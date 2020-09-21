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Midenizin Verdiği İşaretleri Önemseyin

Midede şişkinlik, hazımsızlık veya çok az yemek yenmesine rağmen yaşanan erken doyma hissi gibi durumlar çoğu zaman önemsenmeyebiliyor.

21 Eylül 2020 Pazartesi 10:11
Midenizin Verdiği İşaretleri Önemseyin

Midenizin Verdiği İşaretleri Önemseyin

Faklı nedenlerden de kaynaklanabilen ancak mide kanserinin ilk belirtileri arasında yer alan bu şikayetler konusunda bilinçli olmak ve erken dönemde doktora başvurmak hayat kurtarıcı olabiliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Doç. Dr. Fatih Taşkesen, mide kanseri ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi.

Midenizdeki ağrının nedenini öğrenin

Mide kanseri hiçbir belirti vermeden ilerleyebilmektedir. Bu nedenle vücudun verdiği en küçük sinyal bile erken teşhis bakımından çok önemlidir. Mide kanserinin ilk bulguları arasında ağrı olmayabilir ancak özellikle yemeklerden sonra artan ağrılar dikkate alınmalıdır. Mide ağrısı; enfeksiyon, ishal, kabızlık gibi bağırsak sorunları, stres, reflü, safra veya böbrek taşı gibi bir çok nedenden kaynaklanabilmektedir. Ancak mide kanseri belirtisi olsun ya da olmasın, bütün bu ağrıların vücutta bir probleme işaret edebileceği unutulmamalıdır.

Hemen doyuyorum diyorsanız dikkat!

İştahsızlık birçok nedenden kaynaklanabilmektedir. Ancak sofraya aç oturup birkaç lokma yedikten sonra iştahın kaybolması, çok kısa sürede yaşanan erken doyma hissi ve karnın üst bölgesinde yaşanan şişkinlik mide kanseri riski bakımından ihmal edilmemelidir. Mide tümörü bazen büyüyerek tüketilen besinlerin ince bağırsağa geçmesini önleyebilmekte ve erken doyma hissine yol açabilmektedir.

Hızla verilen kilonun nedenini araştırın

Diyet veya spor yapmadan nedeni açıklanamayan kilo kayıpları Tip 1 diyabet, Crohn hastalığı gibi birçok sebeple görülebilmektedir. Nedeni açıklanamayan hızlı kilo kayıpları, mide kanseri ihtimali yönünden araştırılması gereken sorunlar arasında yer almaktadır. Bu hızlı ve aşırı kilo kayıpları sadece mide kanseri belirtisi değil birçok kanserin de işareti olabilmektedir.

Geçmeyen mide ekşimesi ve hazımsızlık şikayetleri varsa…

Mide ekşimesi, hazımsızlık gibi şikayetler pek çok insanda ortaya çıkabilmektedir. Bu tür sorunlar genellikle reflü veya ülser gibi farklı hastalıklardan kaynaklansa da, bazen mide kanserinin ilk belirtileri arasında olabilmektedir. Uzun süre geçmeyen mide ekşimesi ve hazımsızlık şikayetleri için uzman bir doktora başvurmak mide kanserinin erken teşhisi bakımından hayati önem taşımaktadır.

Yediklerinizi hemen kusuyor musunuz?

Mide bulantısı ve kusma ilk bakışta mide kanseri belirtisi olmayabilir. Birçok farklı nedenden dolayı bulantı veya kusma yaşanabilir. Ancak yemeklerden hemen sonra yaşanan bulantı ve kusma ciddiye alınması gereken bir şikayettir. Tümörün büyüyerek mide girişini daralttığı durumlarda yutma güçlüğü, midenin çıkış noktasını tuttuğu durumlarda bulantı ve kusma yaşanabilmektedir. Bunun yanı sıra şişkinlik ve bağırsak hareketleri ile ilgili olarak ishal ve kabızlık gibi problemler de yaşanabilmektedir.

Uzun süreli iştahsızlık ve halsizliği ihmal etmeyin

Birkaç gün süren iştahsızlık ve halsizlik, stres veya enfeksiyon hastalıkları gibi durumlardan kaynaklanabilir. Ancak uzun süren iştahsızlık ve halsizlik, birçok kanserin işareti olabildiği gibi mide kanserinin de belirtileri arasındadır. Bunun yanında kilo kaybı gibi diğer sorunlar da varsa zaman kaybetmeden bir uzmana başvurulmalıdır.

Dışkıda kan görülüyorsa…

Dışkıda kan görülmesi hiçbir zaman ihmal edilmemesi gereken bir durumdur. Dışkıdaki kan, mide kanserinin belirtisi olabileceği gibi bağırsak ve çevresindeki ciddi bir sorundan da kaynaklanabilir. Uzun süreli kanamalarda hastada anemi yaşanabilir. Kanamanın fark edilemediği durumlarda; nefes nefese kalmak, cilt renginin soluklaşması gibi kansızlığa bağlı şikayetlere dikkat edilmelidir. Bazı hastalarda kan pıhtısı oluşma ihtimali daha yüksektir. Ani göğüs ağrısı, nefes darlığı ve bacakların şişmesi durumunda acil olarak kanın pıhtılaşmasını önlemek gerekir.

Mide kanserinin erken teşhis edilmesi, tedavi başarısında büyük bir etkendir. Bu konuda tecrübeli uzmanların kontrolünde, tam donanımlı merkezlerde yürütülen başarılı uygulamalar sayesinde hastalar kısa sürede iş ve sosyal yaşamlarına dönüş yapabilmektedir. Hastaların tedavi protokollerine uymanın yanı sıra beslenmeden fiziksel aktivite durumuna pek çok anlamda yaşam tarzı değişikliklerine gitmesi çok önemlidir.

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MideMide Yanması
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