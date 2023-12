Mindfulness teknikleri erken yaşlanmanın önüne geçiyor



Yaşlanmayı geciktirip ömrümüzü uzatmak belki hiç olmadığı kadar önemli oldu günümüzde. Özellikle pandemiden sonra insanların hayatındaki sıkıntılar ve yoğun stres aynı zamanda yüzde ve dişlerde de önemli sorunları ortaya çıkarıyor. Bunlara karşı alınacak önlemler ve tedaviler de bir o kadar önem kazandı. Avrupa Estetik Diş Hekimliği Akademisi Üyesi, Divas in Dentistry Türkiye Temsilcisi Güzin Kırsaçlıoğlu; “Bu konularda yapılan sayısız bilimsel araştırma stres sonucunda dişlerimizi sıkıp hatta gıcırdattığımızı ortaya koyuyor. Bir pirinç tanesine 75 kg kuvvet uygulayarak öğüttüğümüzde ortaya çıkan basıncın çok daha fazlası (400-450 kg) ile gece dişlerimizi sıkıp gıcırdatıyoruz. Bu da yüzümüzde yaşlanma etkilerini arttırıyor” açıklamasında bulundu…

Strese ek olarak aynı zamanda yüksek yapılmış dolgu/kaplama , dişlerin dengeli bir şekilde birbiri ile temas etmemesi, kassal rahatsızlıklar da diş gıcırdatma nedenleri arasında yer alıyor. Dişlerin çiğneyici yüzeyinde tüberkül tepesi denilen küçük tepecikler vardır. Yediğimiz yiyeceklerin asit oranı ile alakalı olarak dişlerin çiğneyici yüzeyindeki bu tepecikler aşınarak düz bir yüzey haline gelir. Bir dişte 0.5 mm’lik bir aşınma ön yüzümüzde 1.5 mm’lik bir kısalmaya neden olur. Düşünün ki bu rakam 1 mm olduğunda ön yüzde 3 mm’lik düşme gözlemlenmektedir.

DİŞLERİN ONARILMASI YÜZÜ NASIL GENÇLEŞTİRİR?

“İskelet sistemimiz kaslarımıza oldukça destektir. Kaslarımız iskeletimizin yani dişlerimizin onarılması sonucunda tekrar gençlik çalışma yapılarına döner. Kasların doğru kullanımı onlarda pilates etkisi yaratarak tekrar destek olmalarını sağlar. Yani dişler orjinal boylarına, kaslar doğru çalışma temposuna döner ve cilt, kasın pekişmesiyle gerginleşir, beslenir, oksijen alır ve gençleşir. Diş gıcırdatmasının temel nedenini mutlaka çözümlemeliyiz. Bazen diş gıcırdatma fiziksel bir problem olabiliyor. Önceden bahsettiğimiz yüksek yapılmış dolgu veya kaplama gıcırdatma nedeni olduğunda mutlaka düzenleme gerekiyor. BOTOKS, GECE PLAĞI veya NÖRALTERAPİnın dişte oluşturacağı olumsuz etkilerin önlenmesi için gerekli tedavilerin başında geliyor” dedi

DİŞ GICIRDATMASINDA MİNDFULNESS TEKNİKLERİ ETKİN MİDİR?

Kırsaçlıoğlu; “Aslında mindfulness bilinçli bir farkındalıktır. Şöyle ki, kişinin dikkatini şimdiki zamanda yargılamadan geçmiş ve gelecekte kalmasını engelleyen bir tekniktir. Biz dingin olduğumuzda neşeli ve huzurlu oluruz. Bu bütün kararlarımıza ve doğal olarak yüz kaslarımıza etki eder. Dişlerimizi sıkmaz gevşer ve rahat uyuruz. Birçok araştırma mindfulness tekniğini uygulayan kişilerde doğal olarak anti-aging etkiler gözlenmiştir. Bu etkiler genel sağlığı etkilediği gibi dişlerin görüntüsünü de etkilemektedir” açıklamasında bulundu.

DENTAL ESTETİK CENTER HAKKINDA:

1993 yılında kurulan Dental Estetik Center, hastalarıyla birlikte büyüyen, son teknolojik cihazlarla donatılmış, uzman kadrosuyla hizmet veriyor. Dental Estetik Center, biyolojik implant ve dijital diş hekimliği konularında sunduğu yenilikçi yaklaşımla, hastalarına doğaya saygılı ve etkili tedaviler sunuyor. Klinikte İmplat, estetik diş hekimliği, çocuk diş hekimliği, kanal tedavisi, holistik diş hekimliği, genel diş hekimliği, dijital diş hekimliği, protez gibi çok sayıda tedavi uygulanıyor. Dt. Güzin Kırsaçlıoğlu liderliğindeki uzman ekip, 30 yıldır süregelen başarılı hizmet anlayışını sürdürmeye devam ediyor.

Dt. Güzin Kırsaçlıoğlu, New York University, School of Dentistry 2011-2012. New York Üniversitesi ‘de Estetik Diş Hekimliği üzerine master yapmıştır. Güzin Kırsaçlıoğlu’nun lisansüstü eğitimi sadece diş hekimliğiyle sınırlı değildir. Aynı zamanda “Paul Meyer” liderlik ve yönetim, NLP, yaşam koçluğu, iletişim ve işletme eğitimleri almıştır. Bu eğitimler ve 30 yıllık tecrübenin sonucu olarak; klinik yönetimi ve doktor-hasta ilişkisi alanlarında diş hekimleri ve diş hekimi asistanlarına eğitim vermektedir. Şimdi SORBONE ÜNİVERSİTESİNDE MBA yapmaktadır.Klinikteki uygulamalardaki Bütüncül yaklaşımı ile Estetik Diş hekimliğinin birleşimi olan Emotional Dentıstry (duyusal diş hekimliği) konseptini sunum haline getirip New York Üniversitesin ‘de Lecture olarak sunmuştur. Ardından kadın diş hekimlerinden olan Divas in Dentıstry grubunda da bu sunumunu tüm dünyadan katılan diş hekimlerine aktarmıştır. Aynı sunum talep üzerine Dubai Gürcistan ve İstanbul’da uluslararası kongrelerde sahne bulmuştur