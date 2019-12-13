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Mide Kanserinden Kapalı Yöntem Ameliyat ile Kurtuldu!

68 yaşındaki Mustafa Kemal Evliyaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Abdulcabbar Kartal'ın gerçekleştirdiği kapalı mide ameliyatı sonrasında kanserden kurtuldu.

13 Aralık 2019 Cuma 09:36
Mide Kanserinden Kapalı Yöntem Ameliyat ile Kurtuldu!

Mide Kanserinden Kapalı Yöntem Ameliyat ile Kurtuldu!

Geçtiğimiz günlerde kendisine mide kanseri tanısı konan 68 yaşındaki Mustafa Kemal Evliyaoğlu, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdulcabbar Kartal'ın gerçekleştirdiği kapalı mide ameliyatı sonrasında kanserden kurtuldu.

Yaklaşık 30 yıldır gastrit şikayeti olan emekli matematik öğretmeni Mustafa Kemal Evliyaoğlu, mide ağrısı şikayetiyle doktora başvurdu. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'ne muayene için gelen Evliyaoğlu, son 6 aydır mide ağrılarının şiddetlendiği ve bu nedenle de mide koruyucu kullandığını belirtti. Yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda, hastanın midesinde şüpheli alanların olduğu ortaya çıktı.

Kanseri Laparoskopik Ameliyat ile Atlattı!

Aynı hastanede Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdulcabbar Kartal'a yönlendirilen Evliyaoğlu'na, Kartal'ın değerlendirmeleri sonrasında mide kanseri teşhisi konuldu. Kanserin diğer organlarına yayılmadığı tespit edilen Evliyaoğlu'nun, midesinin büyük bir bölümünün alınması gerekiyordu. 

Kartal bu noktada; sadece küçük bir kesi açarak, 68 yaşındaki Evliyaoğlu'nun ameliyatını yaptı. Laparoskopik (kapalı yöntem) mide ameliyatı yapılarak midesinin yara olan bölümü alınan ve bu sayede kanseri yenen Evliyaoğlu'nun sağlık durumu şu anda iyi. 


Ameliyat sonrası ertesi gün ayağa kalkan emekli öğretmenin tedavi sürecini ise Dr. Öğr. Üyesi Abdulcabbar Kartal şu şekilde anlattı: 

"Hastamızın tetkikleri, genel durumu ve hastalık evresi birlikte değerlendirildiğinde ameliyatının laparoskopik yöntemle yapılmasının daha uygun olacağına karar verdik. Böylece, ameliyatta hem daha fazla sayıda lenf nodu çıkarılacak, hem de ameliyatı onkolojik prensiplere uygun olarak tamamlanabilecekti. 

Üstelik karından yapılacak büyük bir kesi yerine, laparoskopik cerrahide kullanılan bir takım özel aletlerle 1 cm lik 4-5 adet delikten ameliyat yapılacağı için hastanın ameliyat sonrası dönemde ayağa kalkması ve toparlanması daha hızlı ve daha az ağrılı olacaktı. Ameliyat planlandığı gibi laparoskopik olarak bitirildi, hastamız ertesi gün ayağa kalktı, 3-4 gün sonra ağızdan beslenmesi başlandı ve 7. günde de taburculuğu yapıldı. Bu sürede ameliyata bağlı bir problem yaşanmadı"

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