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Migren ağrısı kadınları vuruyor | Soğuk hava ve rüzgar migreni tetikliyor

Yıllık migren atağı oranı erkeklerde yüzde 6-8, kadınlarda ise yüzde 15-18. Yani kısaca ülkemizde her 6-7 kişiden birisi migren hastası.

06 Şubat 2020 Perşembe 10:25
Migren ağrısı kadınları vuruyor | Soğuk hava ve rüzgar migreni tetikliyor

Soğuk hava ve rüzgar migreni tetikliyor | Migren kadınlarda 3 kat daha fazla görülüyor

Kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla görülen migren ağrı mevsimlere göre farklılık gösterebiliyor. Özellikle kış aylarında soğuk havanın etkisiyle migren ataklarında artış olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Bazı kişilerde hava değişimine duyarlı migren olabilir ve kış aylarında soğuk hava, rüzgâr ve hava basınç değişiklikleri migren ataklarını artırabilir” dedi.

Hava koşullarının migren ataklarını tetikleyebildiğine dikkat çeken ve migren ataklarının ne zaman ve hangi hava koşullarında olduğunu incelemek için baş ağrısı günlüğü tutmanın atakları hafifletmek için önemli bir adım olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Havanın yanı sıra stres, hormonal değişiklikler, uyku düzeni, parlak ışık, yoğun parfüm kokusu, aşırı egzersiz, aşırı kafein alımı migreni tetikleyebiliyor” şeklinde konuştu.

Çikolata, salam, sucuk migreni olumsuz etkiliyor

Migreni olumsuz yönde etkileyen bir diğer etmenin de yiyecekler olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Özellikle çikolata, kabuklu kuruyemişler, baharatlar, deniz ürünleri, bazı gıdalara konulan aspartam gibi katkı maddeleri, peynir, salam, sucuk, sosis, hatta bazı hastalarda meyve ve sebzeler migreni tetikleyebiliyor. Her hastada migren ağrısını artıran yiyecek farklı olabilir. Önemli olan kişinin ağrısını tetikleyen nedeni kendisinin bulup buna karşı önlem almasıdır” dedi.

Uyku düzeni hafta sonları da korunmalı

Uyku bozukluğunun migreni tetikleyen en önemli etkenlerden biri olduğunu, dolasıyla düzenli uykunun migrenli hastalarda çok önemli olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Az uykuda olduğu gibi fazla uyku da migreni tetikleyebiliyor. Bu nedenle her gün aynı uyku düzenini sürdürmek migrenli hastalar için önem taşıyor. Cumartesi gecesi migrenleri özellikle geç yatmanın ve geç kalkmanın sonrasında tetiklenebiliyor.Bu nedenle hafta sonları da mümkünse aynı uyku düzenini sürdürmek migrenli hastalar için oldukça önemli” dedi.

Migren ağrısının özellikleri

Krizler, yani ataklar halinde gelir

Ataklar 4-72 saat arasında sürebilir

Genelde ağrı başın tek tarafındadır

Ağrı zonklayıcı özelliktedir

Orta veya şiddetlidir

Bulantı ve/veya kusma olur

Auralı tiplerinde ağrı başlangıcında görsel bulgular (kırık ışıklar, görme bozuklukları, bulanık görme gibi) olur

Baş hareketleri ve günlük fiziksel aktiviteyle ağrı artar

Işıktan ve sesten rahatsız olurlar

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