

Mide botoksu yöntemini ise uygun hastalara uygulamak önemli. Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Erenoğlu mide botoksu ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

05 Ocak 2023 Perşembe 16:45
Mide botoksu ile ilgili 5 soru 5 cevap

Mide botoksu ile ilgili 5 soru 5 cevap

Mide botoksu, obezite tedavisinde başarıyla uygulanan endoskopik ve kısa süren bir işlemdir. Mide botoksu yöntemini ise uygun hastalara uygulamak önemli. Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Erenoğlu mide botoksu ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

1. Mide botoksu nasıl bir yöntemdir? 

Mide botoksu, endoskopik olarak midenin belli bölgelerine botulinium toksini enjekte edilmesine dayanan bir tedavidir.

2. İşlem ne kadar sürer?

İşlem süresi yaklaşık 20-30 dakikadır.

3. Mide botoksuyla ne kadar kilo verilir?        

Botoks tedavisi ile vücut ağırlığının ortalama yüzde 10-20’si verilebilir.

4. Mide botoksu kimlere uygulanır? 

Vücut kitle indeksi 27 ve üzerinde olan kişilere uygulanır.

5. Mide botoksunun yan etkileri var mıdır? 

Mide botoksu yan etkisi az bir endoskopik tedavi yöntemidir. Tamamen derin sedasyon altında uygulanan ağrısız bir işlemdir.

Son Güncelleme: 05.01.2023 20:51
Anahtar Kelimeler:
Mide BotoksuBotoks
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