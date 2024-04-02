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Mide Üşütmesine Ne İyi Gelir?

Gastroentestinal enfeksiyonlar ishal, bulantı ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Mide üşütmesine virüs, bakteri nadiren de parazitler neden olabilmektedir.

02 Nisan 2024 Salı 08:20
Mide Üşütmesine Ne İyi Gelir?






Mide Üşütmesine Ne İyi Gelir?

Uzman Diyetisyen Rıdvan Arslan konu hakkında bilgiler verdi.

Halk arasında mide üşütmesi olarak bilinen hastalığa tıp dilinde viral gastroenterit olarak adlandırılmaktadır. Gastroentestinal enfeksiyonlar ishal, bulantı ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Mide üşütmesine virüs, bakteri nadiren de parazitler neden olabilmektedir. Beslenme ile mide üşütmesi semptomlarının hafifletilmesi mümkündür.

Mide Üşütmesine İyi Gelen Besinler Nelerdir?

Et Suyu İçeren Çorbalar

Et suyu içeren çorbalar kaybedilen sıvı ve elektroliti sağladığı için katı gıdaya geçişte güzel bir besin kaynağı olarak önerilmektedir. Mide bulantısı olan kişilerde sıvı besinler bulantıyı tetikleyebilir.

Muz, pirinç, kızarmış ekmek, elma

Mide bulantısı semptomu gözüken kişilerde beslenmeye geçişi kolaylaştıracak besinler olarak önerilmektedirler.

Kuru tahıl, tuzlu kraker

Mide bulantısı gözlenen kişilerde bulantıyı bastırmak için önerilmektedir. Sindirimi kolay, baharatsız, nötr tatlı olması sebebiyle tüketimde kolaylık sağlamaktadır.

Patates

Sindirmi kolay ve potasyum içeriğinin yüksek olması sebebiyle iyi bir elektrolit kaynağıdır. Bu sebeple mide üşütmesinde tüketimi önerilmektedir.

Nane Çayı

Nane kokusunun bulantıyı hafiflettiği düşünülmektedir.

Kaçınılması Gereken Besinler

·       Kafeinli içecekler

·       Yağ içeriği yüksek besinler

·       Baharatlı besinler

·       Şekerli besinler

·       Şekerli içecekler
 

Anahtar Kelimeler:
Mide üşütmesi
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